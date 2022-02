¿El próximo videojuego de Harry Potter se lanzará en septiembre? Una pista indicaría que si

En septiembre del 2020 se anunciaba Hogwarts Legacy, el nuevo juego ambientado en el universo creado a través de los libros de Harry Potter que va a trasladar a los jugadores al mundo mágico del siglo XIX, antes de los sucesos conocidos por todos los fans. Después de algunos rumores que indicaban lo contrario, en las últimas semanas se reafirmó más de una vez que el título va a llegar en el 2022. Y ahora surgió un dato que marcaría que septiembre sería el mes elegido para su lanzamiento.

El libro de arte del juego se llamará The Art and Making of Hogwarts Legacy y se va a publicar el 6 de septiembre. Aunque esto no confirma automáticamente una fecha para la llegada para el título, sí establece un período aproximado en el que podría desembarcar. De esta forma, el libro a cargo de Jody Revenson (que participó en otros libros relacionada con la franquicia, como “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Movie Magic” y “Harry Potter Paper Craft”) podría ser la pista que faltaba. Además, como señalaron algunos usuarios, el 1 de septiembre es el momento en el que los estudiantes vuelven a Hogwarts, lo que colaboraría para que sea el momento ideal.

Hace algunos unos días, Jason Kilar -CEO de Warner Media- anticipó la estrategia de lanzamientos para el 2022 para sus diferentes unidades de negocios y los videojuegos no faltaron dentro de las diferentes novedades. A través de un hilo de Twitter, el CEO reafirmó que Hogwarts Legacy y Gotham Knights -que además se ubican entre los títulos más esperados del año- van a ser parte de los contenidos que van a protagonizar este año.

Por lo que se pudo conocer hasta ahora, Hogwarts Legacy se presenta como una de las apuestas más ambiciosas basadas en el universo de Harry Potter. El juego de rol y acción de mundo abierto va a trasladar a los jugadores al mundo mágico que ya conocen, pero en el siglo XIX, por lo que podrán presenciar eventos que sucedieron mucho antes de lo que se pudo ver a través de los libros y las películas (e incluso los otros juegos que ya se lanzaron).

“Ahora podrás controlar la acción y estar en el centro de tu propia aventura en el mundo mágico. Embárcate en un viaje para explorar lugares nuevos y familiares, descubre animales fantásticos, personaliza a tu personaje, prepara pociones, domina hechizos, mejora tus talentos y conviértete en el mago o la bruja que quieres ser. Tu personaje es un estudiante que posee la clave a un antiguo secreto que amenaza con destruir el mundo mágico. Has recibido una carta de aceptación tardía al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, pero pronto descubrirás que no eres como el resto de estudiantes: posees la extraña habilidad de percibir y dominar magia antigua . Serás tú quien decida si proteges este secreto por el bien de todos o sucumbes a la tentación de la magia tenebrosa”, adelantan.

El juego, que promete ser inmersivo y está siendo desarrollado por Avalanche, le permitiría a los jugadores vivir como nunca antes la experiencia de ser estudiantes de la escuela de magia, con la posibilidad de ir desarrollando en forma progresiva sus habilidades y técnicas de combate. Además, anticipan que Hogwarts no será el único escenario en el que se va a desarrollar la acción, con el Bosque Prohibido o Hogsmeade como otros puntos a explorar. Lo más importante (para los fans): se podrá elegir la casa, pero en el futuro van a revelar más detalles sobre cómo será esa elección.

Cuando finalmente se lance, Hogwarts Legacy va a llegar a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

SEGUIR LEYENDO: