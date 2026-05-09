Marina asegura embarcación con bultos de cocaína frente a costas de Guerrero: hay dos extranjeros detenidos

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero. (Cortesía)

El Gabinete de Seguridad federal dio a conocer este sábado, por medio de su cuenta de X, que en una operación marítrima frente a costas de Guerrero, personal de la Secretaría de Marina aseguró una embarcación menor con 26 bultos de cocaína y detuvo a dos extranjeros.

Con dicha acción, se aseguró, sumaban 89 bultos asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas en una semana, lo que representa una afectación significativa a las capacidades operativas y financieras de la delincuencia organizada.

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Además, por medio de un comunicado, se dieron a conocer más detalles del hecho. Se dijo que la acción derivó de labores de inteligencia e investigación que permitieron dar seguimiento marítimo a la embarcación desde 361 millas náuticas (668 kilómetros) al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, hasta su arribo a tierra en las costas de Arrollo Seco, en el municipio de Petatlán.

Como resultado del despliegue coordinado de unidades de superficie, aéreas y terrestres, personal naval logró el cuarto aseguramiento consecutivo de sustancias ilícitas en el mar en una semana, lo que representa una afectación significativa a las operaciones de grupos delictivos dedicadois al trasiego de droga.

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En el hecho se detuvo a dos extranjeros. (Cortesía)

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

Las acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina por medio de la Armada de México para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales. debilitar llas capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marítimas mexicanas.

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Esto también comprueba el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que el tráfico de drogas vía marítima ha disminuido un 97%.