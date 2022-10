Radiografia del gaming en Latinoamérica: Mendoza, arte, diseño y código

El gaming latinoamericano sigue oculto aún luego de aproximadamente cincuenta años de historia. Pero aunque los trabajadores y trabajadoras del circuito sean erróneamente considerados un nicho por las perspectivas regionales, las empresas más grandes del mundo requieren de los talentos locales para roles clave en sus equipos.

En “Radiografía del gaming en Latinoamérica” se busca encontrar la respuesta de qué estado está la industria en cada espacio y encontrar una respuesta a la falta de información de las empresas de videojuegos del hemisferio sur. En esta tercera edición, se cerrará la expedición por las aristas del desarrollo de la provincia de Mendoza (Argentina). La región, que cuenta con varias propuestas legislativas que ayudan a impulsar el polo audiovisual junto al gaming, es uno de los sitios donde la pasión comunitaria logra hacer crecer al mundo de los videojuegos.

Arte y música: no solo de código se hace un videojuego

Las experiencias digitales exigen la integración de múltiples disciplinas para llegar a un producto final. Esta necesidad sigue en ampliación, a medida que se reconoce la necesidad de “gamificar” procesos tradicionales del arte para componer ambientes digitales que atraigan a los jugadores y jugadoras. Gracias al avance tecnológico, uno de los apartados que más ha crecido en el gaming es el de la música y el audio. Actualmente, la exploración de esta área permite a cientos de artistas ejercitar su ingenio y meditar en un nuevo rumbo de lo que es una disciplina clásica.

Esto lo notó Julián Micic, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y productor musical. Por casualidad se encontró con una jam de videojuegos, donde terminó por componer el audio de siete videojuegos distintos y se dio cuenta de que el gaming era una de las salidas laborales más rentables del área de la música.

Composición musical en gaming

Pero para expandirse, Micic debió entender que entre la composición y el arte digital hay un puente necesario: la implementación, la que habilita a una máquina interpretar cuándo reproducir cierto sonido. Aunque la tarea de implementación parece abrumadora, el especializado aseguró que la clave fue sumergirse en los grupos de desarrolladores y desarrolladoras para aprender lo necesario. “Lo empecé a hacer porque empecé a sentir huecos y no tenía a quién consultarle cosas. Empecé a intentar leer código para entender qué estaba pasando, inclusive aunque a veces tampoco los programadores con los que uno trabaja entiende de todo lo que pasa en la música”, contó.

“Fue muy importante comenzar a preguntar y hablar con otros. Fundamentalmente en Mendoza la cuestión colectiva fue fundamental, porque si no hablábamos entre nosotres la información no alcanzaba, no era suficiente”, explicó Micic.

Pioneros de UX: cuando el gaming entendió al usuario

Las carreras de diseño de interfaz (UI) o experiencia (UX) de usuario son relativamente nuevas en todo el mundo. Si bien su historia parte de una propuesta de los líderes de Apple en 1995, su integración con la vida diaria se resaltó más en las experiencias digitales del gaming. En Argentina, se ha comenzado a profundizar en el área y la mayoría de las capacitaciones han nacido de la mano de diseñadores gráficos que encontraron su pasión en los procesos de gamificación. Un ejemplo de esto es Mariel “Pepi” Astorga, quien se especializa en diseño UX/UI en Etermax desde 2014 y tiene pasión por expandir el área desde el lado de la enseñanza.

Mariel "Pepi" Astorga, diseñadora UX/UI especializada en videojuegos.

“Yo me egresé de la Universidad Nacional de Cuyo y en el medio de mi carrera me di cuenta de que quería impactar desde el diseño en una de mis pasiones: videojuegos. Y empecé a googlear hasta que en Facebook me apareció el evento de Game World Jam, que se hacía por primera vez en 2014 en Mendoza”, contó Astorga.

Como dijo Micic, una vez más la comunidad actuó como puente para unir a profesionales en un área que no sabían que podían integrar. La diseñadora le encantó la propuesta y, sin saber si existía una industria de gaming en Mendoza, asistió al evento. “Un grupo de chicas que se hacían llamar Críos Devs me invitaron a participar de su proyecto. Les respondí que no sabía cómo podía colaborar, porque no tenía ni idea de cuáles eran las necesidades de diseño en un videojuego. Como diseñadora pensaba… ¿cómo son las etapas de producción para hacer un videojuego “cómodo?”, explicó.

