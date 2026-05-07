Confirmaron la identidad del cuerpo que fue encontrado carbonizado en Mar del Plata

Hallaron el cuerpo en un descampado en Juan B. Justo al 8400, Mar del Plata, era de Kevin Ábalos (Google Maps)

El hallazgo de un cuerpo carbonizado en un descampado del barrio Autódromo de la ciudad de Mar del Plata el pasado 25 de abril conmocionó a la comunidad local y movilizó a las fuerzas de seguridad en procura de esclarecer la identidad y las circunstancias de la muerte. Días después, lograron identifiar a la víctima y confirmaron las sospechas.

El cadáver pertenecía a Kevin Ábalos, un joven cuya familia había denunciado su desaparición poco antes del macabro descubrimiento. Los primeros análisis forenses no arrojaron resultados concluyentes sobre la identidad de la víctima debido al avanzado estado de carbonización de los restos.

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Ante este panorama, las autoridades recurrieron a un estudio necropapiloscópico, que finalmente permitió establecer que se trataba de Ábalos. El procedimiento se centró en la observación de la morfología de las manos, lo que resultó fundamental para la confirmación oficial.

La familia de la víctima recibió los restos para velarlos y despedirlo, cerrando así una etapa de búsqueda y angustia que había comenzado días antes, cuando el joven fue visto por última vez.

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De acuerdo con lo informado por el portal 0223, el proceso de autopsia se extendió más de tres horas y estuvo atravesado por las complicaciones propias del estado en que se encontraron los restos. Los peritos no lograron determinar en el primer análisis la existencia de lesiones previas a la carbonización que pudieran indicar la causa exacta de la muerte.

Todo comenzó con un enfrentamiento previo a golpes y disparos en las inmediaciones de las calles Guanahani y San Francisco Javier (Noticias XFN)

El comienzo de toda la tragedia

Los familiares de Kevin Ábalos habían reportado su desaparición tras un episodio de violencia registrado en la zona. El comienzo de la búsqueda coincidió con el incendio de tres casillas, suceso que fue la consecuencia de un enfrentamiento previo a golpes y disparos en las inmediaciones de las calles Guanahani y San Francisco Javier. Tras este episodio, la familia encontró la moto de Ábalos enterrada en el área, lo que incrementó la preocupación por su paradero.

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Bomberos acudieron a la zona para controlar el incendio en las casillas y se retiraron tras extinguir las llamas, sin hallar víctimas fatales en ese momento. Horas más tarde, durante la madrugada del 25 de abril, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un descampado situado en la avenida J. B. Justo al 8400. Este aviso desencadenó el operativo policial y la intervención de las autoridades judiciales y forenses.

La investigación policial se centró en reconstruir los hechos previos al hallazgo del cuerpo, considerando la secuencia de violencia y los elementos encontrados en el lugar, como la moto de la víctima y las evidencias del enfrentamiento reciente. La familia de Ábalos había manifestado su preocupación desde el inicio, aportando datos sobre los movimientos del joven y las circunstancias en que fue visto por última vez.

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Con la identificación confirmada, las autoridades aguardan los resultados de las pericias complementarias, que podrían aportar datos sobre la causa de la muerte y el tiempo transcurrido desde el fallecimiento. El análisis de ADN y los estudios toxicológicos forman parte de la batería de exámenes que se esperan para esclarecer las circunstancias del crimen.

Días después, asesinaron a un hombre de un tiro en la cabeza y la Justicia cree que podría tratarse de un presunto ajunste de cuentas por la muerte de Ábalos. La víctima fue Marcelo Lorenzo Rojas, quien recibió entre tres y cuatro disparos dentro de su vivienda, ubicada en la zona de Vértiz al 11.700.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, personal del SAME lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) alrededor del mediodía y falleció una hora después a causa de las heridas. A partir de entonces, la investigación se orientó a determinar las circunstancias del ataque y la identidad de los autores.