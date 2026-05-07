Crédito estancado: los préstamos en pesos al sector privado cayeron por cuarto mes consecutivo

El saldo total de préstamos en pesos al sector privado llegó a $97,5 billones en abril (Franco Fafasuli)

El crédito en pesos al sector privado no logra recuperarse. En abril, el saldo total de préstamos en pesos subió un 1,8% en términos nominales y alcanzó los $97,5 billones, pero cuando se descuenta la inflación del mes -estimada en 2,5% según proyecciones privadas- el resultado es una caída real del 0,7 por ciento. Así se completa un ciclo de cuatro meses consecutivos de retroceso en términos reales.

En perspectiva anual, el crecimiento nominal fue del 41,6% -el saldo era de $68,9 billones en abril de 2025-, pero en términos reales el incremento interanual se reduce al 7,1%, lo que pone en evidencia el peso de la inflación acumulada sobre la dinámica del crédito.

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Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, sintetizó el cuadro de situación: “Este es el cuarto mes consecutivo que se observa una caída en términos reales de la cartera; si bien tenemos mayor volumen nominal a fin de cada mes, las variaciones son menores a los índices de inflación. Por otra parte, la variación anual marca un estancamiento, con dos momentos claramente diferenciados: los primeros seis meses con un crecimiento sostenido y los últimos seis con un equilibrio primero y luego los mencionados cuatro meses de retroceso”.

El análisis, elaborado con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 30 de abril, desagrega el comportamiento de cada línea de crédito y muestra que el resultado no es uniforme. Algunas categorías se hundieron, mientras que otras registraron una recuperación.

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El informe fue elaborado con datos del Banco Central y analiza el comportamiento de las principales líneas de crédito en pesos (EFE)

Los préstamos comerciales, por ejemplo, subieron un 2,3% nominal en abril y el saldo llegó a $31,7 billones, contra los $24 billones de abril de 2025, lo que implica un crecimiento interanual nominal del 31,6%. Sin embargo, en términos reales la variación mensual fue negativa: cayeron un 0,2%. En el acumulado anual, la línea registra una disminución real del 0,5%.

Para Barbero, hay señales de mejora aunque insuficientes: “Por segundo mes consecutivo vemos una recuperación nominal de las colocaciones y en el caso de este mes, prácticamente alcanzan los valores de la inflación mensual, aunque aún se mantienen por debajo. La baja del nivel en las tasas activas produjo su efecto en la recuperación, aunque por ahora parcial, de la demanda”.

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Préstamos personales: siete meses consecutivos en rojo

La línea de préstamos personales registró una suba nominal del 1,6% mensual y el saldo alcanzó los $20,8 billones, frente a los $14,8 billones de un año atrás, con un crecimiento interanual nominal del 40,3%. En términos reales hubo una caída mensual del 0,9% y el incremento anual real se redujo al 6,1%.

El diagnóstico de Barbero sobre esta línea es contundente: “Ya son siete los meses durante los cuales esta operatoria perdió valor en términos reales, al extremo de retroceder a prácticamente los valores de un año atrás. Todavía no se solucionan las dificultades de cobranza experimentadas desde finales del año pasado y por otra parte los consumidores no recuperan la confianza necesaria para aumentar su endeudamiento”.

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Las tarjetas de crédito tampoco despegan

La financiación a través de tarjetas de crédito subió un 1,7% nominal en el mes, con un saldo de $24,4 billones, contra los $18,7 billones de abril de 2025, lo que arroja un crecimiento interanual nominal del 30,9%. En términos reales, la caída mensual fue del 0,8% y la variación anual real resultó negativa: cayó un 1 por ciento.

La financiación a través de tarjetas cayó un 0,8% real en abril y registra una disminución anual del 1%, en un contexto de consumo que no logra recuperarse

Barbero lo vinculó directamente al comportamiento del consumo: “Ante un consumo que no despega, la principal herramienta de financiamiento utilizada es un reflejo de ello. En este caso la cartera se encuentra por debajo de los valores de un año atrás a pesar de la baja de tasas y la oferta de cuotas con y sin interés”.

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Créditos prendarios: el dato que rompe la tendencia

En un contexto generalizado de caída real, los créditos prendarios fueron la excepción. Esta línea subió un 6,4% nominal en abril y el saldo llegó a $6,1 billones, desde los $4,3 billones de un año atrás, con un incremento interanual nominal del 43,2%. A diferencia del resto de las líneas, en términos reales la variación mensual fue positiva: subió un 3,8%, y el incremento anual real fue del 8,3%.

El propio Barbero señaló el carácter excepcional del dato: “Sorprende el salto cuantitativo de esta línea, precedida de cinco meses de caídas reales. El ofrecimiento de planes de pago en cuotas sin interés o con intereses reducidos, implementados por las terminales automotrices y algunos bancos, incentivaron la gran demanda que se observa este mes”.

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Hipotecarios: el crecimiento se frena después de más de un año

Los créditos hipotecarios —incluidos los ajustables por UVA— subieron un 2,5% nominal en abril y el saldo alcanzó los $7,5 billones, frente a los $3 billones de un año atrás. Con esto, se registró un crecimiento interanual nominal del 149,5% y una mejora real del 88,7%, el más alto entre todas las líneas. Sin embargo, en el mes, la variación real fue de 0%.

Los créditos hipotecarios son la línea con mayor crecimiento anual real

Según el informe, tras más de un año de expansión sostenida e ininterrumpida, el rebote inflacionario de los últimos cuatro meses frenó la demanda: el encarecimiento de las cuotas ajustadas por inflación y el alza del valor del préstamo medido en dólares generaron una retracción entre los potenciales tomadores.

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El crédito en dólares, en sentido contrario

Mientras el crédito en pesos retrocede en términos reales, el financiamiento en moneda extranjera muestra dinamismo. Los préstamos en dólares al sector privado subieron un 6,6% mensual y el saldo llegó a USD 22.735 millones, con un crecimiento interanual del 56,0%, desde los USD 14.577 millones de abril de 2025.

El 74,3% de esa deuda en moneda extranjera corresponde a préstamos comerciales, que crecieron un 6,9% mensual y un 52,2% interanual. De acuerdo con el estudio, la estabilidad del tipo de cambio opera como factor de atracción: las empresas vinculadas al comercio exterior optan por este tipo de financiamiento, mientras las entidades bancarias aprovechan para colocar fondos propios y de terceros.

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En el segmento de tarjetas de crédito en dólares, el saldo aumentó un 14,2% mensual y llegó a USD 781 millones, aunque el crecimiento interanual es apenas del 5%. Los créditos prendarios en dólares —ligados a maquinaria agrícola— registraron un incremento mensual del 9,4%, equivalente a USD 104 millones.