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América vs Toluca: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Las Águilas llegan con ventaja de 7-1 y están a un paso de otra final en la Liga MX Femenil

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(Ilustración: Jesús F. Beltrán / Foto: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
(Ilustración: Jesús F. Beltrán / Foto: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

América Femenil está muy cerca de disputar una nueva final en la Liga MX Femenil y este domingo intentará terminar la obra cuando reciba a Toluca Femenil en la semifinal de vuelta del Clausura 2026.

El conjunto azulcrema llega con una ventaja prácticamente definitiva luego de firmar una actuación aplastante en el primer partido de la serie. Las Águilas derrotaron 7-1 a las Diablas Rojas y dejaron encaminado su boleto a la gran final del campeonato.

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(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Ahora, el equipo dirigido por Ángel Villacampa buscará confirmar su dominio frente a su afición y colocarse nuevamente en la disputa por el título, algo que sería histórico para la institución.

El partido de vuelta entre América Femenil y Toluca se jugará este domingo a las 12:00 horas y podrá verse a través de Canal 9 en televisión abierta. También estará disponible mediante la plataforma de streaming ViX Premium.

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(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

La escuadra capitalina vive uno de sus mejores momentos desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017. En caso de avanzar, las azulcremas llegarían a su octava final dentro del circuito profesional femenino.

Una de las futbolistas más destacadas del torneo ha sido Irene Guerrero. La mediocampista española se convirtió en pieza clave para el funcionamiento del América y fue determinante durante el partido de ida, donde las Águilas dominaron de principio a fin.

(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Toluca, por su parte, enfrentará una misión extremadamente complicada. El equipo mexiquense necesita una remontada histórica para mantenerse con vida y eliminar al cuadro azulcrema.

Además del duro marcador, las Diablas también atraviesan incertidumbre por el futuro del entrenador Patrice Lair, quien adelantó que dejará el cargo una vez termine la participación del club en el Clausura 2026.

(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Aunque el panorama luce casi imposible, Toluca intentará cerrar de manera digna una campaña que tuvo momentos importantes y donde logró competir contra varios de los equipos protagonistas del torneo.

(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

América, mientras tanto, quiere dejar atrás las recientes decepciones sufridas en finales pasadas. El conjunto azulcrema perdió el Apertura 2025 ante Tigres UANL Femenil y posteriormente cayó en el Clausura 2025 frente a Pachuca Femenil.

Con una ofensiva encendida, confianza total y el respaldo de su afición, las Águilas llegan como amplias favoritas para instalarse nuevamente en la pelea por el campeonato.

Todo está listo para una semifinal que podría confirmar a América Femenil como el equipo más dominante del torneo en este Clausura 2026.

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