Take-Two está trabajando en 8 remasterizaciones: ¿será el nuevo momento para GTA IV y Red Dead Redemption?

Con el fin del año fiscal han llegado las publicaciones de los estados financieros de los grandes conglomerados del gaming. Esta vez, Take-Two Interactive -empresa madre de Rockstar Games y 2K, entre otros once estudios- mostró sus planes para los próximos años y reveló, sin muchos detalles, que están trabajando en ocho nuevas iteraciones de sus clásicas IPs.

Los detalles de su reporte revelaron también que en total existen planes para 24 proyectos principales (entre los que se encuentran The Quarry, NBA 2k23 y Kerbal Space Program 2), siete proyectos intermedios (como New Tales from the Borderlands), 20 juegos para celular y otros 10 juegos de sus estudios indie no especificados.

Entre los juegos de celular, se detalla un lanzamiento inminente de Grand Theft Auto: The Trilogy para sistemas de iOS y Android. Aunque su fecha original estaba pautada para fines de marzo, todavía faltan noticias por parte de Rockstar sobre su publicación. Según filtraciones que han difundido fans de la franquicia durante febrero, estas versiones no son equivalentes al nivel gráfico de las remasterizaciones, pero logran hacerle justicia a la trilogía.

Según la presentación original de Take-Two, las ocho nuevas ediciones de viejas IPs solo incluirían porteos y remasterizaciones de títulos, sin incluir secuelas . A partir de ese detalle, las especulaciones sugieren que se podría estar trabajando en nuevas versiones del Red Dead Redemption original y Grand Theft Auto IV. El documento reveló que estas dos sagas han sido quienes contaron con la mejor recaudación en el último año: solo el Red Dead Redemption 2 alcanzó las 44 millones de unidades vendidas y su franquicia en total generó la venta de 67 millones de copias.

Es un western en mundo abierto.

En declaraciones realizadas al portal especializado IGN, Strauss Zelnick (CEO de Take-Two) ha puntualizado que están trabajando activamente con el pipeline de trabajo con el que debe cumplir Rockstar. Estas aclaraciones también tuvieron el objetivo de responderle a la comunidad de Red Dead Online, la cual reclama activamente en redes sociales que el estudio ha abandonado el soporte de su versión en línea.

“He oído la frustración, es halagador que quieran más contenido, y Rockstar dirá más cosas a su debido tiempo. Rockstar Games es quien tiene que hablar de las actualizaciones que están por venir, y estamos trabajando en muchísimas cosas con ellos”, declaró Zelnick.

