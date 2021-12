PlayStation estaría trabajando en un nuevo servicio de suscripción con más contenido

La generación anterior de consolas vio la evolución de los servicios de suscripción, que se adaptaron para ofrecer cada vez más contenido y más beneficios a sus suscriptores. Con la llegada de las nuevas plataformas, los modelos anteriores empiezan a perder peso y es necesario actualizarse con nuevas iniciativas. Esto es lo que estaría planeando PlayStation con su nuevo proyecto, por ahora conocido como Spartacus.

Un nuevo reporte del sitio Bloomberg anticipó la noticia esta semana gracias a fuentes cercanas al desarrollo y documentación sobre el proyecto. La idea de Spartacus es ofrecer a los suscriptores un extenso catálogo de videojuegos modernos y no tanto. Aunque no hay certezas, el sitio especula que el servicio va a llegar tanto para jugadores en PlayStation 4 como PlayStation 5.

Spartacus se encargaría de fusionar los dos servicios actuales de la marca, PlayStation Plus y PlayStation Now. El primero es el requerimiento para disfrutar de experiencias online y regala tres o más títulos mensuales, mientras que el segundo ofrece a los usuarios de ciertos territorios descargar títulos viejos o disfrutar de algunos más actuales a través de la nube. Según Bloomberg, Sony planea sostener la marca PS Plus luego de la llegada del nuevo servicio, tal vez con un cambio de nombre, pero no piensa darle más soporte a PS Now.

Spartacus contaría con tres niveles diferentes. El primero sería el equivalente a PS Plus, con sus beneficios y juegos gratuitos. El segundo ofrecería un extenso catálogo de títulos de PS4 y, tal vez más adelante, PS5. El tercer nivel del nuevo servicio de suscripción incorporaría demos extendidas, juego en la nube y un catálogo de clásicos de PS1, PS2, PS3 y PSP.

Con el lanzamiento de la PlayStation 5, los usuarios suscritos a PS Plus pueden disfrutar de una colección de uno 20 populares títulos de la generación anterior, lo que fue bien recibido por la comunidad. Sin embargo, los fans esperan una renovación del servicio que ya fue anticipada por Sony este año. Si las novedades de Spartacus son ciertas, PlayStation quedaría mucho mejor parada para competir con los otros servicios de suscripción que también ofrecen juego en la nube, catálogos extensos y la posibilidad de revivir clásicos como nunca. Adicionalmente, Sony estaría trabajando en mejorar su infraestructura de cloud gaming, que podría tener un rol central en el futuro de la industria.

Por ahora no hubo palabra oficial por parte de PlayStation, pero la noticia tuvo reacciones mayormente positivas. De todas maneras, uno de los elementos más importantes de los servicios de suscripción es el precio. Teniendo en cuenta que se esperan tres niveles diferentes, es muy probable que haya opciones accesibles para los distintos tipos de jugadores, pero habrá que ver si deja conforme a la comunidad, que nunca duda en hacerse escuchar.

