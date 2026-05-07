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Recorte al aguinaldo de pensionados ya es legal: quiénes conservarán el beneficio completo

La Suprema Corte avaló reducir de 60 a 30 días el aguinaldo para nuevos pensionados, pero protegió los derechos de quienes ya reciben este pago

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La Suprema Corte avaló reducir de 60 a 30 días el aguinaldo para nuevos pensionados, pero protegió los derechos de quienes ya reciben este pago
La Suprema Corte avaló reducir de 60 a 30 días el aguinaldo para nuevos pensionados, pero protegió los derechos de quienes ya reciben este pago

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que es constitucional reducir el aguinaldo de pensionados en Zacatecas, una decisión que ha generado preocupación entre trabajadores próximos al retiro y que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en México.

Con esta resolución, el aguinaldo para nuevos jubilados del sistema estatal del ISSSTE en Zacatecas pasará de 60 a 30 días. Sin embargo, la Corte dejó claro que el ajuste no afectará a quienes ya se encuentran pensionados, pues conservarán íntegro el beneficio bajo el esquema anterior.

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La decisión fue emitida el pasado 12 de enero de 2026 y tiene como objetivo garantizar la viabilidad financiera del sistema pensionario estatal, evitando un posible colapso presupuestal en los próximos años.

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre el aguinaldo de pensionados?

La Suprema Corte validó la reforma impulsada en Zacatecas que reduce a la mitad el aguinaldo anual para quienes se jubilen después de la entrada en vigor del nuevo esquema.

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El máximo tribunal determinó que la medida es constitucional porque no elimina el derecho al aguinaldo, sino que únicamente modifica el monto de la prestación. Además, señaló que el ajuste responde a razones de sostenibilidad financiera y protección del sistema de pensiones a largo plazo.

Infografía de la SCJN sobre la reducción de aguinaldo para nuevos pensionados estatales en Zacatecas, mostrando la diferencia de 60 a 30 días, derechos adquiridos y el alcance de la decisión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reducción del aguinaldo de 60 a 30 días para nuevos jubilados del sistema estatal del ISSSTE en Zacatecas, buscando sostenibilidad financiera sin afectar derechos adquiridos

De acuerdo con la resolución, mantener beneficios elevados sin respaldo económico suficiente podría comprometer el pago de futuras pensiones, por lo que el recorte fue considerado proporcional y necesario.

¿Quiénes conservarán el aguinaldo completo de 60 días?

Uno de los puntos más importantes del fallo es que la reforma no tendrá efectos retroactivos. Esto significa que todas las personas que ya estaban pensionadas antes de la entrada en vigor del nuevo esquema mantendrán intacto su derecho a recibir 60 días de aguinaldo.

La protección aplica para pensionados bajo las siguientes modalidades:

  • Pensión por vejez
  • Pensión por cesantía en edad avanzada
  • Pensión por invalidez
  • Pensión por incapacidad permanente

Siempre y cuando estas pensiones hayan sido reconocidas antes de la reforma.

La Corte enfatizó que los derechos adquiridos no pueden ser eliminados ni reducidos retroactivamente, ya que esto violaría principios fundamentales de certeza jurídica y seguridad social.

¿Quiénes recibirán solo 30 días de aguinaldo?

La reducción únicamente impactará a las personas que se jubilen en Zacatecas después de la implementación de la reforma.

En estos casos, los nuevos pensionados recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días, independientemente del tipo de pensión que obtengan dentro del sistema estatal.

El ajuste no aplica para pensionados del IMSS ni para otros sistemas federales fuera de Zacatecas, por lo que en el resto del país las condiciones permanecen sin cambios hasta el momento.

¿Podría ocurrir lo mismo en otros estados?

Aunque el fallo solo corresponde al sistema estatal del ISSSTE en Zacatecas, especialistas consideran que el criterio de la SCJN podría convertirse en referencia para otras entidades con problemas financieros similares.

Diversos sistemas de pensiones estatales enfrentan presiones presupuestales derivadas del envejecimiento poblacional, el aumento en el número de jubilados y la falta de recursos suficientes para cubrir obligaciones futuras.

Infografía sobre la resolución de la Suprema Corte en Zacatecas. Muestra un martillo, balanza, bandera de México y texto sobre el aguinaldo de pensionados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de reducir el aguinaldo de 60 a 30 días para futuros jubilados del sistema estatal de Zacatecas, sin afectar a los ya pensionados

Por ello, no se descarta que otros gobiernos estatales impulsen reformas parecidas para reducir costos y mantener operativos sus sistemas pensionarios.

¿Qué deben considerar quienes están por jubilarse?

Las personas que planean retirarse próximamente en Zacatecas deberán tomar en cuenta que el monto de su aguinaldo será menor bajo el nuevo esquema.

Especialistas recomiendan revisar las condiciones del sistema pensionario correspondiente, calcular el impacto en los ingresos durante el retiro y mantenerse informados sobre posibles cambios futuros.

La resolución de la Suprema Corte no solo redefine las condiciones para futuros pensionados en Zacatecas, sino que también abre un debate nacional sobre el futuro de las pensiones y la necesidad de garantizar sistemas financieramente sostenibles sin afectar derechos adquiridos.

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