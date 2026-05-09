Los 10 jugadores más esperados del Mundial 2026: las estrellas que no te puedes perder

Para algunos de los jugadores podría ser su último mundial.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y la expectativa no podría ser mayor. Por primera vez en la historia, 48 selecciones nacionales competirán en un formato expandido que promete emociones sin precedentes a lo largo de tres naciones anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá.

Con sedes icónicas y una logística de primer nivel, este torneo no solo representa el regreso de la máxima fiesta del fútbol a Norteamérica, sino también el escenario donde las leyendas consolidadas buscarán su última gloria y las nuevas promesas intentarán grabar su nombre en letras doradas.

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El Mundial del 2026 reúne a grandes estrellas del futbol internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 10 jugadores más esperados del Mundial 2026

El talento que se reunirá en 2026 es, probablemente, el más diverso de las últimas décadas. Aquí te presentamos a las 10 estrellas que acapararán todos los reflectores:

Kylian Mbappé (Francia): Considerado por muchos como el mejor del mundo en la actualidad, el capitán galo llega en su madurez futbolística absoluta. Tras un triplete en la final de 2022, su objetivo es llevar a los “Bleus” a su tercera estrella. Jude Bellingham (Inglaterra): El mediocampista todoterreno ha demostrado que puede dominar cualquier escenario. Es el motor de una Inglaterra que busca romper su sequía de títulos mundiales con una generación dorada. Vinícius Júnior (Brasil): La alegría del “Joga Bonito” recae en sus hombros. Con su velocidad y regate, es la pieza clave para que Brasil vuelva a levantar la Copa tras más de 20 años. Lamine Yamal (España): El joven prodigio que ha roto todos los récords de precocidad. Con solo 18 años al inicio del torneo, el mundo espera ver si su magia puede liderar a “La Roja” hacia la cima. Lionel Messi (Argentina): El astro argentino podría disputar su sexto mundial, un hito histórico. Aunque llegará con 38 años, su sola presencia y visión de juego siguen siendo el mayor atractivo del torneo Cristiano Ronaldo (Portugal): El astro luso vivirá su último mundial como seleccionado buscando el ansiado trofeo para su país. Gilberto Mora (México): El delantero de los Xolos de Tijuana es la esperanza del anfitrión. En un Estadio Azteca vibrante, el jugador de 17 años buscará ser el referente que México necesita para hacer historia en casa. Thibaut Courtois (Bélgica): Reconocido por su altura y paradas decisivas, el arquero quiere hacer historia con su selección en esta edición. Vitinha (Portugal): La joya portuguesa llegará al mundial con la experiencia de Europa encima. El del futuro que todos quieren ver explotar en la mayor vitrina del deporte.

El 'Comandante' quiere hacer historia en el Mundial 2026 y llevar a Portugal a su primera Copa.

Partidos inaugurales: Fechas, lugares y horarios

La inauguración del Mundial 2026 será un evento sin precedentes al tener tres aperturas oficiales, una en cada país anfitrión. Aquí tienes los detalles clave para que no te pierdas el inicio de la fiesta:

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México

Partido: México vs. Sudáfrica

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México

Horario: 13:00 (Hora local CDMX)

Dato extra: El Coloso de Santa Úrsula se convertirá en el primer estadio en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo (1970, 1986, 2026).

Canadá

Partido: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Lugar: BMO Field (Estadio de Toronto), Toronto

Horario: 13:00 (Hora local de Toronto)

Estados Unidos

Partido: Estados Unidos vs. Paraguay

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Lugar: SoFi Stadium, Los Ángeles

Horario: 19:00 (Hora local / PT)

Este Mundial 2026 promete ser una experiencia multicultural donde el fútbol unirá a todo un continente. ¡Prepara tu agenda y vive la pasión desde el primer minuto!