Sheinbaum inaugura hospital del IMSS en Sonora con una breve ceremonia, en medio de polémicas por la SEP y Rocha Moya

Claudia Sheinbaum este 9 de mayo en Sonora. (Presidencia)

El Hospital General de Zona No. 15, Dr. Ernesto Ramos Bours, abrió sus puertas en la ciudad de Hermosillo este 9 de mayo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue la encargada de realizar la inauguración, que de acuerdo a información brindada por su administración destacó el impacto positivo de esta instalación médica en la región.

Este evento ha causado gran controversia, debido a que la mandataria mexicana evitó dirigir un discurso posterior al corte de listón, entrando inmediatamente a las instalaciones de la unidad médica.

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Derivado de esta situación, comenzaron las especulaciones relacionadas con negarse a dar más detalles sobre el caso del gobernador de Sinaloa con licencia temporal, Rubén Rocha Moya, así como la situación acerca del cambio en el calendario del ciclo escolar 2025-2026 confirmada hace unos días por el secretario de Educación, Mario Delgado.

Al salir del lugar, los medios de comunicación la abordaron mientras se retiraba en su vehículo camino a otro evento en la región, absteniéndose de contestar las preguntas de la prensa con una sonrisa.

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Claudia Sheinbaum este 9 de mayo en Sonora. (Presidencia)

Inauguración del nuevo hospital del IMSS

El proyecto requirió una inversión de 1,029.4 millones de pesos, destinada a mejorar la atención para más de 122,000 afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la jornada, la jefa de Estado recorrió las nuevas instalaciones y dialogó con profesionales de la medicina que se integran al equipo. En total, 498 especialistas se suman al personal para fortalecer los servicios que ofrece el IMSS en el estado de Sonora. La infraestructura hospitalaria dispone de 1,135 empleados de la salud, repartidos entre médicos, enfermeros y personal de apoyo.

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Entre las características más relevantes, el hospital cuenta con 134 camas, de las cuales 90 son censables y 44 no censables. Además, dispone de 10 consultorios para atención de especialidades y seis quirófanos, incluyendo uno destinado a emergencias.

El catálogo de servicios abarca 28 ramas médicas, tales como cardiología, ginecología, oncología, ortopedia y psiquiatría, permitiendo cubrir un amplio espectro de necesidades de la población local.

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La distribución del financiamiento contempló 477.8 millones de pesos para la construcción y 551.5 millones para dotar de equipo moderno a las instalaciones.

Desde su apertura hasta el 3 de mayo, el hospital ha otorgado 7,958 atenciones especializadas, realizado 314 intervenciones quirúrgicas, registrado 528 altas hospitalarias y atendido 867 casos de emergencia.

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Con estas acciones, el IMSS refuerza la cobertura médica en Sonora, sumando infraestructura y talento humano para garantizar un servicio de calidad a los usuarios del sistema de seguridad social.