Euforia inversora: cuáles fueron los dos factores que opacaron el ruido político e impulsaron a los activos argentinos

Las acciones argentinas subieron hasta 10% en Wall Street y se desplomó el riesgo país durante la última jornada financiera. EFE/EPA/JUSTIN LANE

La mejora de la calificación de la agencia Fitch a la deuda argentina permitió que la Argentina se acople al mundo y pueda compartir un día de alzas en los activos de riesgo debido a que cedió la tensión entre Estados Unidos e Irán.

Las Bolsas de Nueva York cerraron con dos de sus índices en récord históricos. El Nasdaq aumentó 2,03% y el S&P 500, 1,46 por ciento. Al mismo tiempo, el petróleo bajaba 7% y el oro subía 3% ya que se espera que EE.UU. baje la tasa de interés en el futuro.

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Atribuir lo que sucedió en el mercado a la mejor calificación es simplificar el movimiento debido a que todos los países emergentes tuvieron una rueda positiva sin que mejorara su rating. El indicador ETF que los representa subió nada menos que 3 por ciento.

En otras palabras, en todas las bolsas y bonos de la región hubo aumentos. Es más, Ecuador anunció la ampliación de una nueva colocación de deuda en el exterior. La virtud de Fitch fue permitir que el escenario internacional opaque por un día a la crisis política que enfrenta el Gobierno.

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En principio, lo que se vio es que los bonos recuperaban los valores que habían tocado a mediados de febrero pasado. Lo que resta saber es cuanto seguirá influyendo la política local por encima del escenario externo.

Los bonos soberanos registraron alzas de hasta 2,5% en los títulos de mayor plazo, aunque estos mismos papeles fueron los más afectados por el cambio de clima local ante las próximas elecciones de 2027. El Global 2035 y otros bonos bajo ley extranjera, por ejemplo, aún cotizan por debajo de los valores que tenían a fines de enero, cuando el riesgo país se ubicaba en 484 puntos básicos y la posibilidad de acceder al mercado internacional de capitales parecía cercana.

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El riesgo país retrocedió 41 unidades (-7,2%) y se ubicó en 514 puntos básicos, un nivel similar al registrado en la primera mitad de febrero. La novedad de la jornada fue la emisión de un bono a 10 años por parte de la ciudad de Buenos Aires, por USD 500 millones y a una tasa del 7,375%, la más baja registrada en lo que va del siglo. Estos títulos, emitidos bajo legislación inglesa, recibieron ofertas por USD 2.500 millones, de las cuales solo se aceptó una quinta parte.

Para Federico Filippini, jefe de Research de Adcap Grupo Financiero, “el paquete de financiamiento anunciado —que incluye al menos USD 2.500 millones en garantías multilaterales, al menos USD 4.000 millones en emisiones locales de bonos denominados en dólares y alrededor de USD 2.000 millones provenientes de privatizaciones— debería reducir la incertidumbre respecto a los próximos pagos de deuda en moneda extranjera".

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Y sumó: “Esto es particularmente relevante considerando los USD 4.400 millones en pagos de bonos en moneda extranjera aún pendientes para 2026 y los USD 9.800 millones previstos para 2027, además de los USD 5.200 millones en pagos de BOPREAL en 2027 y vencimientos de REPO, que Fitch espera que sean refinanciados junto con la deuda multilateral”.

El informe de Filippini agregó que “con otras dos agencias calificadoras que visitarán Buenos Aires en las próximas semanas, el mercado probablemente comience a descontar la posibilidad de nuevas mejoras de rating. De confirmarse, esto representaría una señal positiva clara para los bonos soberanos, que recientemente tuvieron un desempeño inferior pese a la mejora del panorama macroeconómico”.

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En tanto, las tasas en pesos reaccionaron a la baja. Las LECAP a tasa fija rinden menos de 2% hasta fin de octubre que paga 1,84% efectivo mensual. Noviembre rinde 2% y mayo de 2027, 2,09 por ciento.

En este escenario, Sebastián Dinucci gerente general de los Fondos Crecer del Banco Ciudad, señaló que “conjuntamente a la buena performance de nuestra billetera virtual (Buepp) destacamos la rentabilidad de fondos que brinda cobertura invirtiendo principalmente en Bonos que ajustan por CER (Crecer Renta Plus)”.

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El S&P Merval, el índice que agrupa a las principales acciones, avanzó 4,4% en pesos y 4,5% en dólares. Se observó un claro movimiento de inversores desde compañías petroleras hacia bancos, que venían mostrando atrasos en sus cotizaciones. Las entidades financieras experimentaron una mejora, favorecidas porque en lo que va del mes el índice de cheques rechazados retornó a niveles habituales. Si bien persisten los problemas de morosidad, la reducción en el rechazo de cheques representa una señal alentadora para el sector.

La mala noticia fue el indicador de despachos de cemento de abril, que experimentó un retroceso interanual de 13,5% interanual y se reflejará en el índice de la construcción.

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Entre las acciones, Banco Macro lideró las subas con un avance de 10,3%, seguido por Transportadora de Gas del Sur con 8,7% y Banco Supervielle, que ganó 7,2%. Loma Negra también registró un aumento de 4,2%, impulsada por sus sólidos resultados financieros y la expectativa de una recuperación de la demanda cuando se reactiven las obras en las rutas privatizadas, pese a los datos negativos en el sector del cemento.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini indicó que “según los últimos datos disponibles del BCRA, el crédito en dólares (neto de tarjeta) continuó su escalada en abril y cerró con un agregado contra el último dato de marzo de USD 1.331 millones (+6,5%) mientras que en lo que va de 2026 sumó unos USD 4.061 millones. El crédito en pesos, en cambio, sigue sufriendo y cayó, entre el cierre de abril y el cierre de marzo, 1% real. Aún con rendimientos negativos en la curva pesos, los préstamos personales continúan con tasas reales en el orden del 40% anualizado y alta morosidad, lo que dificulta el repunte del crédito en moneda local afectando a la actividad y eso erosiona el apoyo al Gobierno”.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 527 millones y el Banco Central compró 45 millones de dólares. El dólar mayorista bajó $5 (-0,4%) a 1.388 pesos.

En el mercado financiero, el dólar MEP tuvo una leve baja de $1,2 a $1,428, mientras el contado con liquidación (CCL) se mantuvo en 1.480 pesos. El “blue” cambió su tendencia y perdió $10 y volvió a su valor de 1.400 pesos.

Anoche en el mercado overnite, que opera hasta la apertura de la rueda de hoy, había una leve toma de ganancias en las Bolsas de Nueva York, mientras el oro seguía en alza. El petróleo mostraba aumentos de poco más de 1% y el Brent cotizaba por encima de 100 dólares.

Hoy se espera la reacción del mercado local ante un escenario internacional que no parece aguardar otra rueda de euforia.