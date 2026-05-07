La producción de autos cayó 18% y las ventas bajaron dentro y fuera del país en el primer cuatrimestre

Las terminales automotrices produjeron 37.521 vehículos en abril, un 17,5% menos que en el mismo mes de 2025 y un 10,1% por debajo de marzo. (Infobae)

La industria automotriz argentina cerró el primer cuatrimestre de 2026 con caídas en producción y ventas tanto en el mercado local como en el externo. Según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), entre enero y abril las terminales fabricaron 129.867 unidades, lo que representa una baja del 18,6% frente al mismo período de 2025, cuando la producción acumulada había llegado a 159.521 vehículos.

Las ventas a concesionarios también retrocedieron: en los primeros cuatro meses del año se comercializaron 148.054 unidades, un 17,9% menos que en igual lapso del año anterior.

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El mes de abril, último del cuatrimestre, profundizó la tendencia. Con 17 días hábiles de actividad, las fábricas produjeron 37.521 vehículos, una cifra 10,1% inferior a la de marzo y 17,5% menor que la de abril de 2025, cuando se habían fabricado 45.479 unidades. En tanto, las entregas a la red de concesionarios totalizaron 35.976 unidades en el mes, con una caída del 13,2% respecto de marzo y del 31,6% frente a abril del año pasado.

La lectura del sector

El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, atribuyó la caída de la producción a un conjunto de factores concurrentes. “El sector está en plena transición y los datos del primer cuatrimestre de 2026 lo reflejan. La actividad durante abril registró una dinámica donde la producción sigue enfrentando desafíos estructurales. Además de la incidencia de los feriados, la caída interanual responde al proceso de adecuación de las terminales por el recambio de oferta industrial (nuevos proyectos) y el impacto directo del cese de algunos modelos”, explicó el directivo.

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En el primer cuatrimestre de 2026, la producción automotriz acumuló una caída del 18,6% frente al mismo período del año anterior, según los datos de Adefa. (EFE)

El mes previo había dejado una señal diferente: en marzo la producción había alcanzado las 41.716 unidades, lo que representó una leve suba del 0,4% frente a marzo de 2025 y puso fin a ocho meses consecutivos de caídas interanuales en ese rubro. Abril revirtió esa tendencia positiva y volvió a terreno negativo.

Exportaciones: el único frente con números positivos en abril

A diferencia de la producción y las ventas internas, las exportaciones mostraron en abril una mejora tanto mensual como interanual. Según Adefa, en el cuarto mes del año se embarcaron 26.887 unidades, un 0,9% más que en marzo y un 18,8% por encima de las 22.628 unidades exportadas en abril de 2025. Las ventas al exterior representaron el 71,7% de la producción del mes.

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Sin embargo, en el acumulado del cuatrimestre el saldo también fue negativo: se exportaron 79.283 vehículos en los primeros cuatro meses de 2026, frente a las 80.548 unidades del mismo período de 2025, lo que implica una caída del 1,6 por ciento. La mejora de abril permitió recortar la brecha que se había abierto en los meses anteriores, especialmente en febrero, cuando las exportaciones habían caído un 28,9% respecto del mismo mes de 2025.

Brasil sigue siendo el principal destino de los vehículos fabricados en Argentina, con 51.626 unidades enviadas en el acumulado del cuatrimestre, lo que representa el 65,1% del total exportado. Le siguen en participación América Central (12,3%), Perú (8,5%), Chile (6,1%) y Colombia (4,0%).

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Sobre el desempeño exportador, Pérez Graziano indicó que “a diferencia de la producción, el frente externo registró una mejora en su performance mensual e interanual y eso permitió recortar el descenso del acumulado anual”. Al mismo tiempo, advirtió que “el sector sigue enfocado en su agenda para mejorar la competitividad exportadora a través de la reducción y eliminación de impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de promover nuevos acuerdos comerciales para lograr aumentar los volúmenes de exportación que permitan consolidar el perfil exportador del sector y el modelo de negocios”.

Enero fue el único mes del cuatrimestre con variación interanual positiva en materia de ventas de autos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventas a concesionarios, mes por mes

El desglose mensual de las ventas a la red de concesionarios muestra que enero fue el único mes del cuatrimestre con variación interanual positiva, con 34.333 unidades entregadas, apenas un 0,7% más que en enero de 2025. A partir de ahí, los números se deterioraron: febrero cerró con una caída del 20,4% respecto del mismo mes del año anterior (36.292 unidades contra 45.617), marzo retrocedió un 13,5% (41.453 contra 47.915) y abril marcó el peor resultado del período con un descenso del 31,6% (35.976 contra 52.621).

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Dentro del total de ventas mayoristas de abril, los automóviles mostraron una caída del 26,2% interanual, con 26.735 unidades frente a las 36.208 de abril de 2025. Los utilitarios, en tanto, retrocedieron un 43,7%: 9.241 unidades contra las 16.413 del año pasado.

Vehículos electrificados: el único rubro en alza

En contraposición con las tendencias generales del cuatrimestre, las ventas de vehículos electrificados registraron una suba pronunciada. En el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 se comercializaron 10.936 unidades electrificadas, contra las 622 del mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 1.658,2%. Solo en abril se vendieron 1.699 unidades de este tipo, un 629,2% más que en abril de 2025, aunque con una baja del 36,3% respecto de marzo.

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Dentro de ese universo, los híbridos no enchufables (Hev) son el segmento dominante, con una participación del 79,6% en el acumulado de 2026, seguidos por los híbridos enchufables (Phev) con el 10,6%, los mild hybrid (Mhev) con el 8,7% y los eléctricos puros (Bev) con el 1,1%.