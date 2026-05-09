Reportan que casa de Rocha Moya en Culiacán fue tiroteada

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Una casa que pertenece al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, ubicada en la colonia Las Quintas, en Culiacán, Sinaloa, fue titoteada la mañana de este sábado, dejando marcas de las balas visibles sobre la fachada.

De acuerdo con información de medios locales, la casa se encuentra en la calle Lago de Cuitzeo, en la colonia mencionada, y fue adquirida por el político perteneciente al partido Mmovimiento Regeneración Nacional (Morena), en 1984. Ahí vivió con su familia hasta que se mudó a una privada en la Isla Musala.

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Reportes indican que hombres armados llegaron hasta el lugar y dispararon en repetidas ocasiones sobre la fachada de la casa.

Se trata de un inmueble de tres pisos pintado de blanco y se encuentra frente a un parque. La casa as encuentra deshabitada desde el 2021, cuando Rocha Moya ganó las elecciones y fue electo gobernador del estado.

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De acuerdo con el medio Debate, hasta esa fecha, en la casa, vivía uno de los hijos del gobernador y testigos señalaron que un grupo armado llegó hasta el lugar y descargó rifles de alto poder contra la propiedad, provocando daños severos. Hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas.

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