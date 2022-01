Los 20 videojuegos RPG más esperados del 2022 y más allá

Derrotar a bosses complejos, pasar horas explorando mapas gigantes para mejorar unas simples botas o encariñarte con personajes carismáticos e historias profundas son solo algunas características que disfrutamos los apasionados por los juegos de rol. Por eso y para seguir dándole la bienvenida a un año que promete mucho para la industria gamer, te traemos una lista con algunos de los 20 juegos RPG más esperados del 2022 y más allá .

Algunos ya cuentan con una fecha de lanzamiento ya establecida y otros todavía presentan un poco más de dudas. Como toda lista, termina siendo arbitraria y no llega a abarcar todos los lanzamientos que se proyectan. Con esa aclaración, estos son los títulos que más expectativas nos generan:

20 - Lies of P (PS5, Xbox Series X/S y PC)

Lies of P es un título lleno de acción RPG y estilo soulslike desarrollado por Round8 Studio y Neowiz. Está inspirado en el cuento clásico de Pinocho y ambientado en el mundo Belle Époque con tintes muy oscuros. Lo que se pudo ver promete un título cargado de acción y violencia. Sin una fecha precisa de lanzamiento, es probable que llegue en el 2023.

19 - Granblue Fantasy: Relink (PS4, P5 y PC)

Ideal para los entusiastas del animé. Se trata de un RPG de acción ambientado en un mundo de fantasía que debe ser salvado por un grupo de héroes muy unido. A cargo del aclamado estudio Platinum Games (saga Nier y Bayonetta) y anunciado en el 2016, tampoco marcó una fecha puntual en el calendario, aunque desembarcaría este año.

18 - Triangle Strategy (Nintendo Switch)

A simple vista puede parecer un juego “antiguo” o con un enfoque retro, pero esto es lo más alejado de eso. Estamos frente a una de las promesas de Square Enix y Nintendo, con una dirección artística que sigue la línea de los exitosos Octopath Traveler y Bravely Default. Haciendo honor a su nombre, las decisiones que se tomen en momentos clave potenciarán uno de tus tres ideales: beneficio, moral y libertad. Está programado para llegar al mercado el 4 de marzo.

17 - Dragon Age 4 (PS5, Xbox Series X/S y PC)

La cuarta entrega de Dragon Age originalmente se pensó bajo el modelo “juego como servicio” donde los jugadores gastarían dinero recurrentemente y el contenido sería actualizado constantemente. Sin embargo, BioWare dio marcha atrás y se está desarrollando con un esquema RPG más tradicional, pero lo suficientemente amplio. Hasta ahora solo pudimos apreciar cinemáticas excepcionales y sabemos que regresarán algunos personajes clásicos de la saga. Las probabilidades de que llegue en el 2022 son bajas y probablemente haya que esperar hasta el año que viene.

16 - Lost Soul Aside (PS4, PS5 y PC)

Este proyecto independiente está a cargo del estudio coreano Bing Yang. Está inspirado en franquicias icónicas del género como Final Fantasy y el personaje se caracteriza por utilizar una espada que atemoriza a todos sus enemigos. Sus gráficos y calidad de acción se ven sensacionales gracias a la puesta en escena con motor Unreal Engine 4. Se estima que se va a lanzar este año, aunque sin una fecha establecida por ahora.

15 - Lost Ark (PC)

Lost Ark es el próximo gran proyecto de Amazon Games y cuenta con una gran inspiración en la saga Diablo. Para alegría de muchos, tendrá una modalidad free-to-play y se prometen cientos de horas de exploración, búsqueda de tesoros y enfrentamiento con bosses colosales. Su fecha de lanzamiento es el 11 de febrero y va a estar disponible en Steam.

14 - ELEX II (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC)

ELEX fue uno de los juegos que menos aplaudía la prensa internacional, pero de los que más triunfó en la comunidad gamer. Tal fue el éxito que este 2022 se verá una secuela con un game design que promete ser un híbrido RPG Sci-Fi con muchos alienígenas y ciertos componentes de fantasía. Va a llegar el 1 de marzo.

