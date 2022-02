GTA: The Trilogy vendió millones de copias a pesar de los problemas del lanzamiento

(Foto: GTA)

No fue el único lanzamiento que quedó muy alejado de las expectativas, pero sí uno de los que más ruido hizo. El año pasado llegó a los jugadores GTA: The Trilogy – Definitive Edition, la versión remasterizada de tres de los títulos de la franquicia. Pero la cantidad de errores opacaron la conversación sobre la colección. Sin embargo, parece que la negatividad que se percibía no termino de impactar en los jugadores y se reveló que vendió más de 10 millones de copias .

GTA: The Trilogy Collection The Definite Edition se lanzó el 11 de noviembre del año pasado y reunió las versiones remasterizadas de GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas. En ese momento -y ante la reacción negativa que recibieron-, Rockstar Games publicó un comunicado pidiendo disculpas por los “inesperados errores técnicos”. “En primer lugar, nos queremos disculpar sinceramente con todos los que tuvieron problemas jugando estos títulos. La serie The Grand Theft Auto -y los juegos que integran esta trilogía icónica- son tan especiales para nosotros como sabemos que son para los fans alrededor del mundo. La nueva versión de estos juegos clásicos no se lanzaron en el estado que cumple con nuestros estándares de calidad o de los estándares que tenían nuestros fans ”, destacaron.

Ahora Take-Two -dueña de Rockstar Games- reveló datos de ventas de sus títulos del último trimestre y contra la opinión generalizada de jugadores y críticos, GTA: The Trilogy logró vender alrededor de 10 millones de copias. De esa forma, la franquicia llegó a las 370 millones de copias para todos sus títulos, con 160 millones que corresponden a GTA V.

En una entrevista con el sitio GI.biz, Strauss Zelnick (CEO de Take-Two) destacó que la buena perfomance de los títulos anteriores de la franquicia abren un panorama positivo para la próxima entrega. “Estoy encantado de que Rockstar esté trabajando en la próxima versión de Grand Theft Auto. No tengo ninguna duda de que será genial, y hay evidencia para creer que el resto del catálogo de GTA va a seguir funcionando bien”, marcó.

La confirmación de GTA 6 llegó a hacer menos de una semana. “Muchos de ustedes estuvieron preguntando por una nueva entrega en la serie Grand Theft Auto. Con cada nuevo proyecto, nuestro objetivo siempre es ir mucho más allá de lo que hemos hecho anteriormente. Nos complace confirmar que el desarrollo de la próxima entrega de la serie está en marcha”, destacaron a través de las redes sociales de Rockstar.

En la misma entrevista, Zelnick se refirió a los “problemas de calidad” que todavía persisten en The Definite Edition, pero reconoció que todavía les queda trabajo pendiente para lograr una mejora de la versión que llegó a los jugadores.

El desarrollo de GTA 6 ya está confirmado, aunque no se sabe en qué fecha llegará el juego

Según el informe de ganancias que difundió por Take Two Interactive, también hubo otros juegos que registraron números interesantes de ventas. Red Dead Redemption 2 se acercó a las 43 millones de copias vendidas y la franquicia, en total, ya se vendió más de 65 millones de veces a nivel mundial. Borderlands 3, por su parte, alcanzó las 15 millones de unidades y la saga completa superó las 74 millones de copias.

