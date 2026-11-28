La Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata confirmó la condena contra un municipio por la desaparición de un auto retenido en un control vial. (Imagen de archivo)

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La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la condena contra una municipalidad por la desaparición de un automóvil que había sido secuestrado durante un control de tránsito. El municipio deberá pagar $2,4 millones, más intereses, a la titular registral del vehículo, que nunca pudo recuperarlo pese a que el Juzgado de Faltas había autorizado su devolución.

El fallo rechazó la apelación presentada por la comuna de una localidad de la costa atlántica. Los jueces entendieron que la intervención municipal en el secuestro, el traslado y la decisión de depositar el rodado en un predio cedido a la Policía bonaerense impedía que el municipio se desligara de lo ocurrido.

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La demanda había sido iniciada en noviembre de 2024 por la dueña de un Peugeot 306 modelo 1999. La reclamante —actualmente de 23 años— sostuvo que el automóvil fue retenido el 31 de enero de ese año, durante un operativo en el que el conductor, su padre, fue acusado de infracciones de tránsito, entre ellas falta de verificación técnica vehicular, falta de licencia y alcoholemia positiva.

La municipalidad debe pagar una indemnización de 2,4 millones de pesos más intereses a la propietaria del vehículo. (Imagen de archivo: REUTERS/José Luis González)

Según la presentación judicial, la medida de secuestro fue levantada en septiembre de 2024. Cuando la propietaria se presentó en la playa de secuestros para retirar el vehículo, recibió la información de que ya no se encontraba en el lugar. En ese momento, según relató, le indicaron que el automóvil había sido compactado.

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La demandante intimó luego a la municipalidad para que explicara qué había sucedido y reclamó el valor del rodado. La respuesta oficial, enviada el 9 de octubre de 2024, indicó que el vehículo había sido compactado dentro de un programa de descontaminación y disposición final de automotores secuestrados.

La mujer cuestionó esa explicación. Señaló que no había recibido la notificación previa que exige la normativa provincial antes de compactar un vehículo y afirmó que la comuna tampoco detalló la fecha de la supuesta destrucción ni presentó la orden administrativa que la hubiera autorizado.

El secuestro del Peugeot 306 ocurrió el 31 de enero de 2024 por infracciones de tránsito que incluyeron alcoholemia positiva y falta de licencia. (Imagen de archivo)

En su demanda, además, sostuvo que la compactación solo podía aplicarse a vehículos que no estuvieran en condiciones de circular o que representaran un riesgo para la salud o el ambiente. Sobre esa base, reclamó inicialmente $4,1 millones como indemnización por el valor de mercado del automóvil, además de intereses y costas.

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La municipalidad respondió que el vehículo no había sido compactado. En su contestación judicial afirmó que el rodado había desaparecido del predio donde había quedado depositado. También planteó que el lugar había sido cedido a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y que la custodia correspondía de manera exclusiva a esa fuerza.

En el caso, seguido por Infobae, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de Mar del Plata consideró probado que el vehículo ingresó al predio municipal el 31 de enero de 2024, que la restitución había sido ordenada pocos días después y que, cuando la titular se presentó a retirarlo el 10 de septiembre, no fue hallado en ninguno de los depósitos relevados.

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La titular del rodado detectó el faltante cuando acudió a la playa de secuestros con la autorización judicial para retirar la unidad. (Imagen de archivo: NA)

La sentencia de primera instancia también destacó la contradicción entre la respuesta extrajudicial del municipio, que informó una compactación, y su postura posterior en el expediente, donde sostuvo que había existido una sustracción. En los registros examinados durante el proceso, el automóvil tampoco aparecía incluido entre los vehículos compactados ese año.

Para el juez, la desaparición del vehículo mientras se encontraba retenido configuró una falta en el servicio de custodia. La resolución explicó que cuando el Estado secuestra compulsivamente un bien tiene la obligación de conservarlo en las mismas condiciones en las que fue recibido hasta que corresponda su restitución.

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El magistrado entendió que la municipalidad no podía desligarse de esa obligación porque sus inspectores dispusieron el secuestro preventivo, labraron las actas de infracción y determinaron el traslado del vehículo a un predio que la propia comuna había cedido para su uso por parte de la Policía bonaerense. La eventual responsabilidad de la Provincia, indicó, debía discutirse por otras vías y no podía perjudicar a la dueña del rodado.

La comuna informó en sede administrativa que el auto había sido compactado, pero en el expediente judicial alegó que fue sustraído del predio. (Imagen de archivo: Adrián Escandar)

Al calcular la indemnización, el juzgado tuvo en cuenta que el vehículo estaba en malas condiciones al momento del secuestro. El acta elaborada entonces registró daños en la pintura, la tapicería, la carrocería, los paragolpes, los faros y la luneta, además de golpes en distintos sectores. También consignó que había participado en un accidente de tránsito.

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La sentencia descartó fijar el monto solo sobre las publicaciones de venta aportadas por la demandante y relativizó el informe que valuaba una unidad similar en buen estado en $6,5 millones. El juez también consideró como referencia una valuación fiscal de $2.446.800 para un modelo más nuevo, pero concluyó que ninguno de esos parámetros reflejaba de manera exacta el estado del automóvil extraviado.

Por eso estableció un valor de referencia de $ 3 millones y aplicó una reducción del 20% por el deterioro comprobado, hasta llegar a los $ 2,4 millones. Ordenó, además, calcular intereses del 6% anual desde el 10 de septiembre de 2024 hasta la sentencia de primera instancia, y aplicar después la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

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El tribunal de alzada rechazó el planteo municipal que buscaba atribuir la custodia exclusiva del predio a la Policía bonaerense. (Imagen de archivo: Adrián Escandar)

En la apelación, la municipalidad insistió en que no tenía legitimación para responder porque la guarda material estaba a cargo de la Policía provincial. También cuestionó el monto reconocido y pidió que se redujera al valor fiscal del vehículo. La Cámara rechazó ambos planteos y sostuvo que el recurso no rebatió de forma suficiente los argumentos centrales de la sentencia.

Los jueces de cámara remarcaron que la participación municipal fue determinante desde el inicio: el secuestro fue dispuesto por inspectores de la comuna, el vehículo fue llevado a un espacio cedido por el municipio y la orden de restitución fue emitida por la Justicia de Faltas local. Con esa base, confirmaron la condena, impusieron las costas de la apelación a la municipalidad y dejaron para una etapa posterior la regulación de honorarios.

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