Dead by Daylight festeja su sexto aniversario con colaboraciones y un extraño simulador de citas

(Foto: Behaviour Interactive)

Para celebrar el sexto aniversario de Dead by Daylight, el estudio Behaviour Interactive presentó una hoja de ruta con planes para optimizar el sistema de progresión, calidad de vida y también incluir llamativas colaboraciones con la franquicia Resident Evil y la famosa serie de animé Attack on Titan.

Durante la transmisión donde se adelantaron los avances para su séptimo año, el estudio ha revelado que el crossover con el mundo de Attack on Titan se limitará a ser una colección de ítems cosméticos con 10 skins disponibles para los Asesinos y Supervivientes. Pero no se trata solo de una asignación aleatoria: cada personaje ha sido cuidadosamente seleccionado para que su personalidad represente a los protagonistas del manga y el animé.

Mientras tanto, lo único que se ha revelado del capítulo en colaboración con Capcom es que el cruce de universos se denominará “Project W” y que además de Leon, Jill y Nemesis, esta vez más personajes de la saga de Resident Evil tendrán protagonismo dentro de Dead by Daylight.

En tanto los cambios del sistema de juego, Behaviour Interactive apuntó que ha estado escuchando a su comunidad para mejorar especialmente las mecánicas de progresión de los personajes y Prestigio de los usuarios.

Según lo descrito en su comunicado oficial, el nuevo paradigma estará conectado al avance de cada personaje con el fin de reducir la necesidad de grindeo. Los avances de nivel también impactarán en la evolución del resto de los personajes y ya no se perderán los ítems, mejoras y otras habilidades que se le han asignado a los personajes.

“El sistema de progresión y prestigio ha generado mucha discusión adentro de la comunidad, así que no podemos esperar a ver el fruto de estos cambios. Queremos agradecer a nuestros jugadores por su paciencia, feedback y apoyo y esperamos que disfruten del nuevo sistema cuando sea lanzado”, escribió el equipo de desarrollo de Dead by Deadlight.

Antes de que comiencen a implementarse los cambios, el capítulo The Roots of Dead que se estrenará el 7 de junio, incluirá una nueva Superviviente (Haddie Kaur) y un nuevo asesino (The Dredge), además un nuevo escenario.

Según el blog del equipo técnico de Behaviour Interactive, la introducción de The Dredge ha sido un dolor de cabeza ya que el monstruo es una masa de sombras que dependerá de la iluminación dinámica de los escenarios.

Este nuevo engendro tiene forma de un cuerpo hecho por extremidades retorcidas y representa la encarnación de la misma oscuridad. Para sumarle más terror al personaje, los desarrolladores la han dado la habilidad única de teletransportarse y aparecer en cualquier locker del mapa.

“Queríamos un asesino que saltara desde los lockers y asustara a los Supervivientes durante un largo rato. Hacer eso que representa un pilar de seguridad y darlo vuelta de pies a cabeza. Hay tres lockers en la habitación...¿realmente voy a querer ir ahí? Este será el Asesino que hará que esos espacios sean aterradores”, explicó Patrick Harris, el Lead Designer de Dead by Daylight.

Algo inesperado: un simulador de citas para salir con tus asesinos favoritos

De la mano de Psyop, creadores del date sim de Colonel Sanders -la mascota del local de comidas rápidas KFC-, se presentó Dead by Daylight: Hooked On You. Esta bizarra historia romántica le dará la oportunidad a los jugadores y jugadoras de conquistar a El Trampero, La Bruja, La Cazadora, El Espíritu y El Espectro y funcionará como una novela visual donde el o la protagonista deberá decidir cómo atraer a su monstruo favorito.

Hooked on You será lanzado a fines de este año para PC y Behaviour Interactive no descarta agregar más Asesinos a la extraña propuesta.

