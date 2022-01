Ubisoft le pide a los jugadores salvar la catedral de Notre Dame a través de una experiencia de realidad virtual

La película va a recrear el incendio en la catedral

Ubisoft, la empresa desarrolladora de la saga Assassin’s Creed y Far Cry, comenzó el desarrollo de una experiencia de Realidad Virtual que revive la estructura original de la catedral de Notre Dame en París. El juego, desarrollado en colaboración con la compañía de filmación Pathé, pondrá a los y las jugadoras en el papel de un bombero que deberá batallar las llamas que incendiaron parte del edificio en el 2019 .

El videojuego será una experiencia de una hora y se estrenaría en conjunto con “Notre-Dame en llamas”, un docudrama dirigido por Jean-Jacques Annaud, el famoso director francés de “The Name of the Rose” (1986) y “Seven Years in Tibet” (1997).

“Como cualquier juego de escape, es una cuestión de rompecabezas y cooperación con tus compañeros de equipo. La idea consiste en atravesar la catedral para encontrar reliquias y apagar el fuego, porque debés salvar Notre Dame antes que se termine el tiempo”, contó Deborah Papiernik, vicepresidenta de Nuevos Negocios y Alianzas Estratégicas de Ubisoft.

El juego de RV fue creado en base al guión de Annaud, algo que entusiasmó al equipo de Ubisoft y le propuso un reto al momento de su adaptación. Según los reportes al portal de Variety, la desarrolladora comenzó a colaborar en este proyecto a principios del 2021 con la perspectiva de crear un videojuego entero, pero cuando se fijó la fecha de estreno para marzo de este año, debió recortar la experiencia y sumarla a la galería de representaciones históricas a partir de modelos a escala de distintas ciudades.

A pesar del poco tiempo para completar la experiencia, una gran parte del trabajo de Ubisoft ya estaba completo: el estudio ya había realizado un modelo 3D de Notre Dame para Assassin’s Creed Unity (2014) y fue también utilizado para otra experiencia de Realidad Virtual llamada “Notre-Dame de Paris: Un Viaje en el Tiempo”, que fue habilitado al público de forma gratuita luego del incidente .

¿Qué son los “Discovery Tour” de Ubisoft?

La empresa dirigida por Yves Guillemot creó en el 2017 un programa educacional llamado “Discovery Tour”, donde se habilita a los y las jugadoras a recorrer las ciudades en las que se sitúan distintos títulos de la saga de Assassin’s Creed. De esta manera, la desarrolladora aprovechó el arduo trabajo de las ciudades modeladas a escala y logró crear una estrategia pedagógica donde estudiantes, alumnos y cualquier interesado pueden seguir visitas guiadas o explorar espacios históricos mientras aprende de historias creadas por expertos especializados.

La serie de videojuegos dedicados permiten a los usuarios descubrir Grecia clásica (modelado en el Assassin’s Creed: Odyssey), Antiguo Egipto (creado para Assassin’s Creed: Origin) y la era Vikinga (realizado para el último Assassin’s Creed: Valhalla). En su recorrido, las personas que participen de estos tours virtuales pueden seguir caminos predefinidos o inclusive preguntarle a guías digitales por el significado histórico de edificios, paisajes y objetos de la cultura.

La serie de Discovery Tour es simplemente un recorrido por los espacios históricos y no recrean las historias de la saga de Assasin’s Creed, lo cual habilitó al programa a ser aprovechado como un espacio pedagógico y que se pueda acceder a un precio mucho menor que los juegos completos de Ubisoft. Esta experiencia inclusive ganó al “Mejor Juego Educacional” en la G4C People’s Choice Award de los premios de Games for Change (una organización sin fines de lucro que promueve experiencias de videojuegos como herramientas para el cambio social).

Para Pablo Toscano, Director Técnico de Animación del Assassin’s Creed Odyssey, las experiencias del Discovery Tour despiertan una fascinación especial en todos los usuarios y ayuda a pensar en la educación histórica desde otro punto de vista: “Creo que es la fantasía de viajar en el tiempo, sobre todo esa gran fantasía que tenemos los seres humanos que a veces nos olvidamos en lo cotidiano y pensamos en la historia como algo que está en un libro y no fue vivida por seres humanos. Esta posibilidad que te brindan los videojuegos de poder viajar en el tiempo y vivir la experiencia de poder controlar un personaje, de sentir lo que sentía un ateniense en esa época, atrae muchísimo ”, dijo en una entrevista en el 2018.

Estas son las experiencias en las épocas y ciudades históricas que los Discovery Tours habilitan:

Era Vikinga

Los jugadores pueden recorrer el mapa de una aldea histórica vikinga del siglo IX y aprender sobre las batallas con los anglosajones. El modo también permite preguntar por la vida cotidiana de los diferentes actores de la sociedad nórdica y los ritos que construyeron la cultura.

Grecia clásica

Al merodear por el mapa del Assassin’s Creed Odyssey, las personas pueden conocer los enfrentamientos entre las distintas polis griegas del año 431 A.C, charlar con personajes como Sócrates y Leónidas y participar de 35 tours que los guiarán por los espacios claves de la región. Este modo en particular tiene 35 modos que están divididos en políticos y filosóficos, vida cotidiana, ciudades, arte, religión, mitos y además del desarrollo de las ciudades.

Antiguo Egipto

La visita se compone de 75 tours que guían a los usuarios desde las ciudades de Alejandría a Menfis y recorren el Nilo para demostrar la realidad de la vida egipcia. Además, incluye un recorrido completo por los modelos de las Pirámides y permite revivir los ritos de la religión egipcia para concebir la construcción teocéntrica de la política del antiguo país.

El juego se va a lanzar en marzo de este año junto al docudrama que llevará su mismo nombre: Notre-Dame on Fire.

