Prime Gaming presentó sus primeros juego gratuitos del 2023

Prime Gaming decidió inaugurar el 2023 con la confirmación de los títulos que van a ser gratuitos este mes. Este servicio es una de las propuestas más interesantes para los jugadores ya que se puede acceder solo con contar con cuentas en Amazon Prime o Prime Video.

Enero va a estar protagonizado, entre otros beneficios e items disponibles, por seis juegos que se pueden descargar sin ningún costo extra: The Evil Within 2, Faraway 2, Breathedge, Beat Cop, Lawn Mowing Simulator y Chicken Police — Paint it RED! Así presentaron las opciones de este mes en el blog de Prime Gaming:

-The Evil Within 2: de la mente maestra de Shinji Mikami, juega como el detective Sebastian Castellanos y desciende al mundo de pesadilla de STEM para salvar a Lily, su hija, donde confiarás en el ingenio del detective para sobrevivir, ya que la única salida es entrar.

-Faraway 2: escapa de este planeta en este juego de rompecabezas de desplazamiento lateral. Navega a través del entorno hermoso, oscuro y desconcertante donde debes enfrentar obstáculos a cada paso y luchar para mantenerte firme.

-Breathedge: sobrevive en el espacio exterior con tu pollo inmortal creando herramientas, pilotando vehículos y controlando estaciones espaciales para explorar los restos y descubrir la verdad detrás del repentino accidente de tu nave espacial.

-Beat Cop: retrocede en el tiempo en este juego retro de estilo pixel art inspirado en los programas policiales de los años 80 para descubrir quién te incriminó por asesinato mientras juegas como Jack Kelly, un policía, en esta aventura de Nueva York.

-Lawn Mowing Simulator: experimente la belleza y los detalles de cortar el césped en el campo de Gran Bretaña montando una lista amplia y auténtica de cortadoras de césped con licencia del mundo real de fabricantes prestigiosos, incluidos Toro, SCAG y STIGA, mientras administra su negocio.

-Chicken Police — Paint it RED! Busca la redención en esta alocada historia de amor, muerte y pollos, mientras asumes el papel de Chicken Police en esta aventura negra de amigos y policías en un mundo cuidadosamente diseñado lleno de una historia descarnada y humor absurdo.

