Él es Emilio Pérez, el mexicano que se robó las miradas en el GP de Miami

El equipo de Mercedes dominó todo el circuito, pero fue un mexicano el que se robó todas las miradas. (REUTERS/Rebecca Blackwell)

El Gran Premio de Miami se ha consolidado como uno de los eventos más glamorosos y mediáticos del calendario de la Fórmula 1. Más allá de la velocidad en pista y las estrategias de neumáticos, el paddock se convirtió este año en una pasarela donde convergen estrellas de Hollywood, atletas de élite, aunque Emilio Pérez fue en realidad quien se robó todas las miradas.

En la edición más reciente celebrada en el Autódromo Internacional de Miami, un pequeño invitado logró lo que pocos pilotos consiguen: eclipsar por momentos la atención de la prensa internacional.

PUBLICIDAD

Mientras los ingenieros analizaban datos de telemetría y los mecánicos ajustaban los monoplazas, la frescura y espontaneidad de un rostro familiar para la afición mexicana recordaron que, antes que deportistas de alto rendimiento, los pilotos son padres que encuentran en sus seres queridos el motor principal para competir.

Kimi Antonelli se llevó una de las carreras más importantes de las Américas. (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Emilio Pérez: El heredero de la pasión y la familia de “Checo”

Emilio Pérez es el tercer hijo del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez y su esposa, Carola Martínez. Nacido en mayo de 2022, el pequeño ha crecido bajo el rugir de los motores, convirtiéndose rápidamente en un amuleto para el piloto de Cadillac.

PUBLICIDAD

En el pasado GP de Miami, Emilio se robó las miradas al aparecer en el garaje del equipo vistiendo el uniforme oficial a escala, mostrando una carisma natural ante las lentes que lo seguían mientras caminaba por el paddock de la mano de su madre.

La historia de la familia de Checo Pérez está profundamente ligada al automovilismo. Sergio y Carola, quienes contrajeron matrimonio en 2018, han formado un hogar sólido con cuatro hijos: Sergio Jr. (el mayor), Carlota, Emilio y la pequeña que se integró recientemente a la familia.

PUBLICIDAD

“Checo” siempre ha enfatizado que su familia es su prioridad absoluta, mencionando con frecuencia que el sacrificio de estar lejos de casa durante meses solo se justifica por el apoyo incondicional que recibe de ellos. La presencia de Emilio en Miami no fue solo una anécdota tierna, sino el reflejo de una dinastía que vive y respira carreras, siguiendo los pasos que inició el abuelo, Antonio Pérez Garibay.

Este video documenta la presencia de Emilio Pérez, hijo de Sergio 'Checo' Pérez en el paddock del Gran Premio de Fórmula 1 en Miami. Se le observa utilizando un casco de carreras y un dispositivo HANS. El joven interactúa con el piloto de Fórmula 1 George Russell. (IG F1)

El desempeño de Checo Pérez en el GP de Miami

En lo deportivo, el Gran Premio de Miami fue una montaña rusa de emociones para el piloto tapatío. Checo Pérez llegó a Florida con la presión de mantenerse en los primeros puestos del campeonato mundial y demostrar su valía en un circuito urbano que, por sus características, suele favorecer su estilo de manejo. Durante las sesiones de práctica y la clasificación, Pérez mostró un ritmo sólido, logrando posicionar su RB20 en la segunda fila de la parrilla de salida, apenas por detrás de los punteros.

PUBLICIDAD

Ya en la carrera del domingo, el mexicano protagonizó una de las maniobras más comentadas del arranque. En una salida agresiva, Checo estuvo a punto de impactar con su compañero Max Verstappen en la primera curva tras una frenada profunda, lo que lo obligó a ceder algunas posiciones para evitar un desastre para el equipo.

A pesar de este susto inicial y de lidiar con problemas de degradación en los neumáticos debido al intenso calor de Miami, Pérez logró gestionar su estrategia para finalizar en la cuarta posición. Aunque se quedó a las puertas del podio, sumó puntos valiosos para Red Bull en una jornada donde la victoria de Lando Norris cambió la narrativa de la temporada, dejando a los fans mexicanos con el buen sabor de boca de ver a su ídolo pelear hasta el final.

PUBLICIDAD