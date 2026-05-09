Morena vs Morena: Noroña critica a Mario Delgado por adelantar cierre de ciclo escolar pese a falta de un sistema de cuidados

Noroña expresó su respaldo al gobierno de Claudia Sheinbaum ante las redadas antimigrantes en EEUU. | Senado

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, arremetió en contra de Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), tras la polémica que se generó entorno a la iniciativa para adelantar el cierre del actual ciclo escolar por la Copa Mundial FIFA 2026 y la ola de calor prevista para este verano.

En una transmisión en vivo, a través de YouTube, el expresidente del Senado calificó la medida como una “desafortunadísima decisión”, al señalar que se otorgarían tres meses de vacaciones a los estudiantes de educación básica, a pesar de que el país carece de una infraestructura de ayuda de cuidados.

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Asimismo, reprochó que la desición se basara en la Copa Mundial de Futbol, cuando la Selección Mexicana unicamente tiene asegurados tres partidos en el país, ya que si pasa a la segunda ronda, jugaría en Estados Unidos.

“Una desafortunadísima decisión que ahora creo que es propuesta, tuvo que darle marcha atrás Mario Delgado de decir que iban a tener los niños tres meses de vacaciones. Son tres partidos de la Selección Nacional. Aunque clasifique a la siguiente ronda, los demás partidos son en Estados Unidos.

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“¿Cómo va a suspender un mes más de clases, tres meses de vacaciones sin una infraestructura social de ayuda de cuidados para padres y madres que les ayuda el tiempo que están en la escuela y los van a dejar sueltos? Por favor", dijo el exaspirante a la candidatura presidencial.

Subrayó que la propuesta ha recibido críticas tanto dentro como fuera del partido, al revelar que en un chat del Senado, algunos de sus compañeros reportan reclamos de la ciudadanía en sus recorridos territoriales.

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Fernández Noroña incluso coincidió con la crítica de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional y senador del PRI, con quien ha protagonizado fuertes discusiones en diversas ocasiones, aunque reprochó que el priista pidió la destitución del titular de la SEP.

“El cretinazo de Alejandro Moreno Cárdenas por una vez tiene razón en la crítica. Aunque dice: “Hay que destituir a Mario Delgado”. Quisiera. Pero sí, desafortunado el anuncio de Mario Delgado, secretario de Educación Pública, ayer sobre este tema y ha llovido", comentó.

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Recalcó que el anuncio de la Secretaría de Educación Pública resulta “absolutamente impopular” y anticipó que la medida será retirada por la presión social.

Además, criticó que la decisión no fue consensuada con madres y padres de familia, y cuestionó que se haya planteado a pocos días del posible cambio.

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Mnecionó que a esto se suma la situación de inseguridad en el país, enfatizando que “Y no es como antes”, recordando que anteriormente los niños podían salir a jugar a la calle, sin tener le mismo nivel de riesgo como ahora.

“No se les ocurre a unos días, a unas semanas, anunciar semejante medida. ¿Y qué, qué pasa con los niños, los niñas? De por sí están las cosas muy difíciles. Ya no es como antes, que los que son de mi rodada podíamos salir a jugar y la mamá de repente se asomaba a ver dónde, que no anduvieras haciendo travesuras, no que estuviera preocupada de que te fuera a pasar algo.

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“Jugábamos libremente y todo el, por horas en la calle sin mayor preocupación. Hoy eso no es posible. ¿Cómo? No, una muy mala iniciativa de la Secretaría de Educación Pública que ha tenido. Bueno, en Hidalgo ya están llamando a movilizaciones contra esa decisión. Están viendo y no ven", concluyó.