13 - Avowed (Xbox Series X/S y PC)

Este título es el RPG en primera persona de Obsidian Entertainment que viene a competir en el mismo campo que The Elder Scrolls. Por lo que se pudo ver en los avances oficiales, Avowed promete una fantasía medieval de máxima calidad y mucha frescura con su IP completamente nueva. No tiene una fecha precisa de lanzamiento, aunque sí se sabe que estará disponible desde el día uno con Xbox Game Pass. Aunque algunas versiones hablan de un lanzamiento en el 2023, hay posibilidades de que su llegada esté programada para el 2024.

12 - Tiny Tina’s Wonderlands (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC)

Tras el lanzamiento de Borderlands 3, el estudio 2K quiso continuar experimentando en el mundo de esta reconocida saga. Por esta razón, Tiny Tina’s Wonderlands es el spin-off definitivo que trae consigo una historia que complementará el lore e invita a los jugadores a disfrutar de un RPG de acción lleno de mecánicas nuevas, aventuras originales y el arte clásico característico de Borderlands con un pintoresco toque medieval. Va a llegar en el primer trimestre del año, el 25 de marzo.

11 - Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC)

Koei Tecmo y Team Ninja, en colaboración con Square Enix, han decidido reinterpretar el primer Final Fantasy con una atmósfera oscura, pero respetando todos los assets y monstruos de la idea original. No hay dudas que pretende ser una nueva travesía de este multiverso fantástico que rara vez decepciona a su público. Otro título que ya cuenta con una fecha precisa ya que va a desembarcar el 18 de marzo.

10 - Pokémon Legends: Arceus (Nintendo Switch)

(Foto: Nintendo)

Arceus es uno de los juegos más esperados por los fanáticos de la franquicia, pero que genera expectativas en toda la comunidad gamer en general. Con una sólida base de Sword & Shield, esta entrega brindará una gigantesca libertad de explorar y atrapar pokémon basados en un game design ambicioso. No solo se podrá interactuar con los pokes y verlos pasear en su hábitat natural distribuido en un enorme mundo abierto, sino que también se ofrecerá una jugabilidad completamente renovada. Es uno de los grandes protagonistas de la primera parte del año y se va a lanzar el 28 de enero.

9 - Forspoken (PC y PS5)

Otra apuesta de Square Enix por crear un grandioso mundo enteramente nuevo y traerle a los usuarios una aventura RPG de primer nivel. En todos los eventos donde se han mostrado trailers, claramente se destacan los apartados gráficos alucinantes y mucha magia. Oficialmente se sabe que está entre los proyectos “top tier” de la empresa con la participación de prestigiosos desarrolladores y actores con comprobada trayectoria. Va a desembarcar el 24 de mayo de este año.

8 - Final Fantasy XVI (PS5)

Si se habla de títulos muy esperados, este es infaltable. Extasiados de la revolución positiva que causó Final Fantasy XIV y Final Fantasy VII Remake durante la pandemia, el caballito de batalla de Square Enix programa su decimosexta salida para este 2022, aunque sin fecha precisa por ahora. Como es clásico de la saga, se trata de un guión y personajes completamente nuevos. Y definitivamente se esperan muchos combates.

7 - Dying Light 2: Stay Human (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC)

28-05-2021 Dying Light 2 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TECHLAND

Dying light nació como una obra completamente original y nos ha deleitado con su mix de parkour y zombies. La secuela de este flamante RPG de acción está destinada a lanzarse en febrero de este año y promete una duración de 500 horas para completarlo al 100%. Ante la reacción alarmada de ese dato, aclararon que aquellos que solo busquen completar la historia principal, podrán hacerlo en 20 horas. Va a llegar el 4 de febrero.