Desde su encuentro, la especialista jamás frenó y comenzó lo que describe como “su camino de aprendizaje indie dentro de la industria”. La diseñadora quería saber cómo volcar el arte y el diseño en los procesos de videojuegos y comenzó a participar en las Exposiciones de Videojuegos Argentinos de Córdoba y Buenos Aires. Allí, se puso en contacto con publicadores con una pregunta clave: ¿qué se necesita para publicar un videojuego propio?

“En medio de todo esto, yo seguí con cursos de la facultad. Los videojuegos no eran mi trabajo principal: trabajé en una bodega mendocina por tres años. Con eso pagaba mis viajes, capacitaciones, no podía vivir del gaming. Tenía como este lado B… esta realidad de trabajo de día y trabajo de noche, que uno quiere dar vuelta para dedicarse a lo que a uno le apasiona”, relató. Astorga aprovechó su contacto con la comunidad para no dejar de aprender y, al mismo tiempo, enseñar en talleres sobre toda la información que recopilaba en jornadas, seminarios, cursos y demás.

Cierre ciclo de los seminarios de desarrollo de videojuegos dictados en la FAD-UNCuyo (2019)

En tanto su propia formación, la especialista explicó que mientras ella buscaba pistas para adentrarse en la industria, aún no existía el Club de los Videojuegos (UTN) o una Tecnicatura de desarrollo de Videojuegos (Universidad de Mendoza), por lo que el rubro permanecía oculto. Su área era completamente informal y casi no tenía un nombre definido, pero eso no la frenó: “quizá la historia suene como un poco ideal, pero en medio de mi búsqueda existieron miles de paredes…necesité de mucho esfuerzo y superar el cansancio para continuar”.

¿Dónde están las desarrolladoras de Mendoza?

El rubro de los videojuegos es reconocido de manera global por su alto nivel de masculinización. En Argentina, esta realidad no es distinta: “me acuerdo cuando entré a mi primera jam en el predio del Espacio cultural Julio Le Parc, que hice un vistazo general, porque a veces uno está buscando a sus pares. Me di cuenta de que era una de las pocas mujeres en todo el predio”, contó Astorga.

Esta fue una de sus inspiraciones promover la participación femenina y de diversidades dentro del rubro. Se encontró con agrupaciones como Chicas en las TIC y Girls Make Games y participó de charlas para motivar, enseñar y cómo construir una industria más inclusiva y representativa.

Mujeres en TICS (2017)

“Fue en 2019, antes de la pandemia, que se consolidó el grupo de mujeres de Desarrollo en Videojuegos. Por primera vez le dimos visibilidad: armamos un grupo para comunicarnos, escucharnos, ir en grupos a eventos. Nos preguntamos qué necesidades teníamos y de a poco se empezaron a visibilizar distintas realidades”, contó. Desde ese año, Astorga también es miembro de Women in Games Argentina, una comunidad de networking nacional de mujeres que integran el rubro del gaming. Actualmente, la diseñadora trabaja como profesora en la Universidad Nacional de Cuyo en el “Diplomado en Desarrollo Artístico de Videojuegos” y continúa su carrera en Etermax como UX/UI Designer donde trabaja en múltiples experiencias.

“Como industria, en videojuegos nos falta un camino por aprender, un acompañamiento, tal vez económico, desde lo gubernamental. Para mí hay que entender también que el camino de los videojuegos no es un camino de éxitos, al menos al comienzo. Es un camino de mucho aprendizaje: es una industria muy dinámica y sobre todo acá en Argentina. Todavía queda mucho aprendizaje, por más que ya tenga un par de añitos”, concluyó la especialista.

“Radiografía del gaming en Latinoamérica: Mendoza, arte, diseño y código”, es la tercera crónica de un conjunto de proyectos que buscará fotografiar el crecimiento regional de la industria de los videojuegos en Sudamérica.

