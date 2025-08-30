Cómo preparar un jugo verde con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Vaso con jugo verde elaborado con pepino, espinaca, apio, jengibre y proteína en polvo, preparado con ingredientes naturales de perfil vegetal y fresco. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de proteína ha cobrado relevancia entre quienes asisten al gimnasio, especialmente por su papel clave en la recuperación y crecimiento muscular. Al realizar actividad física de fuerza o resistencia, los músculos experimentan microdesgarros que requieren nutrientes específicos para regenerarse y hacerse más fuertes. Es en este proceso donde la proteína cumple una función esencial: aporta los aminoácidos necesarios para la síntesis y reparación de los tejidos musculares.

Diversos especialistas señalan que, para la mayoría de las personas activas, basta con mantener una alimentación equilibrada y rica en fuentes naturales de proteína —como carnes magras, pescados, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos— para cubrir los requerimientos diarios. Sin embargo, ante rutinas exigentes, objetivos de ganancia de masa muscular o dificultades para consumir suficiente proteína solo a través de la dieta, muchas personas recurren a suplementos.

Estos suplementos de proteína, como el suero de leche (whey), caseína o proteínas vegetales, ofrecen una forma práctica de alcanzar la cantidad diaria recomendada, sobre todo después del entrenamiento, cuando el cuerpo optimiza la absorción de nutrientes.

Una forma de usar estos suplementos es como base de un jugo, alternativa perfecta si no quieres tomar lácteos. Aquí te enseñamos cómo preparar un jugo verde con proteína en polvo, con todos sus beneficios.

Jugo verde con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Receta y beneficios de cada ingrediente: jugo verde con proteína en polvo

Así se prepara este licuado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 taza de espinaca fresca

1/2 pepino

1 tallo de apio

1 manzana verde

Jugo de 1 limón

200 mililitros de agua

Una pizca de jengibre

1 medida de proteína en polvo (sabor natural o vainilla)

Preparación

1. Lavar y trocear todos los ingredientes vegetales.

2. Añadir los ingredientes a la licuadora junto con el agua y el jugo de limón.

3. Incorporar la proteína en polvo.

4. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y consumir de inmediato.

Beneficios de cada ingrediente

Suplementos alimenticios en polvo a su para un complemento nutricional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espinaca:

Provee vitamina A, vitamina K, ácido fólico, hierro y magnesio. Aporta antioxidantes naturales asociados al cuidado celular.

Pepino:

Ofrece hidratación y fibra. Suma vitaminas del grupo B y ayuda a refrescar la mezcla.

Apio:

Contribuye con potasio y compuestos antioxidantes. Aporta bajo contenido calórico.

Manzana verde:

Incorpora fibra soluble y polifenoles, facilitando la digestión y el equilibrio metabólico.

Limón:

Suma vitamina C y compuestos que facilitan la absorción de hierro, apoyando defensas inmunológicas.

Proteína en polvo:

Favorece la recuperación muscular y eleva la saciedad. Ayuda a regular la ingesta calórica diaria y convierte el jugo en una alternativa apta como desayuno o colación luego del ejercicio.

Un jugo verde con proteína en polvo reúne antioxidantes, micronutrientes y proteínas en una sola bebida. Permite adaptarse a diversas necesidades personales y resulta práctico para complementar una alimentación equilibrada.