Crimen y Justicia

Confirmaron la identidad del cuerpo que fue encontrado carbonizado en Mar del Plata

Los restos habían sido encontrados el 25 de abril, pero la identificación requirió estudios forenses y cotejo de ADN debido al estado del cadáver

Guardar
Google icon
Hallaron el cuerpo en un descampado en Juan B. Justo al 8400, Mar del Plata, era de Kevin Ábalos (Google Maps)
Hallaron el cuerpo en un descampado en Juan B. Justo al 8400, Mar del Plata, era de Kevin Ábalos (Google Maps)

El hallazgo de un cuerpo carbonizado en un descampado del barrio Autódromo de la ciudad de Mar del Plata el pasado 25 de abril conmocionó a la comunidad local y movilizó a las fuerzas de seguridad en procura de esclarecer la identidad y las circunstancias de la muerte. Días después, lograron identifiar a la víctima y confirmaron las sospechas.

El cadáver pertenecía a Kevin Ábalos, un joven cuya familia había denunciado su desaparición poco antes del macabro descubrimiento. Los primeros análisis forenses no arrojaron resultados concluyentes sobre la identidad de la víctima debido al avanzado estado de carbonización de los restos.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, las autoridades recurrieron a un estudio necropapiloscópico, que finalmente permitió establecer que se trataba de Ábalos. El procedimiento se centró en la observación de la morfología de las manos, lo que resultó fundamental para la confirmación oficial.

La familia de la víctima recibió los restos para velarlos y despedirlo, cerrando así una etapa de búsqueda y angustia que había comenzado días antes, cuando el joven fue visto por última vez.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal 0223, el proceso de autopsia se extendió más de tres horas y estuvo atravesado por las complicaciones propias del estado en que se encontraron los restos. Los peritos no lograron determinar en el primer análisis la existencia de lesiones previas a la carbonización que pudieran indicar la causa exacta de la muerte.

Todo comenzó con un enfrentamiento previo a golpes y disparos en las inmediaciones de las calles Guanahani y San Francisco Javier (Noticias XFN)
Todo comenzó con un enfrentamiento previo a golpes y disparos en las inmediaciones de las calles Guanahani y San Francisco Javier (Noticias XFN)

El comienzo de toda la tragedia

Los familiares de Kevin Ábalos habían reportado su desaparición tras un episodio de violencia registrado en la zona. El comienzo de la búsqueda coincidió con el incendio de tres casillas, suceso que fue la consecuencia de un enfrentamiento previo a golpes y disparos en las inmediaciones de las calles Guanahani y San Francisco Javier. Tras este episodio, la familia encontró la moto de Ábalos enterrada en el área, lo que incrementó la preocupación por su paradero.

Bomberos acudieron a la zona para controlar el incendio en las casillas y se retiraron tras extinguir las llamas, sin hallar víctimas fatales en ese momento. Horas más tarde, durante la madrugada del 25 de abril, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un descampado situado en la avenida J. B. Justo al 8400. Este aviso desencadenó el operativo policial y la intervención de las autoridades judiciales y forenses.

La investigación policial se centró en reconstruir los hechos previos al hallazgo del cuerpo, considerando la secuencia de violencia y los elementos encontrados en el lugar, como la moto de la víctima y las evidencias del enfrentamiento reciente. La familia de Ábalos había manifestado su preocupación desde el inicio, aportando datos sobre los movimientos del joven y las circunstancias en que fue visto por última vez.

Con la identificación confirmada, las autoridades aguardan los resultados de las pericias complementarias, que podrían aportar datos sobre la causa de la muerte y el tiempo transcurrido desde el fallecimiento. El análisis de ADN y los estudios toxicológicos forman parte de la batería de exámenes que se esperan para esclarecer las circunstancias del crimen.

Días después, asesinaron a un hombre de un tiro en la cabeza y la Justicia cree que podría tratarse de un presunto ajunste de cuentas por la muerte de Ábalos. La víctima fue Marcelo Lorenzo Rojas, quien recibió entre tres y cuatro disparos dentro de su vivienda, ubicada en la zona de Vértiz al 11.700.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, personal del SAME lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) alrededor del mediodía y falleció una hora después a causa de las heridas. A partir de entonces, la investigación se orientó a determinar las circunstancias del ataque y la identidad de los autores.

