Fortnite anticipa una posible colaboración con DOOM para 2022

Fortnite está transitando la primera temporada de su Capítulo 3 con importantes colaboraciones de la mano de Spider-Man: No Way Home y The Matrix: Resurrections, aparte de otras que se hicieron durante el año y volvieron a la tienda esta semana, como diferentes personajes de Marvel y Resident Evil, entre otras. De todas maneras, el battle royale tiene mucho más contenido planeado para 2022 y esta semana parece haberse filtrado otra importante colaboración.

En la última edición del podcast XboxEra, el conductor Nick Baker anticipó que Doom Slayer, el protagonista de la franquicia DOOM, va a tener su skin en Fortnite en un futuro no muy lejano. Lo más interesante, sin embargo, es que se trataría de una de las muchas colaboraciones que Xbox planea con el battle royale de Epic Games. Baker no pudo revelar más información al respecto, pero anticipó que hay planes para que más personajes de juegos de Xbox Game Studios digan presente en la isla de Fortnite.

Anteriormente hubo una colaboración con Halo para incluir a Master Chief de la misma manera que lo hicieron con otras franquicias del gaming, desde Street Fighter a Tomb Raider, pasando también por God of War, Rocket League y Horizon, entre otras. La incorporación de Doom Slayer, también conocido como Doomguy no suena para nada extraña y fans de la franquicia ya están entusiasmados por su posible llegada a Fortnite. De todas maneras, se desconoce en qué momento se va a celebrar esta colaboración, por lo que todavía hay que esperar a novedades oficiales.

Spider-Man: No Way Home dijo presente en Fortnite para las celebraciones navideñas (Foto: captura)

La Temporada 1 del Capítulo 3 también incluye misiones temáticas y contenido de Gears of War, otra de las franquicias más populares de Xbox. Fortnite parece funcionar como una excelente vidriera para videojuegos y sagas populares del mundo gamer que todavía no conectaron con las audiencias más jóvenes que sí dicen presente semana a semana en el battle royale gratuito. Distintos estrenos cinematográficos del terreno de la ciencia ficción, la fantasía y la acción también aprovecharon la posibilidad de una colaboración con el título de Epic Games para impulsar su popularidad aunque sea por una semana.

Esta información compartida por XboxEra disparó especulación sobre las posibles futuras incorporaciones del universo Xbox, que desde este año también tiene los derechos de personajes de Bethesda y otros estudios que adquirió en los últimos meses. Por su parte, los jugadores de Fortnite también pueden celebrar el estreno de The Book of Boba Fett con contenido del icónico personaje de Star Wars, actualmente disponible en la tienda junto con cosméticos navideños y un repaso por colaboraciones hechas a lo largo de 2021.

