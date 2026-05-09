PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

Lizbeth Mata Lozano aseguró que Baja California enfrenta una crisis de corrupción e impunidad bajo gobiernos de Morena. (Facebook Lizbeth Mata Lozano)

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, aseguró que la entidad atraviesa una grave crisis de corrupción, impunidad y presuntos vínculos con el crimen organizado bajo los gobiernos de Morena, al señalar que actualmente “Baja California es un narcoestado gobernado por Morena”.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes 8 de mayo, la líder panista lanzó fuertes críticas contra funcionarios y alcaldes emanados del partido guinda, además de exigir a las autoridades federales y estatales que avancen en las investigaciones derivadas de las denuncias penales que, afirmó, ya fueron presentadas por Acción Nacional.

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“Tenemos que exigir a las autoridades responsabilidad en sus funcionarios públicos, hoy, Baja California es un narcoestado gobernado por Morena, y además, actos de corrupción visibles en cada uno de los municipios”, declaró Mata Lozano.

La dirigente panista sostuvo que presuntamente existe una normalización de actos irregulares dentro de los gobiernos municipales encabezados por Morena, señalando que los recursos públicos “se están robando al aire libre y sin consecuencias”.

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Denuncias contra alcaldes y exfuncionarios de Morena

Entre los casos señalados por el PAN se encuentra el de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez, quien fue denunciada penalmente por la presunta contratación irregular de un software para la administración municipal con un costo de 19 millones de pesos y que, según el PAN, actualmente no se utiliza.

Acción Nacional acusó presuntos actos anticipados de campaña por parte de Morena en Tijuana. (Facebook Lizbeth Mata Lozano)

Mata Lozano también mencionó presuntas irregularidades relacionadas con el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, asegurando que existirían investigaciones sobre el uso de recursos públicos para beneficio personal.

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Asimismo, la dirigente panista informó que el PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el senador de Morena y exalcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, por un presunto desvío de recursos que ascendería a 126 millones de pesos.

“El llamado es a las autoridades. La Fiscalía tiene una responsabilidad importante de avanzar en todas las denuncias que hemos puesto. Hoy hay un desfalco brutal en el estado y en los municipios”, afirmó.

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De acuerdo con Mata Lozano, mientras los gobiernos municipales enfrentan señalamientos por corrupción, la ciudadanía padece abandono económico y falta de resultados en materia de seguridad y servicios públicos.

PAN advierte posible ingobernabilidad en Baja California

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue el rumor sobre una eventual solicitud de licencia por parte de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

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La dirigencia panista advirtió sobre un posible escenario de ingobernabilidad en Baja California. (Foto: redes sociales)

La dirigente panista aseguró que la versión ha tomado fuerza luego de que trascendiera el retiro de la visa estadounidense a la mandataria estatal, situación que calificó como inédita para una gobernadora mexicana.

“Estamos hablando de la primera gobernadora a la que Estados Unidos le ha quitado la visa y estamos además ante la antesala de quedarnos posiblemente sin gobernanza. Tenemos que prepararnos como ciudadanos”, expresó.

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Mata Lozano comparó el escenario con el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien —según mencionó— solicitó licencia temporal para enfrentar señalamientos relacionados con investigaciones en Estados Unidos sobre presuntos nexos con el crimen organizado.

Señalan campañas anticipadas de Morena

Finalmente, la dirigente estatal del PAN informó que también se han interpuesto quejas y denuncias por presuntos actos anticipados de campaña de integrantes de Morena en Baja California.

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Como ejemplo mencionó a la senadora Julieta Ramírez Padilla, a quien señaló por la aparición de bardas y lonas promocionales en distintos puntos de Tijuana.

Aunque la legisladora se deslindó públicamente de dicha propaganda, Mata Lozano exigió a las autoridades electorales investigar el origen de la publicidad y aplicar sanciones en caso de acreditarse violaciones a la ley electoral.

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La líder panista reiteró que Acción Nacional continuará presentando denuncias y exigiendo investigaciones contra funcionarios morenistas, al considerar que existe un deterioro institucional en Baja California derivado de presuntos actos de corrupción y falta de transparencia.