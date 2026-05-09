De promesa de la MLB a truncar su sueño: deportan al mexicano Humberto Cruz por transporte ilegal de inmigrantes a EEUU

Las autoridades detectaron su cercanía con actividades ilícitas, por lo que tuvo que rendir cuentas. (San Diego Padres)

El lanzador mexicano Humberto Cruz, prospecto de los Padres de San Diego, enfrenta serias consecuencias tras declararse culpable por transportar a inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos.

Con apenas 19 años, el beisbolista nacido en Monterrey pasó 30 días en la cárcel como parte de la condena que determinaron las autoridades estadounidenses y su futuro en las Grandes Ligas, dentro de uno de los equipos más populares del deporte, queda en entredicho debido a este proceso judicial pues tuvo que regresar a México tras el incidente.

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Humberto Cruz fue condenado tras aceptar su responsabilidad; esto significa que casi con certeza será deportado de Estados Unidos y que, según la información disponible, perderá la visa de trabajo por 10 años, aunque podría solicitarla nuevamente después de cinco si demuestra buena conducta. La suspensión de su permiso laboral afecta directamente sus oportunidades para continuar en el béisbol profesional estadounidense.

El regiomontano buscará consolidarse como uno de los mejores lanzadores de las ligas menores. Foto: TW Diablos Rojos MX

¿Qué sucedió?

De acuerdo con el medio San Diego Tribune, Cruz fue detenido hacia finales de octubre de 2023, mientras se encontraba en rehabilitación tras una cirugía en el codo realizada en agosto anterior. En ese momento, permanecía en las instalaciones de pretemporada de los Padres de San Diego en Arizona, cerca de la frontera.

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Luego del fallo, el equipo lo colocó en la lista restringida a partir de marzo de 2024 y ha evitado emitir comentarios adicionales sobre su caso, no obstante, debido a las sanciones, parece indicar que su carrera en las grandes ligas habría llegado a su fin.

La inclusión de Humberto Cruz en la lista restringida por parte de los Padres limita su actividad en la organización. Esta medida suele implementarse cuando existen procesos judiciales pendientes o sanciones disciplinarias. Hasta el momento, la directiva ha declinado comentar más sobre el caso.

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El jovencito deberá pasar por un proceso de adaptación antes de ser el encargado del bullpen de los Padres. Foto: TW Diablos Rojos MX

Talento mexicano que se apaga

Surgido de la academia de los Diablos Rojos del México, Cruz firmó contrato por 750 mil dólares con los Padres en febrero de 2024, cuando apenas tenía 17 años de edad. Para entonces, seguía en proceso de recuperación de la cirugía Tommy John, cuando fue arrestado en Arizona tras ser acusado de participar en el tráfico de personas.

Gracias al acuerdo alcanzado en noviembre, Cruz se declaró culpable de un cargo menor y los fiscales desestimaron la acusación más grave. Así, la sentencia fue de 30 días de cárcel, correspondientes al tiempo que ya había cumplido.

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Este tipo de antecedentes judiciales y la pérdida de estatus migratorio afectan de forma significativa la proyección internacional, no solo de él, sino de jugadores jóvenes mexicanos que podrían ser blanco de investigaciones a raíz de este caso.

Si logra superar los obstáculos legales, su paso por academias y la confianza que depositaron en él con una inversión relevante podrían darle otra oportunidad, aunque el camino es, por ahora, incierto.

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