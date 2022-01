John Carpenter, el “maestro del horror”, consideró que Halo Infinite es el mejor videojuego de la saga

John Carpenter, el rey del suspenso

John Carpenter es uno de los directores de cine más reconocidos y es uno de los grandes referentes del terror. Pero, además, más de una vez ha expresado su preferencia por algunos videojuegos y reveló otro de sus favoritos. A través de su cuenta de Twitter, el cineasta no solo destacó a Halo Infinite, sino que lo ubicó como la mejor entrega de la franquicia.

Carpenter marcó que el juego es un shooter muy divertido, pero también destacó su diseño de producción al que calificó como “hermoso”. No es el primer videojuego que se lleva su mirada positiva, ya que hace algunos años también aprovechó para reconocer la propuesta de Horizon Zero Dawn: “Es un videojuego visualmente impactante con una jugabilidad muy adictiva. Sus pequeños defectos no se comparan con su visión épica del futuro”, había manifestado en ese momento. Eso se sumó a sus expresiones sobre Destiny 2, BioShock, The Last of Us o Borderlands, entre otros.

De la misma manera que en esa ocasión generó una reacción de la cuenta oficial de PlayStation, que mostró su alegría antes esos halagos, ahora el agradecimiento llegó de la mano de 343 Industries y Bonnie Ross, su directora. “Wow. Gracias por pasar tu tiempo creativo en nuestro mundo. Y desearte un feliz cumpleaños mañana!”, le respondió. Aaron Greenberg, responsable de marketing de Xbox, también se refirió a los elogios y citando el tweet original dijo “que gran tweet de parte de una legenda creativa”.

Sin embargo, John Carpenter no fue la única figura pública que tuvo cosas positivas para decir del videojuego. Elon Musk aprovechó la publicación para destacar la campaña de Halo Infinite.

La última entrega de la franquicia contó con un recibimiento más que positivo de parte de su comunidad y de los nuevos jugadores que accedieron a un título de la saga por primera vez. El juego no solo incluyó su campaña, sino que lanzó un modo multijugador que se puede descargar en forma gratuita y focaliza su monetización, obviamente, en las transacciones. Pero este aspecto va a recibir algunas modificaciones de parte de 343 Industries que trata de mostrar que escucha las opiniones de sus players.

Desde mañana, el feedback de los usuarios va a impactar directamente en el precio de los objetos de la tienda y en la forma en la que se distribuyen. No solo van a reducir algunos valores para adecuarlos a la percepción de los jugadores, sino que los ítems se van a poder adquirir en forma individual, pensando en aquellas personas que no tengan interés en el contenido completo de un pack. También anticiparon que no será el único cambio y la tienda irá realizando ajustes en forma progresiva para mejorar la experiencia de juego.

