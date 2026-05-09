México

Dos guardias de seguridad de una clínica en Iztapalapa fueron atacados a balazos tras amenazas de extorsión, uno murió

De acuerdo con los reportes, un sujeto atacó a balazos a los dos empleados de la clínica y, tras la agresión, escapó en una motocicleta

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Clínica con letrero "Clínica" de noche, fachada azul y blanco, acordonada con cinta amarilla. Dos patrullas de policía de la Ciudad de México y personal de seguridad.
Los hechos ocurrieron afuera de una clínica.

Un hombre murió y otro resultó severamente lesionado luego de que se registrara un ataque armado directo en la una clínica médica en la que laboraban como personal de seguridad el pasado viernes, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

La agresión habría ocurrido en la calle Sur 107, colonia Sector Popular, en la alcaldía mencionada.

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Las primeras investigaciones señalan que semanas antes del ataque el establecimiento había sido víctima de amenazas y presuntos cobros de extorsión, lo que habría generado preocupación entre médicos y personal de la clínica.

El ataque se registró cuando las dos víctimas se encontraban afuera del inmueble y un sujeto llegó y les disparó de manera directa en varias ocasiones. Uno de los hombres murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado herido para recibir atención médica.

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Un hombre llegó y atacó de manera directa a los guardias de seguridad. (Canva)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), a cargo de Pablo Vázquez Camacho, informó que tomó conocimiento de los hechos tras el reporte de detonaciones en calles de la colonia Sector Popular. Paramédicos confirmaron el fallecimiento de uno de los hombres agredidos y policías acordonaron la zona para permitir las diligencias ministeriales.

Los reportes señalan que el agresor escapó en una motocicleta luego de llevar a cabo el ataque. Sin embargo, derivado de un operativo llevado a cabo por elementos de la SSC, se detuvo a cuatro personas, dos de ellas señaladas como posibles responsables del ataque y las otras dos presuntamente relacionadas con la fuga de los sospechosos.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya inició las investigaciones correspondientes y realiza el análisis de cámaras de videovigilancia para determinar si el móvil del ataque está relacionado con amenazas y extorsiones que previamente habría recibido personal de la clínica.

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