6 - Starfield (Xbox Series X/S y PC)

Todos los cañones de Bethesda están con Starfield, que se perfila ser el legado de Fallout con todo el aprendizaje que dejó Fallout 76. En principio solo se pudo ver una cinemática espectacular -sin gameplay- y poco se ha revelado en los comunicados oficiales, únicamente puede confirmarse que tendrá exploración espacial bajo dinámicas RPG. Se va a lanzar el 11 de noviembre y va a estar disponible en Xbox Game Pass desde el día de su lanzamiento.

5 - Fable (PC y Xbox Series)

El juego original de Fable ya es un ícono de la industria gamer. La nueva entrega está a cargo de Playground Studios y Xbox, los encargados de la saga Forza Horizon que, si bien es un título de carreras, no hay dudas de que saben recrear mundos abiertos increíbles. Por el momento solo nos queda esperar al próximo Xbox Games Showcase para conocer más novedades. Aunque llevan varios años de desarrollo, parece que falta un largo plazo antes de su lanzamiento.

4 - Horizon: Forbidden West (PS4 y PS5)

Tras numerosos avances y teasers revelados por parte de Guerrilla Games en los últimos meses, Horizon: Forbidden West se ha convertido en uno de los juegos más esperados por los gamers, sobre todo por los usuarios de PlayStation, quienes tendrán exclusividad -al menos por un año- de regocijarse con las nuevas aventuras de Aloy en su plataforma. Nuevas tribus, más máquinas y un gameplay con nuevas mecánicas RPG es solo un poco de todo lo que anticipan con la llegada de este tanque de acción. El 18 de febrero va a llegar a los jugadores.

3 - Hogwarts Legacy (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC)

Harry Potter tiene una presencia sobresaliente en la cultura pop. Si bien han salido varios juegos en relación a la saga de J.K. Rowling, casi siempre las propuestas cumplieron con las expectativas. No obstante, el aclamado estudio Avalanche Software ha ganado la licencia para desarrollar un juego que rompa todas las barreras del mundo mágico. ¿Será el título que todo fanático soñó? Explorar Hogwarts con infraestructura de nueva generación, asistir a clases de pociones, tener batallas en el Bosque Prohibido y disfrutar de un espacio social rodeado de encantamientos son ciertamente algunos de los aspectos que estarán presentes en la mágica entrega ubicada en el siglo XIX. Aunque se esperaba para el 2022, surgieron algunas versiones que indican que podría posponerse hasta el 2023.

2 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Nintendo Switch)

En palabras de la propia empresa Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue el disparador de ventas de la consola Nintendo Switch en el año 2017. Además, fue galardonado con el GOTY (Game of the Year) en aquel entonces y hasta el día de hoy es uno de los más jugados. La vara que dejó para su secuela es altísima y el potencial que tiene es inmensurable. Por lo visto en las últimas exposiciones, los elementos RPG se mantienen intactos y vuelve a innovar con diferentes mecánicas que a simple vista parecen muy divertidas, como así también con santuarios con puzzles interesantes. Llegaría en algún momento del 2022.

1 - Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC)

(Foto: Bandai Namco)

Sin ser una sorpresa, el puesto número uno como juego más esperado es para Elden Ring, la próxima entrega de FromSoftware. Incluso en Steam, en este momento es el juego más deseado por sus usuarios. Para quien lo desconozca, este equipo fue el responsable de toda la franquicia Dark Souls (ganador como mejor juego de todos los tiempos), Bloodborne, Sekiro y Demon’s Soul, entre otros. A nivel narrativo hay un apoyo total por la comunidad de jugadores, ya que George R.R. Martin -autor de Game of Thrones- colaboró con el desarrollo del proyecto. En lo que respecta al gameplay, toma en cuenta varios elementos ya conocidos de sus predecesores y abrirá un mundo abierto inmenso para todos los exploradores. El 25 de febrero va a estar disponible en las diferentes plataformas en las que fue anunciado.

