Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de una red de narcotráfico en Kansas City vinculada con México

El embajador de Estados Unidos en México destacó la desarticulación de una red de tráfico de metanfetamina. Crédito: EFE/ José Méndez

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, afirmó este 7 de mayo que la desarticulación de una red de tráfico de metanfetamina con vínculos mexicanos por parte de la Homeland Security Task Force (Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, HSTF) del FBI en Kansas City confirma el compromiso del presidente Donald Trump para desmantelar cárteles y perseguir redes criminales transnacionales.

De acuerdo con el mensaje del embajador Johnson en sus redes sociales, el operativo a cargo de la división de FBI Kansas City y diversos socios federales y locales demostró la capacidad de coordinación entre agencias de seguridad de Estados Unidos.

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Según el embajador, la labor de estas instituciones resulta fundamental para proteger comunidades estadounidenses frente a la violencia y destrucción causadas por organizaciones criminales vinculadas a tráfico de drogas.

Johnson concluyó que acciones como la desplegada en Kansas City fortalecen la seguridad nacional y debilitan las operaciones de los cárteles en diversas regiones.

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FBI desmantela red de tráfico de drogas en Kansas City ligada a México

El FBI desmantela una red de metanfetaminas en Kansas City vinculada a cárteles mexicanos, tras una amplia operación antidrogas con colaboración federal. REUTERS/Nathan Howard

El FBI encabezó una operación que permitió desmantelar una red de metanfetaminas vinculada a México en Kansas City, donde siete personas recibieron sentencias de hasta 25 años de prisión.

Dicho operativo reveló que la distribución de drogas en la región mantiene una influencia directa de organizaciones criminales mexicanas y responde a un esquema de colaboración federal en Estados Unidos, según la información compartida por Kash Patel, director del FBI.

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Como resultado de los cateos realizados en el operativo, las autoridades estadounidenses incautaron más de 70 kilogramos de metanfetaminas, cerca de 35 mil dólares en efectivo y tres armas de fuego, de acuerdo con datos difundidos por el medio local KCTV5.

A lo largo de la investigación, los agentes localizaron los escondites del grupo e identificaron dos laboratorios activos de conversión de metanfetaminas.

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Kash Patel informó en su cuenta oficial que la operación se sustentó en tareas conjuntas y vigilancia que permitieron ubicar a todos los integrantes de la red. El HSTF se estableció durante el segundo mandato del entonces presidente Donald Trump como parte de una estrategia para fortalecer los operativos antidrogas.

Ronald Johnson advirtió que la corrupción y sus presuntos vínculos con el narcotráfico será investigada

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, prioriza la investigación contra funcionarios de Sinaloa con supuestos vínculos al Cártel del Pacífico. (Crédito: X | @USAmbMex)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que las investigaciones sobre corrupción de funcionarios en Sinaloa con presuntos vínculos al Cártel de Sinaloa (nombrado como el del Pacífico por autoridades estadounidenses) serán prioridad para autoridades estadounidenses.

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Johnson sostuvo que en todos los casos donde exista jurisdicción de su país, los responsables serán investigados y procesados, sin importar el cargo. Estas declaraciones se dan tras la acusación pública contra funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, incluidos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, bajo cargos de relación con redes criminales transnacionales.

“No habrá impunidad en los casos bajo jurisdicción estadounidense”, afirmó Johnson. El embajador remarcó que el combate a la corrupción y la persecución de redes criminales forman de una prioridad bilateral con México, enfocado en fortalecer tanto la transparencia como el Estado de derecho.

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