Protestan en Mexicali tras la muerte de Vicente, menor que permaneció horas dentro de un vehículo

Esta acuarela conmovedora, con el rostro del niño Vicente difuminado para proteger su identidad, simboliza el duelo y la esperanza con un listón negro y una paloma blanca en el contexto del caso Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de cincuenta personas marchó este sábado en Mexicali para exigir justicia tras el fallecimiento de un menor llamado Vicente en el interior e un vehículo. La movilización comenzó en la Plaza Centenario y se dirigió hacia el Centro Estatal de Justicia.

Durante la protesta, Juan Carlos Meza, padre de Vicente, sostuvo que los procesos judiciales deben ser más rápidos y justos. Él expresa su confianza en los jueces y la fiscalía, pero manifestó desconfianza hacia los peritos encargados del caso.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los manifestantes, la exigencia principal es que la muerte de Vicente no quede impune y que se sancione a Roxana “N”, madre del niño y principal responsable del incidente, conforme dicta la ley.

El padre de Vicente relató que, desde febrero de 2025, había solicitado la custodia y que el proceso legal comenzó por conflictos de pareja. Él explica que desde entonces no permitía ver al menos.

PUBLICIDAD

Mamá de Vicente podría alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión. (Crédito: redes sociales)

Hasta el momento Roxana “N” permanece detenida bajo prisión preventiva, acusada de homicidio por omisión con dolo eventual. Según la fiscalía, la madre fue consciente del riesgo de dejar a su hijo en el vehículo y no actuó para evitar el desenlace fatal.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Las autoridades detallan que Vicente permaneció cerca de doce horas dentro de la camioneta cerrada, donde la temperatura supera los 45 ℃. El menor falleció entre las nueve y las 10 de la mañana del domingo, y fue hallado sin vida al mediodía.

PUBLICIDAD

La necropsia determinó que la causa de muerte fue un golpe de calor severo y quemaduras en brazos y piernas. Esto luego de que Roxana “N” regresara a casa tras una reunión familiar, entrara a su domicilio y no volviera al automóvil.

La fiscalía descartó la intervención de terceros y sostuvo que la madre tenía la custodia exclusiva en ese momento. Bajo estas premisas, la investigación sigue abierta, aunque la acusación se centra en la madre como única responsable.

PUBLICIDAD

A raíz de los hechos, la Fiscalía de Baja California solicitó la pena máxima para Roxana “N”, que podría llegar a quince años de prisión. El cargo formal es homicidio por omisión impropia con dolo eventual, es decir, se le acusa de aceptar mentalmente el riesgo de la tragedia.

Vehículo donde fue encontrado sin vida el niño Vicente. Crédito: Redes Sociales

La audiencia de vinculación a proceso marcará un momento clave para el desarrollo legal del caso. Con ello, la ciudadanía se mantiene atenta a la resolución judicial y a la posible implementación de nuevas leyes de protección a la infancia.

PUBLICIDAD