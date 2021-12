Steam reveló cuáles fueron los videojuegos más vendidos y jugados de 2021

La última semana del año no podía ser menos y también continúa trayendo balances de lo que dejó el 2021 en materia de gaming. La plataforma de juegos de PC por excelencia, Steam, compartió a su comunidad cuáles fueron los videojuegos más relevantes de este año , teniendo en cuenta las ventas, los nuevos lanzamientos, la cantidad de jugadores simultáneos y otros logros que dieron lugar a varias sorpresas.

Cada una de las listas reveladas cuenta con un total de 100 videojuegos repartidos en distintas categorías, de platino a bronce. En el caso de los videojuegos más vendidos, desde Steam revelaron que analizaron “las ventas de juegos, las transacciones dentro del juego y las ventas de DLC de todas las aplicaciones en Steam desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de 2021″. La plataforma realiza estas listas hace ya seis años, lo que permite ver algunos títulos que parecen eternos y figuran siempre gracias a sus microtransacciones.

Los 12 videojuegos que llegaron a la categoría Platino de lo más vendido del año son Dota 2, Rainbow Six Siege, CS: GO, NARAKA: BLADEPOINT, Battlefield 2042, New World, Apex: Legends, GTA V, Destiny 2, Dead by Daylight, PUBG y Valheim. Mientras que títulos como Dota 2, CS:GO y GTA V encabezan la lista por sexto año consecutivo, otros se lanzaron este año y pudieron tomar una interesante posición. En la categoría Oro se destacan Sea of Thieves, que tiene poco más de un año en la plataforma y recientemente superó los 5 millones de usuarios, It Takes Two, considerado uno de los mejores juegos del año, y Forza Horizon 4 y 5.

En el terreno de los nuevos lanzamientos de 2021, la lista de 100 títulos tuvo en cuenta “los ingresos generados durante las dos primeras semanas posteriores al lanzamiento”. Así, Battlefield 2042, Naraka: Bladepoint, New World y Valheim también dijeron presente en la categoría Platino de esta lista. Cabe destacar que la última entrega de Battlefield, a pesar de sus impresionantes ventas, recibió una enorme ola de críticas negativas debido al estado del juego en sus primeras semanas de lanzamiento. Los otros nuevos lanzamientos de platino de 2021 son Mass Effect: Legendary Edition, Forza Horizon 5, Age of Empires IV, Outriders, Farming Simulator 22, Resident Evil: Village, la beta multijugador de Halo Infinite y Back 4 Blood.

Los responsables de Steam también revelaron una comparativa entre 2020 y 2021 para determinar qué meses fueron los más cargados de lanzamientos exitosos. Mientras que el año pasado tuvo picos en marzo y octubre con cuatro títulos cada uno, este año se registraron 5 importantes novedades en noviembre, cuatro en mayo y otras cuatro en septiembre. Adicionalmente, en mayo de 2020 no hubo lanzamientos que entraran en el Top 100, pero durante 2021 no hubo ni un mes que no tuviera al menos un videojuego a destacar.

Para la lista de los títulos más jugados del año se consideraron los videojuegos que superaron los 30 mil players desde el momento de su lanzamiento hasta el 15 de diciembre. “Como en años anteriores, hemos excluido los repuntes de jugadores provocados por fines de semana gratis, sorteos y otros eventos inusuales”, explica el sitio oficial de Steam. Los videojuegos que alcanzaron la mención de Platino en esta lista superaron los 200 mil jugadores simultáneos y se trata de Dota 2, Cyberpunk 2077, Valheim, la beta multijugador de Halo Infinite, New World, PUBG, Rust, CS:GO, GTA V y Apex Legends. Superando los 100 mil jugadores simultáneos se destacan Outriders, Among Us, Naraka: Bladepoint, Farming Simulator 22 y el eterno Team Fortress 2.

El balance de 2021 de Steam también consideró a todos esos videojuegos que terminaron su etapa de Acceso Anticipado y se lanzaron de manera oficial en la plataforma. A diferencia de las listas anteriores, esta categoría cuenta con muchos títulos nuevos y refrescantes que vale la pena probar. Los 12 videojuegos destacados como Platino son Solasta: Crown of the Magister, Chernobylite, Medieval Dynasty, Wildermyth, Skul, Totally Accurate Battle Simulator, GTFO, Breathedge, Subnautica: Below Zero, Draw & Guess, Endzone: A World Apart y Hell Let Loose.

Steam también reveló cuáles fueron los 100 videojuegos de Realidad Virtual más populares del año, aunque la gran mayoría de los que encabezan la lista son títulos lanzados en años anteriores, como SUPERHOT VR, Half-Life: Alyx, Arizona Sunshine, Boneworks, Beat Saber y The Elder Scrolls V: Skyrim VR.

Junto con los Premios Steam, este balance del año en la plataforma es una gran herramienta para que usuarios de todo el mundo tengan en cuenta algunos de los títulos más populares y mejor calificados del año para tener más recursos a la hora de aprovechar las Rebajas de Invierno. La enorme cantidad de lanzamientos y la gran variedad de géneros que abarcan hace que la industria gamer no pare de crecer año a año con números sorprendentes a través de las diferentes plataformas. Después de un 2020 de encierro y mucha actividad virtual, un 2021 bastante más relajado dejó ver que el incremento de la actividad no fue un caso aislado, sino una tendencia que no parece tener intenciones de disminuir en un futuro cercano.

Para 2022, Steam planea lanzar su primera consola portátil con el objetivo de agrandar todavía más su audiencia de la mano de jugadores que no se sienten a gusto jugando en una PC de escritorio. Adicionalmente, se espera que la llegada de la portátil también impulse grandes cambios en la interfaz de usuario de la plataforma, enterrando para siempre el concepto de Big Picture, que buscaba emular la sensación de manejar una consola.

SEGUIR LEYENDO: