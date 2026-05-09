México Deportes

Los 10 jugadores más esperados del Mundial 2026: las estrellas que no te puedes perder

Los fanáticos del futbol están impacientes por escuchar el silbatazo inicial en una de las ediciones más esperadas de la justa mundialista

Guardar
Google icon
Messi Cristiano Ronaldo Mbappé portada
Para algunos de los jugadores podría ser su último mundial.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y la expectativa no podría ser mayor. Por primera vez en la historia, 48 selecciones nacionales competirán en un formato expandido que promete emociones sin precedentes a lo largo de tres naciones anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá.

Con sedes icónicas y una logística de primer nivel, este torneo no solo representa el regreso de la máxima fiesta del fútbol a Norteamérica, sino también el escenario donde las leyendas consolidadas buscarán su última gloria y las nuevas promesas intentarán grabar su nombre en letras doradas.

PUBLICIDAD

Balón del Mundial 2026 en primer plano, con logos de FIFA, USA, Canadá y México. Al fondo, tráfico con estelas de luces en una autopista de la Ciudad de México al atardecer.
El Mundial del 2026 reúne a grandes estrellas del futbol internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 10 jugadores más esperados del Mundial 2026

El talento que se reunirá en 2026 es, probablemente, el más diverso de las últimas décadas. Aquí te presentamos a las 10 estrellas que acapararán todos los reflectores:

  1. Kylian Mbappé (Francia): Considerado por muchos como el mejor del mundo en la actualidad, el capitán galo llega en su madurez futbolística absoluta. Tras un triplete en la final de 2022, su objetivo es llevar a los “Bleus” a su tercera estrella.
  2. Jude Bellingham (Inglaterra): El mediocampista todoterreno ha demostrado que puede dominar cualquier escenario. Es el motor de una Inglaterra que busca romper su sequía de títulos mundiales con una generación dorada.
  3. Vinícius Júnior (Brasil): La alegría del “Joga Bonito” recae en sus hombros. Con su velocidad y regate, es la pieza clave para que Brasil vuelva a levantar la Copa tras más de 20 años.
  4. Lamine Yamal (España): El joven prodigio que ha roto todos los récords de precocidad. Con solo 18 años al inicio del torneo, el mundo espera ver si su magia puede liderar a “La Roja” hacia la cima.
  5. Lionel Messi (Argentina): El astro argentino podría disputar su sexto mundial, un hito histórico. Aunque llegará con 38 años, su sola presencia y visión de juego siguen siendo el mayor atractivo del torneo
  7. Cristiano Ronaldo (Portugal): El astro luso vivirá su último mundial como seleccionado buscando el ansiado trofeo para su país.
  8. Gilberto Mora (México): El delantero de los Xolos de Tijuana es la esperanza del anfitrión. En un Estadio Azteca vibrante, el jugador de 17 años buscará ser el referente que México necesita para hacer historia en casa.
  9. Thibaut Courtois (Bélgica): Reconocido por su altura y paradas decisivas, el arquero quiere hacer historia con su selección en esta edición.
  10. Vitinha (Portugal): La joya portuguesa llegará al mundial con la experiencia de Europa encima. El del futuro que todos quieren ver explotar en la mayor vitrina del deporte.
Jean Ferrari negó que Perú enfrentará a Portugal en amistoso.
El 'Comandante' quiere hacer historia en el Mundial 2026 y llevar a Portugal a su primera Copa.

Partidos inaugurales: Fechas, lugares y horarios

La inauguración del Mundial 2026 será un evento sin precedentes al tener tres aperturas oficiales, una en cada país anfitrión. Aquí tienes los detalles clave para que no te pierdas el inicio de la fiesta:

PUBLICIDAD

México

  • Partido: México vs. Sudáfrica
  • Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Horario: 13:00 (Hora local CDMX)
  • Dato extra: El Coloso de Santa Úrsula se convertirá en el primer estadio en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo (1970, 1986, 2026).

Canadá

  • Partido: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
  • Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
  • Lugar: BMO Field (Estadio de Toronto), Toronto
  • Horario: 13:00 (Hora local de Toronto)

Estados Unidos

  • Partido: Estados Unidos vs. Paraguay
  • Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
  • Lugar: SoFi Stadium, Los Ángeles
  • Horario: 19:00 (Hora local / PT)

Este Mundial 2026 promete ser una experiencia multicultural donde el fútbol unirá a todo un continente. ¡Prepara tu agenda y vive la pasión desde el primer minuto!

Temas Relacionados

Copa del MundoMundial 2026Lionel MessiCristiano RonaldoMbappémexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas prohíbe grupos americanistas entrar a CU y desata polémica para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Los Universitarios anunciaron fuertes medidas de seguridad previo al duelo en Ciudad Universitaria por el pase a las semifinales del Clausura 2026

Pumas prohíbe grupos americanistas entrar a CU y desata polémica para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Pareja celebra sus bodas de plata entrando al salón de fiestas con el himno del América: video se vuelve viral

El video de los novios ingresando al salón con la camiseta americanista causó furor en redes sociales

Pareja celebra sus bodas de plata entrando al salón de fiestas con el himno del América: video se vuelve viral

AAA y WWE invaden Monterrey: revelan fecha y precios para la Noche de los Grandes

La Arena Monterrey será sede del evento que marcará una nueva era en la lucha libre mexicana

AAA y WWE invaden Monterrey: revelan fecha y precios para la Noche de los Grandes

Cuándo juega México en el Mundial 2026: fixture completo, fechas, rivales y horarios del Tri

La Selección Mexicana será la encargada de inaugurar el Mundial 2026 en casa. Consulta el fixture completo, los horarios de cada partido y en qué canales verlos en México

Cuándo juega México en el Mundial 2026: fixture completo, fechas, rivales y horarios del Tri

Alejandro Fernández muestra su emoción por cantar en la inauguración del Mundial 2026: “Es un verdadero honor”

El Potrillo formará parte de los eventos musicales rumbo a la Copa del Mundo

Alejandro Fernández muestra su emoción por cantar en la inauguración del Mundial 2026: “Es un verdadero honor”
MÁS NOTICIAS

NARCO

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

Dos guardias de seguridad de una clínica en Iztapalapa fueron atacados a balazos tras amenazas de extorsión, uno murió

Marina asegura embarcación con bultos de cocaína frente a costas de Guerrero: hay dos extranjeros detenidos

Qué hay detrás del envío de cartas de El Chapo Guzmán en EEUU: el análisis de la psicóloga que lo perfiló en la cárcel

Complejo de tiempos compartidos ligado al CJNG en Nayarit opera bajo nuevas identidades, advierte OFAC

ENTRETENIMIENTO

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

Selección de Futbol Femenil Mexicana consiente a las ARMY y lanza dinámica para ganar boletos VIP para concierto de BTS en CDMX

Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago

BTS sorprende en la Arena México: Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico

Sheinbaum confirma regreso de BTS para esta nueva fecha

DEPORTES

Pumas prohíbe grupos americanistas entrar a CU y desata polémica para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Pumas prohíbe grupos americanistas entrar a CU y desata polémica para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Pareja celebra sus bodas de plata entrando al salón de fiestas con el himno del América: video se vuelve viral

AAA y WWE invaden Monterrey: revelan fecha y precios para la Noche de los Grandes

Cuándo juega México en el Mundial 2026: fixture completo, fechas, rivales y horarios del Tri

Alejandro Fernández muestra su emoción por cantar en la inauguración del Mundial 2026: “Es un verdadero honor”