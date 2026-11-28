La Cámara de Apelación de San Martín revocó la condena de 7,25 millones de pesos contra un municipio por un accidente deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín revocó una condena de $7,25 millones contra un municipio y una asociación vinculada con actividades deportivas, por las lesiones que sufrió una adolescente durante una clase de hockey en un polideportivo de la zona norte del Gran Buenos Aires. El tribunal concluyó que la fractura ocurrió en una acción propia del desarrollo del juego y que no se acreditaron fallas en las instalaciones, la supervisión ni la asistencia brindada tras el accidente.

La demanda había sido promovida por la joven y su padre a raíz de un episodio ocurrido el 18 de septiembre de 2014. Según el relato presentado ante la Justicia, la menor —de 14 años en ese momento— participaba de una clase de hockey cuando recibió un golpe de una compañera con un palo de juego y, poco después, ambas chocaron, lo que provocó su caída.

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De acuerdo con la presentación inicial, tras caer al suelo la adolescente sufrió un fuerte dolor en la muñeca izquierda y necesitó la ayuda de sus compañeras para trasladarse hasta un banco ubicado al costado de la cancha. La familia sostuvo que el personal del predio no le brindó una atención médica adecuada y que la asistencia demoró más de una hora y media, hasta que se comunicaron con la madre.

El reclamo judicial comenzó tras la fractura de muñeca que sufrió una jugadora de 14 años en una clase de hockey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demandante señaló que, cuando sus familiares llegaron al polideportivo, advirtieron una inflamación en la muñeca izquierda y decidieron trasladarla a un centro de salud. Allí le diagnosticaron una fractura radio cubital distal, le inmovilizaron la zona afectada y luego le colocaron yeso. El reclamo incluyó una compensación por incapacidad física, daño moral, gastos médicos, tratamiento psicológico y daño psicológico.

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La versión de las partes demandadas fue diferente. Sostuvieron que la joven recibió asistencia inmediata de la profesora a cargo, quien le colocó hielo y dio aviso a la dirección del polideportivo y a su familia. También afirmaron que se ofreció activar el Servicio de Emergencias local, aunque la familia habría optado por llevarla a una atención médica vinculada con su cobertura de salud.

En junio de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo n.° 2 de San Isidro había hecho lugar parcialmente a la demanda. La sentencia consideró que el municipio y la asociación organizadora de las actividades tenían una responsabilidad objetiva por el accidente, bajo el régimen previsto en el artículo 1117 del entonces vigente Código Civil para los establecimientos educativos.

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El juzgado de primera instancia consideró aplicable al predio comunal el régimen de responsabilidad de las escuelas. (Imagen de archivo: Shutterstock)

Ese fallo entendió que la práctica de hockey para menores, desarrollada bajo la dirección de profesores y en un predio municipal, podía ser equiparada a una actividad educativa. Desde ese encuadre, señaló que las entidades debían garantizar la seguridad de quienes participaban de las clases y solo podían liberarse de responsabilidad si demostraban que el episodio había sido un hecho imprevisible e inevitable.

El juzgado de primera instancia descartó que el choque entre jugadoras pudiera considerarse un hecho fortuito. Argumentó que los contactos y las lesiones forman parte de los riesgos previsibles de un deporte como el hockey y que, por eso, quienes organizan la actividad tienen el deber de tomar medidas de prevención, controlar el uso de protecciones y brindar atención ante un accidente.

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La sentencia inicial reconoció una incapacidad física del 20%, a partir de una pericia médica que constató una consolidación de la fractura con desplazamiento de fragmentos y limitaciones en la movilidad de la muñeca. Por ese rubro fijó $6 millones, mientras que estableció otros $1,2 millones por daño moral y $50 mil por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado.

Los camaristas concluyeron que los organizadores no responden por las contingencias habituales del juego deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magistrado de primera instancia rechazó los reclamos por daño psicológico y tratamiento psicológico futuro, debido a que la pericia no detectó una patología vinculada con el episodio. También desestimó la demanda contra el entonces responsable del polideportivo, al considerar que no se había probado una conducta negligente personal en la atención posterior al accidente.

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El municipio y la asociación apelaron el pronunciamiento. En su decisión, la Cámara consideró que el juzgado había aplicado de forma incorrecta la norma destinada a establecimientos educativos. Para los camaristas, un polideportivo municipal y una clase recreativa de hockey no integran el sistema educativo formal ni pueden ser asimilados a una escuela.

El tribunal explicó que la norma invocada en primera instancia establecía un régimen excepcional, que imponía una responsabilidad agravada a los titulares de establecimientos educativos frente a daños sufridos por alumnos menores. Por ese motivo, indicó que su aplicación debía limitarse a instituciones insertas en una estructura formal de enseñanza y sometidas al control de autoridades educativas.

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La pericia médica acreditó secuelas físicas del 20 por ciento en la articulación de la joven lesionada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara sostuvo que el caso debía analizarse como un accidente ocurrido durante una práctica deportiva. Según la resolución, las entidades organizadoras deben asegurar condiciones adecuadas en las instalaciones, los elementos utilizados, la organización de las clases, la supervisión y la atención posterior a una lesión. Pero no tienen la obligación de garantizar que ningún participante sufra daños derivados de acciones normales del juego.

Los jueces señalaron que no se acreditó una deficiencia en el campo de juego, en la organización de la clase ni en los elementos de protección que pudiera relacionarse de manera directa con la fractura. Tampoco hallaron pruebas de que una demora o una irregularidad en la asistencia hubiera agravado la lesión. La pericia médica, remarcaron, describió las secuelas físicas, aunque no las vinculó con una atención tardía.

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La Cámara concluyó que el daño se produjo durante una jugada propia de la práctica de hockey, sin que se hubiera demostrado una acción antirreglamentaria, intencional o imprudente de otra participante. También descartó que existiera una omisión de las entidades que hubiera incrementado el riesgo habitual de la actividad. Con esos fundamentos, rechazó íntegramente la demanda contra el municipio y la asociación.

Además, el tribunal dejó sin efecto la indemnización de $7,25 millones y declaró abstracto el recurso de la demandante, que cuestionaba la falta de actualización monetaria de la condena y la tasa de interés. Las costas de primera y segunda instancia por la intervención del municipio y la asociación quedaron a cargo de la parte reclamante, mientras que se mantuvo el criterio de costas por su orden respecto del responsable del polideportivo, cuya exclusión del juicio no había sido apelada.

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