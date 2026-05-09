5 planes económicos en CDMX para celebrar el Día de las Madres este fin de semana

Desde conciertos gratuitos hasta picnics y talleres creativos, la Ciudad de México ofrece opciones accesibles para festejar a mamá este 10 de mayo sin gastar de más

Celebrar el Día de las Madres en la Ciudad de México no tiene que convertirse en un golpe al bolsillo. Aunque restaurantes y centros comerciales suelen saturarse durante el 10 de mayo, este 2026 la cartelera cultural y recreativa de la CDMX ofrece múltiples alternativas económicas —e incluso gratuitas— para consentir a mamá.

Conciertos al aire libre, actividades culturales, rodadas ciclistas y experiencias creativas forman parte de las opciones para disfrutar en familia durante este fin de semana. Aquí te compartimos cinco planes accesibles para festejar a mamá sin salir de la CDMX.

PUBLICIDAD

Concierto sinfónico gratuito en Parque La Mexicana

Uno de los planes más atractivos para quienes buscan tranquilidad y buena música será el concierto sinfónico gratuito que se realizará en Parque La Mexicana, ubicado en Santa Fe.

El evento se llevará a cabo el domingo 10 de mayo a las 12:00 horas y promete un ambiente familiar rodeado de áreas verdes y vistas panorámicas. El anfiteatro del parque suele llenarse rápidamente, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

PUBLICIDAD

Además del concierto, las familias podrán recorrer senderos, disfrutar de las fuentes y aprovechar las zonas de descanso para pasar la tarde.

Costo: Entrada libre.

PUBLICIDAD

Una orquesta sinfónica actúa en el anfiteatro de Parque La Mexicana en Santa Fe, México, mientras un público diverso disfruta del concierto al aire libre con edificios modernos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yuri ofrecerá concierto masivo gratuito

Las mamás fanáticas del pop mexicano podrán cantar clásicos como “La Maldita Primavera” en el concierto gratuito de Yuri, quien se presentará en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza.

El espectáculo está programado para hoy sábado 9 de mayo a las 19:30 horas y forma parte de las celebraciones organizadas por distintas alcaldías capitalinas.

PUBLICIDAD

Otras demarcaciones también tendrán actividades especiales, incluyendo presentaciones de mariachi y eventos culturales para las familias.

Costo: Gratis.

PUBLICIDAD

Picnic familiar en Chapultepec

El Bosque de Chapultepec sigue siendo una de las opciones favoritas para convivir sin gastar demasiado.

Armar una canasta con bocadillos, fruta, bebidas y postres caseros puede convertirse en un plan sencillo pero especial para festejar a mamá rodeada de naturaleza.

PUBLICIDAD

Entre las zonas recomendadas destacan el Jardín Botánico y la Isla de los Poetas, espacios ideales para descansar lejos del ruido de la ciudad.

Costo: Variable, dependiendo de los alimentos que lleven.

PUBLICIDAD

Rodada ciclista para celebrar el Día de las Madres

Las familias que prefieren actividades deportivas podrán participar en una rodada ciclista especial que recorrerá algunas de las avenidas más emblemáticas de la capital.

La actividad contempla trayectos sobre Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico, aprovechando el ambiente relajado del fin de semana.

PUBLICIDAD

Quienes no tengan bicicleta propia podrán utilizar el sistema Ecobici para sumarse al recorrido.

Costo: Gratuito.

Talleres de flores y café en Roma-Condesa

Para quienes buscan una experiencia más íntima y creativa, cafeterías y espacios culturales de las colonias Roma y Condesa ofrecerán talleres de arreglos florales, intervención de macetas y actividades acompañadas de café y repostería.

Lugares como Señor Croissant y Hijas de lo Verde han preparado experiencias especiales para celebrar el Día de las Madres. Los costos suelen incluir materiales, bebidas y asesoría durante la actividad.

Costo aproximado: Entre 350 y 600 pesos.

Manos de adultos y jóvenes colaboran en una luminosa cafetería de la Roma o Condesa, rodeadas de flores, computadoras portátiles, cuadernos, tazas de café y repostería artesanal, creando una atmósfera de trabajo acogedora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para disfrutar el 10 de mayo en CDMX

Debido a los eventos masivos y al aumento de visitantes en zonas comerciales y recreativas, las autoridades recomiendan utilizar transporte público como Metro o Metrobús para evitar problemas de estacionamiento y tráfico.

También se aconseja realizar reservaciones anticipadas en cafeterías o talleres, ya que la demanda suele incrementarse durante este fin de semana.

Finalmente, ante las altas temperaturas previstas para la ciudad, es importante mantenerse hidratado y utilizar protector solar, especialmente en actividades al aire libre.