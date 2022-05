Primeras impresiones: Vampire: The Masquerade - Swansong, una historia lineal que falló desde las bases

Alguien ha cometido un crimen contra la Camarilla, la sociedad secreta de vampiros que se encarga de mantener “a salvo” al mundo mientras oculta el hecho que existen criaturas supernaturales: los tres protagonistas de Vampire The Masquerade- Swansong serán los responsables de navegar en un mundo de políticas tenebrosas hasta encontrar quién atentó contra la orden milenaria. Bajo esta premisa, la distribuidora Nacon y el estudio de Big Bad Wolf se propusieron crear una narrativa digital que muestre cómo funciona el juego de rol de mesa Vampiro: La Mascarada. Pero, ¿lograron una propuesta memorable?

La empresa de juegos de rol White Wolf Game Studio propuso este universo vampírico en 1991 y logró consolidarse como uno de los sistemas narrativos más populares para quienes son fanáticos de jugar con planillas. En el 2004, Troika Games y Activision produjeron la primera versión de La Mascarada con Vampire: The Masquerade Bloodlines, el cual también consiguió el lugar de joya de culto por sumar una nueva capa de dinámica digital.

Pero, desde entonces, este paradigma de criaturas supernaturales estuvo dominado por las novelas visuales. Vampire The Masquerade- Swansong parece haberse propuesto terminar con aquel reinado y sumarse como otro género de videojuego a la lista de narrativas digitales. Para ello, construyó las bases de una historia detectivesca simple con el fin de acompañar a todos los jugadores a comprender la política de las criaturas de la noche .

La historia de Swansong promete que todas las decisiones afectarán el destino de los tres personajes, quienes solo podrán explorar un mundo cerrado a medida que continúan con la narrativa. Para avanzar, los jugadores deberán asignar puntos a las habilidades de cada personaje, lo que determinará de qué manera podrán modificar la historia. Por ejemplo, si tienen el suficiente Conocimiento Tecnológico para hackear una computadora o el Carisma para ganar una discusión.

Mecánica de enfrentamiento de habilidades, donde cada personaje pone a prueba su nivel

Si bien toda escena de acción y combate es cinemática, sí existen los enfrentamientos de habilidades que se resuelve simplemente según qué personaje tiene más puntos. Por suerte, el estudio dio cuenta que no todos los jugadores sabrán el verdadero impacto que tendrán los poderes durante toda la historia y resolvió que la mejor manera de personalizar cada protagonista sería proponiendo cuatro perfiles de base: Investigador, Veterano, “Jack of All Trades” (donde se asignan puntos a todas las habilidades básicas) y una “Hoja en blanco” (para quienes sí desean micro administrar todas las características).

Este primer paso pone en jaque el desarrollo de todo el juego: para los usuarios y usuarias que se enfrentan a Vampire The Masquerade- Swansong por primera vez, no existen muchas pistas de cómo asegurarse que su elección permitirá contar con todas las opciones dentro del juego . Si bien parece una característica para asegurar la rejugabilidad, su mecánica tosca solo podrá persuadir a quienes no encuentren un problema con enfrentarse a más de 20 horas de juego de una narrativa estática.

No hay manera de ocultar que es un videojuego que no pude alejarse de las mecánicas de novela visual y que la opción de agregar un espacio tridimensional para que los jugadores exploren es simplemente estético. Los fanáticos podrán apreciar la exploración, una historia de puzzles y algunas mecánicas simpáticas como alimentarse de un humano en secreto o utilizar poderes de detección vampíricos para resolver misiones.

Swansong puede resultar divertido solo si el jugador es fanático del mundo de White Wolf y está dispuesto a perdonar que el apartado gráfico no parece terminado . Las animaciones no están refinadas, los sonidos se desincronizan y las texturas cargan lentamente, además de superponerse entre si.

Los escenarios se rompen en el cambio de cámara y las texturas se superponen por arriba de la iluminación

De todas maneras, la oportunidad que tuvo el estudio Big Bad Wolf no fue desperdiciada y aunque Vampire The Masquerade- Swansong parece un juego de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, tiene una historia que puede conquistar un lugar entre los fanáticos de las historias de vampiros e inclusive, quienes quieran aprender la dinámica del juego de rol de mesa.

SEGUIR LEYENDO: