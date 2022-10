¿Vuelve Legacy of Kain? Crystal Dynamics lanzó una encuesta sobre una de las historias legendarias del gaming

Luego de la masiva compra por parte del conglomerado Embracer Group, el estudio de Crystal Dynamics tiene al fin rienda suelta para definir qué va a suceder con las franquicias que lo convirtieron en leyenda. El primer movimiento de la desarrolladora fue sutil, pero efectiva y comenzó por preguntar por la saga de “Legacy of Kain” en una encuesta: ¿alguien quiere volver a ver a los vampiros Kain y Raziel en acción?

Algunas de las preguntas de la lista indagan sobre cuánto los jugadores y jugadoras recuerdan de Nosgoth, las oscuras tierras en las que se desarrolla la saga, además de quién era su personaje favorito y cuál fue el elemento que les pareció clave para definir la narrativa escrita por la icónica Amy Hennig (también responsable por la historia de Uncharted). Crystal Dynamics también busca saber si al público le interesaría más un reboot de la serie original, una remasterización de la franquicia o directamente un remake que sume ciertos aspectos modernos a la historia.

Legacy of Kain: Soul Reaver (1996)

La sombría franquicia de aventura 3D comenzó con el título Blood Omen: Legacy of Kain en 1996, aunque no fue tres años después con el lanzamiento de Soul Reaver que se convirtió en una franquicia legendaria. La última experiencia de la saga fue Legacy of Kain: Defiance, el cual fue lanzado en 2003 para PlayStation 2.

Legacy of Kain: Soul Reaver (1996)

No es la primera vez que se intenta revivir esta narrativa vampírica: la desarrolladora británica Climax Studios (responsable de Silent Hill: Origins y Shattered Memories) trabajó en 2012 durante tres años en un nuevo proyecto relacionado con el universo e inclusive Psyonix (creador de Rocket League) intentó crear un juego multiplayer basado en la IP. Si bien ambos proyectos fueron cancelados por Square Enix, la nueva libertad con la que cuenta Crystal Dynamics podría permitir crear al fin una historia digna de revivir la narrativa.

SEGUIR LEYENDO: