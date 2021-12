PlayStation Plus anunció los videojuegos gratuitos de enero para todos sus usuarios

El próximo martes 4 de enero se van a renovar las opciones gratuitas de PlayStation Plus y esta semana se dieron a conocer cuáles serán los nuevos títulos del servicio. Con distintos tipos de acción y un poco de carreras, los usuarios suscritos van a poder comenzar el 2022 de la mano de opciones tanto para PlayStation 4 como PlayStation 5.

El primer videojuego que llegará a PS Plus en enero es Persona 5 Strikers, el título de acción que se sitúa algunos meses después de la trama desarrollada en Persona 5. Lanzado en Japón en 2020 y en el resto del mundo en febrero de 2021, se trata de una experiencia que combina elementos de la franquicia con los de Dynasty Warriors para presentar una fórmula mucho más apoyada en la acción, pero manteniendo varios de los elementos que los fans de Persona aman . Las posibilidades a la hora de controlar a diferentes personajes y combinar sus habilidades se expanden para favorecer la acción frenética y explosiva que propone el juego.

Para los amantes de las carreras, tanto en PS4 como PS5 va a estar disponible Dirt 5. Lanzada a fines de 2020, la última entrega de la franquicia se encarga de expandir la fórmula para presentar una enorme variedad de pistas todoterreno a través de diferentes modos juego que siempre ofrecen variedad en la jugabilidad . Con una gran cantidad de locaciones y vehículos, Dirt 5 presenta un sistema climático que no solo tiene influencia desde lo visual, sino también en las pistas y cómo los autos interactúan con ellas. El título cuenta con varios modos de juego y un apartado multijugador online, pero también cabe destacar que cuenta con un modo pantalla dividida para hasta cuatro players en una misma consola.

Dirt 5 ofrece la variedad más grande de pistas y autos de la saga

Como se había filtrado hace pocas semanas, el tercer título de PlayStation Plus de enero va a ser Deep Rock Galactic y va a estar disponible tanto para usuarios de PS4 como PS5. Se trata de un shooter cooperativo en primera persona protagonizado por enanos espaciales malhumorados. Con una experiencia de juego pensada tanto para uno como cuatro jugadores, Deep Rock Galactic presenta escenarios destructibles, cuevas generadas de forma procedural y hordas infinitas de enemigos cada vez más poderosos . Los jugadores pueden excavar y explorar los entornos con distintos recursos mientras combaten a los monstruos que aparecen en su camino y obtienen valiosas recompensas. El juego cooperativo es fundamental para alcanzar la victoria en este shooter de ciencia ficción.

Los usuarios del servicio de suscripción de Sony van a poder adquirir estos tres títulos en cualquier momento del 4 al 31 de enero. Mientras tanto, tienen tiempo de sumar Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains y Mortal Shell a sus bibliotecas hasta el 3 de enero inclusive. Adicionalmente, los videojuegos de PS VR The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition y Until You Fall también van a continuar disponibles hasta el 3 de enero para todos los suscriptores.

La reacción de los fans a la selección de títulos de enero fue bastante positiva, principalmente por Dirt 5 y Persona 5: Strikers. Los poseedores de una PlayStation 5 ya pueden disfrutar de Persona 5 gracias a la PlayStation Plus Collection, que recopila algunos de los mejores videojuegos de PS4, lo que permite tener las más recientes experiencias de la franquicia en un mismo lugar. De todas maneras, el balance del año para el servicio de suscripción no fue del todo satisfactorio.

Usuarios de PS4 y PS5 van a poder disfrutar de tres nuevas opciones del 1 al 31 de enero de 2022 (Foto: PlayStation)

Hace algunas semanas se revelaron los planes de Sony de lanzar un nuevo servicio de suscripción que por ahora se conoce como Spartacus. Dicho servicio contaría con distintos niveles de contenido, cada uno con su correspondiente precio de suscripción. El actual PlayStation Plus representaría el nivel básico del servicio, mientras que los siguientes incorporarían videojuegos de las anteriores consolas de Sony de la misma manera que lo hace Nintendo Switch Online con NES, SNES, Nintendo 64 y SEGA Genesis.

Hasta ahora no se hizo ningún anuncio oficial al respecto porque PlayStation está enfocado en las exclusividades que va a lanzar en 2022, comenzando con Gran Turismo 7 y Horizon: Forbidden West en los primeros meses del año y God of War: Ragnarok en una fecha a definir. Por supuesto, a lo largo del año también se esperan más sorpresas, anuncios de alto calibre y material de otros títulos esperados, como Marvel’s Spider-Man 2, entre muchos otros.

