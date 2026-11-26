La Cámara Comercial confirmó la responsabilidad solidaria de una plataforma de reservas por el robo a turistas argentinas en México. (Imagen de archivo: Istock)

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó que una plataforma de reservas deberá indemnizar a dos viajeras argentinas por el robo de USD 1.900 ocurrido durante una estadía en Playa del Carmen, México. El tribunal sostuvo que la firma local formó parte de la cadena de comercialización del servicio turístico y, por ese motivo, debe responder de manera solidaria por los perjuicios ocasionados durante la contratación.

La sentencia de segunda instancia confirmó la condena dictada el 12 de mayo de 2025, aunque modificó un punto referido a los intereses. La empresa deberá pagar el equivalente de USD 1.900 en pesos según la cotización del dólar MEP al momento del desembolso, más una indemnización de $3 millones por daño moral. La Cámara redujo del 8% al 6% anual la tasa aplicable sobre el monto en dólares.

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El caso comenzó a partir de una reserva realizada para una estadía entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 2022 en un alojamiento de Playa del Carmen, en el estado mexicano de Quintana Roo. Las demandantes, madre e hija, viajaron junto con la pareja de esta última y eligieron el hospedaje por medio de la plataforma digital.

La Justicia ordenó el pago de USD 1.900 a la cotización del dólar MEP y una indemnización de tres millones de pesos por daño moral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la presentación judicial, la reserva costó USD 392,01 y fue abonada con tarjeta de crédito en junio de 2022. Al llegar al departamento, las huéspedes advirtieron que la caja de seguridad estaba rota y no podía utilizarse. El edificio y la unidad contaban con sistemas de ingreso mediante códigos.

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Las mujeres relataron que el 31 de agosto, tras regresar al alojamiento luego de pasar el día fuera, descubrieron que habían desaparecido USD 1.900 destinados a gastos del viaje y excursiones. También denunciaron la sustracción de algunas alhajas, a las que atribuyeron un valor principalmente afectivo. Indicaron que encontraron objetos fuera de lugar, aunque sin signos de que la cerradura hubiera sido forzada.

De acuerdo con la demanda, las viajeras —de 60 y 26 años de edad al momento del hecho— llamaron al servicio de emergencias y al día siguiente formalizaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Sostuvieron que los trámites vinculados con el episodio les hicieron perder excursiones y reservas previstas para esa jornada. También afirmaron que los responsables del hospedaje no les dieron una solución concreta.

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Las huéspedes detectaron que la caja de seguridad estaba rota y que el alojamiento no modificaba las claves de acceso entre estadías. (Imagen de archivo: Pexels)

Las reclamantes señalaron que más tarde tomaron conocimiento de que los códigos de acceso no se modificaban tras el recambio de huéspedes. Frente a esa situación, pidieron a la plataforma que cancelara la reserva, las ayudara a conseguir otro alojamiento y asumiera los daños derivados del episodio. La compañía gestionó el reintegro de lo pagado por la estadía, aunque rechazó una compensación adicional.

Otro de los puntos planteados fue la imposibilidad de publicar una reseña sobre lo sucedido. Las mujeres afirmaron que querían advertir a futuros huéspedes acerca de las condiciones de seguridad del alojamiento, pero la reserva figuraba como cancelada. Esa condición, según la pericia informática incorporada al expediente, impedía dejar comentarios en el sistema.

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En primera instancia, el juzgado comercial consideró que el vínculo debía ser analizado bajo las normas de defensa del consumidor. El magistrado entendió que las plataformas turísticas no quedan exentas de responsabilidad por el hecho de intermediar entre viajeros y prestadores, cuando participan de la oferta, la promoción y la contratación de los servicios.

Las damnificadas formalizaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Quintana Roo tras perder excursiones previstas en su viaje. (Imagen de archivo: iStock)

La demandada había presentado su contestación fuera de término, por lo que el juzgado la tuvo por no presentada. Esa circunstancia no implicó una aceptación automática de todos los hechos denunciados, pero permitió valorar con mayor peso la documentación aportada por las consumidoras, los mensajes intercambiados con la plataforma y el informe del perito informático.

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La primera sentencia tuvo por probado que las demandantes contrataron el alojamiento a través del sitio, que denunciaron el robo y que recibieron mensajes de la compañía tras el hecho. También consideró acreditado que la reserva quedó cancelada y que esa situación bloqueó la posibilidad de escribir una evaluación sobre el hospedaje. Con esos elementos, concluyó que existió un incumplimiento del deber de seguridad.

El juzgado condenó a la firma a reintegrar los USD 1.900 o su valor en pesos al tipo de cambio del dólar MEP, además de abonar $3 millones por daño moral, divididos en partes iguales entre las dos demandantes. El juez entendió que el episodio alteró la tranquilidad de las viajeras durante sus vacaciones y las obligó a realizar gestiones y reclamos en un país extranjero.

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El fallo aplicó la legislación de defensa del consumidor ante la participación de la empresa en la cadena de comercialización turística. (Imagen de archivo: Pexels)

La sentencia de primera instancia, sin embargo, rechazó el pedido de una multa adicional por daño punitivo. Consideró que la empresa había cumplido de manera deficiente sus obligaciones, pero no se había probado una conducta deliberada orientada a obtener un beneficio económico mediante el perjuicio de las consumidoras. También valoró que se había dispuesto el reintegro del valor de la reserva.

La empresa apeló y planteó que la plataforma era administrada por una sociedad radicada en Países Bajos, mientras que la firma demandada solo cumplía tareas de vinculación con alojamientos argentinos. La Sala A de la Cámara Comercial descartó ese argumento al señalar que la compañía reconoció su participación en la actividad comercial y no aportó pruebas suficientes para demostrar que su intervención se limitaba a una tarea ajena a la contratación.

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El tribunal de apelaciones sostuvo que los correos enviados desde servidores ubicados en Países Bajos no alcanzaban para excluir la responsabilidad de la firma local. También consideró que el intercambio con la plataforma, el reembolso ofrecido y la falta de una respuesta presentada a tiempo permitían tener por acreditado el robo y la obligación de reparar los daños. La resolución mantuvo las costas de ambas instancias a cargo de la demandada y dejó firme el rechazo del daño punitivo.