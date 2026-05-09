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¿Recibiste una llamada del prefijo +44? Así puedes evitar fraudes telefónicos en México

Los delincuentes buscan que la víctima devuelva la llamada y, a través de mensajes grabados, obtener datos personales o bancarios

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ARCHIVO – Varios jóvenes usan sus teléfonos celulares para mirar redes sociales en Sydney, el 8 de noviembre de 2024. (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo
ARCHIVO – Varios jóvenes usan sus teléfonos celulares para mirar redes sociales en Sydney, el 8 de noviembre de 2024. (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo

La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una alerta ante una modalidad de fraude telefónico que utiliza el prefijo +44, correspondiente al Reino Unido, para engañar a usuarios en todo el país.

Te decimos cómo evitar caer en esta trampa: no devuelvas llamadas de números desconocidos con ese prefijo, bloquea el número de inmediato y nunca compartas datos personales o bancarios por teléfono.

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¿Cómo opera el engaño?

Los delincuentes realizan una llamada breve con el prefijo +44 y cuelgan de inmediato. El objetivo es que la víctima devuelva la llamada y quede enlazada a una grabación que ofrece una supuesta oportunidad laboral.

El mensaje invita al usuario a agregar un número a su aplicación de mensajería para obtener más información sobre el trabajo. Una vez en contacto, los estafadores proponen tareas como dar “me gusta” a productos de tiendas en línea o escribir reseñas en plataformas digitales a cambio de dinero.

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un hombre mira triste su teléfono
Un hombre mira triste su teléfono. (Canva)

¿Qué recomiendan las autoridades?

La Unidad de Inteligencia Cibernética de la Policía de Investigación, junto con la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico de la SSPC, publicaron una serie de medidas concretas para la población.

Las recomendaciones son cuatro: no devolver llamadas de números desconocidos o con prefijo +44; bloquear el número en cuanto se identifique como sospechoso; reportarlo ante las autoridades; y abstenerse de proporcionar datos personales o bancarios por vía telefónica.

Dónde denunciar y buscar más información

Quienes reciban este tipo de llamadas pueden contactar a la Unidad de Policía Cibernética de su localidad o llamar a la Línea Antiextorsión al 55 5036 3301. También está disponible la línea de atención de la FGJCDMX al (55) 5200 9000, activa los 365 días del año las 24 horas.

Para consultar más recursos sobre seguridad digital, la SSPC pone a disposición la Ciberguía en su portal oficial: Ciberguía SSPC. La Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico trabaja para garantizar espacios digitales más seguros para toda la población.

Un hombre de mediana edad con barba gris, vestido de azul y jeans, sentado en un sofá gris, mirando su smartphone. Hay una taza, papel arrugado y libros en la mesa.
Un hombre de mediana edad con expresión triste mira su teléfono celular mientras está sentado en el sofá de su casa, representando la soledad y el impacto de los vínculos virtuales en la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación de la CDMX reafirmó su compromiso de combatir los fraudes digitales y proteger a la ciudadanía. La prevención y la denuncia son tus mejores herramientas ante las amenazas de la inteligencia artificial.

Finalmente, las autoriades invitaron a los habitantes de la capital a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales. La prevención y la información son claves para evitar caer en este tipo de delitos en internet.

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