Google icon

Temas Relacionados

identificacióncuerpocarbonizadojovendesaparecidobarrio AutódromoMar del Plata

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Imputaron a un abogado de Salta que estafaba a personas con préstamos informales

Una mujer también quedó implicada en la causa. Según la fiscalía, ambos captaban personas con dificultades económicas, a quienes les hacía firmar pagarés en blanco

Imputaron a un abogado de Salta que estafaba a personas con préstamos informales

Robó 7 millones de pesos a un hombre en La Plata y lo detuvieron en Avellaneda tras un allanamiento

Las fuerzas de seguridad lograron recuperar parte del dinero luego de una investigación basada en imágenes de las cámaras de seguridad y el seguimiento del vehículo

Robó 7 millones de pesos a un hombre en La Plata y lo detuvieron en Avellaneda tras un allanamiento

Juicio por Maradona: declaran los médicos que dijeron que no había que operar a Diego de la cabeza

Son los profesionales del sanatorio Ipensa de La Plata, que evaluaron al Diez tras su cumpleaños de 60, en octubre 2020. También testificará otro forense que participó en la autopsia. Luque ampliará otra vez su indagatoria

Juicio por Maradona: declaran los médicos que dijeron que no había que operar a Diego de la cabeza

Cómo fue el crimen de Nora Dalmasso, que sigue impune tras casi 20 años

El caso conmocionó a Río Cuarto y a todo el país, y derivó en un jury contra tres fiscales que estuvieron al frente de la causa sin encontrar un culpable. La reconstrucción de lo ocurrido aquella madrugada, el hallazgo, las pruebas y los detalles de la investigación

Cómo fue el crimen de Nora Dalmasso, que sigue impune tras casi 20 años

Quiénes son los tres fiscales destituidos por negligencia en la investigación del crimen de Nora Dalmasso

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro estuvieron al frente de la investigación durante casi 15 años. Tras una sucesión de hipótesis fallidas, acusaciones endebles y pruebas clave desatendidas, el jury de enjuiciamiento decidió apartarlos de sus cargos por mal desempeño y negligencia grave en uno de los expedientes judiciales más emblemáticos de Córdoba

Quiénes son los tres fiscales destituidos por negligencia en la investigación del crimen de Nora Dalmasso

DEPORTES

Boca quedó tercero en su zona tras el empate entre U. Católica y Cruzeiro: qué necesita para clasificar a octavos de la Libertadores

Boca quedó tercero en su zona tras el empate entre U. Católica y Cruzeiro: qué necesita para clasificar a octavos de la Libertadores

Los gestos de los jugadores del Arsenal con Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Chapions League

Barracas Central perdió 2-1 contra Olimpia y se complicó en la Copa Sudamericana

El Masters de Roma, entre el mármol y la modernidad: la historia de un torneo con una identidad única

La reflexión de Lionel Messi cuando una estrella del fútbol le preguntó si es el mejor jugador de la historia

TELESHOW

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

El emotivo homenaje a Luis Brandoni que reunió a figuras del teatro: “El actor de una generación inolvidable”

Susana Roccasalvo y Nazarena Vélez, enemigas irreconciliables: “Entro en LAM y me volvió a pegar”

Karina Mazzocco confirmó el final de A La Tarde y se conoció quiénes la reemplazarán: “Estoy muy triste”

Yipio tuvo que abandonar Gran Hermano por un comunicado de su familia: el motivo de su salida

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a hondureño en Olancho por tener un jaguar, una pitón y otras especies silvestres como mascotas

Detienen a hondureño en Olancho por tener un jaguar, una pitón y otras especies silvestres como mascotas

Hay nuevos millonarios en Costa Rica: cayó el acumulado de ¢1,617 millones en el sorteo de chances y estos fueron los números ganadores

El consejo nacional redefine criterios para inversión y control social en Guatemala

Guatemala: Corte de Constitucionalidad denuncia amenazas contra magistrados

Salvadoreño que buscó ser alcalde recibe 16 años de prisión por estafar ofreciendo visas laborales en Estados Unidos y Dubái