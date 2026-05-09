Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Un hombre de 54 años y una mujer de 53 fueron detenidos tras dos cateos simultáneos en la alcaldía Gustavo A. Madero. Crédito: SSC-CDMX

Un nuevo cateo efectuado en la colonia Guadalupe Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, permitió a las autoridades capitalinas asegurar cinco toneladas de autopartes, más de 300 dosis de posible droga y un arma de fuego, las cuales se encontraban almacenadas en dos predios sin permisos para operar. La intervención se realizó como parte de trabajos de investigación y en atención a varias denuncias por robo de autopartes y vehículos en la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) presentó los datos recabados ante un agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control los mandamientos judiciales para intervenir en los domicilios en los que se desplegaron dispositivos de seguridad simultáneos.

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“Una vez que se tomó conocimiento de todo lo hallado en los inmuebles y que se concluyeron con las diligencias, los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que deriven del caso”, indicó la dependencia en un comunicado.

El primer cateo se realizó en un inmueble sobre avenida Insurgentes Norte. Ahí, los efectivos detuvieron a un hombre de 54 años y a una mujer de 53.

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Un hombre de 54 años y una mujer de 53 fueron detenidos tras dos cateos simultáneos en la alcaldía Gustavo A. Madero. Crédito: SSC-CDMX

En ese mismo domicilio se aseguraron 95 dosis de posible metanfetamina, 118 de aparente cocaína y 100 envoltorios de una hierba verde y seca similar a la marihuana. También se hallaron un arma de fuego corta, cuatro cajas de cartuchos útiles y una tarjeta de circulación con reporte de robo activo.

El segundo inmueble, ubicado en la calle Aurelio Leyva, no registró detenidos, pero concentró el mayor volumen de material asegurado. El personal operativo encontró distintas piezas automotrices con un peso aproximado de cinco toneladas, más dos faros de diferentes vehículos con reporte de robo.

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Al concluir las diligencias en ambos predios, las autoridades los sellaron y los dejaron bajo resguardo policial. La medida permite continuar con las investigaciones que se deriven del caso.

Los dos detenidos recibieron información sobre sus derechos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

En tanto, la SSC precisó que las personas mencionadas en el comunicado son consideradas inocentes. Así seguirán siendo tratadas en todas las etapas del procedimiento, hasta que un órgano jurisdiccional emita sentencia en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Finalmente, la SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de realizar acciones coordinadas para la prevención e investigación de delitos. El objetivo declarado es detener a quienes generan violencia y afectan a la población de la Ciudad de México.

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