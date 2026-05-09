Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago

El mexicano estrella de las Grandes Ligas visitó a la Doble P en Chicago, reforzando su vínculo como representantes mexicanos que conquistan escenarios internacionales. (X/ @RandyArozarena)

El beisbol y los corridos tumbados se dieron cita en Chicago con un encuentro que celebró el talento y la identidad nacional. Randy Arozarena, uno de los peloteros más destacados de la MLB y figura de los Seattle Mariners, se declaró nuevamente fan de Peso Pluma, artista que ha revolucionado el panorama musical en México.

La admiración se tradujo en una visita especial al concierto de la gira Dinastía, donde ambos compartieron momentos de camaradería y reconocimiento mutuo.

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El encuentro entre Randy y Peso Pluma reafirmó su posición como embajadores de la cultura mexicana en el ámbito internacional. (Foto: Stephen Brashear-Imagn Images)

La reunión, que rápidamente se volvió viral en redes, expuso la cercanía entre dos referentes de la cultura mexicana. Entre autógrafos, fotografías y bromas, Randy y Hassan consolidaron una relación que va más allá de los escenarios y los diamantes, uniendo a sus entusiastas seguidores.

Un encuentro entre ídolos mexicanos

Previo al concierto de Peso Pluma en Chicago, Randy aprovechó la oportunidad para conocer en persona al cantante. El pelotero, acompañado por Miguel Vargas, fue recibido cordialmente por el artista en el backstage del evento.

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Arozarena y Peso Pluma intercambiaron saludos y posaron juntos para las fotos.

Como muestra de admiración, el beisbolista obsequió un jersey de los Mariners personalizado, que Hassan recibió con evidente entusiasmo.

El momento fue compartido tanto por Randy como por la MLB, generando una ola de reacciones y comentarios positivos.

El pelotero cubano Miguel Vargas se sumó al gesto de la entrega del jersey personalizado a Hassan. (@monespanol)

El gesto reforzó el aprecio mutuo entre dos figuras que representan a México en escenarios internacionales.

Peso Pluma: éxito y reconocimiento global

La presencia de Arozarena en el concierto se da en un contexto de gran éxito para Peso Pluma, quien recientemente ha cosechado reconocimientos, colaboraciones y récords tanto en México como en el extranjero.

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Peso Pluma acumuló nominaciones y dominó las listas globales en su tema colaborativo con Kanye West, Last Breath .

Su música encabeza listas globales de streaming, mientras que su gira Dinastía agota fechas en Estados Unidos .

El cantante fue homenajeado con un día en su honor y recibió la llave de la ciudad de San Antonio.

La gira Dinastía de Peso Pluma agotó fechas en Estados Unidos y el cantante recibió reconocimientos como la llave de la ciudad de San Antonio. (Instagram/ @pesopluma)

Así, la figura de Peso Pluma ha trascendido la música, convirtiéndose en símbolo de una nueva generación de referentes mexicanos.

Cuando el deporte y la música se encuentran

El intercambio entre Arozarena y Peso Pluma llega poco después de que el artista coincidiera también con Fernando Tatís Jr. y reafirma el papel de ambos como embajadores de la cultura mexicana.

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Este tipo de uniones entre ídolos celebran con orgullo la identidad nacional , tanto en el diamante como en el escenario.

El encuentro quedará como un momento memorable para ambos y sus comunidades.

El pelotero de los Seattle Mariners y el cantante de corridos tumbados fortalecieron su vínculo en un encuentro que se volvió viral entre sus seguidores. (X/ @RandyArozarena)

En este sentido, la admiración y respeto que ambos demostraron en Chicago se refleja en el entusiasmo de sus seguidores y en la atención que atrajo la convivencia.