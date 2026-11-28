Las dos causas por supuesto enriquecimiento ilícito de Claudio "Chiqui" Tapia y por presuntas maniobras de lavado de activos con desvío de fondos de la AFA avanzan en Comodoro Py

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El futuro judicial del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, se mudó esta semana desde el partido bonaerense de Campana a los tribunales porteños de Comodoro Py 2002. Con esta decisión, en un mismo piso, el tercero, tramitan desde ahora dos de las causas penales que tienen en vilo a la dirigencia del fútbol argentino.

Las cajas con la documentación física de la megacausa por presunto lavado de activos y desvío de fondos de la AFA —que tuvo su origen en la compra bajo sospecha de una costosa casaquinta en Pilar— llegaron el jueves al mediodía al juzgado federal 3 a cago de Daniel Rafecas, en Comodoro Py 2002. Tanto el magistrado como el fiscal que desde ahora lleva el caso, Ramiro González, formaron equipos para revisar papel por papel.

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Los tiempos se aceleraron este viernes ante la decisión de allanar una segunda casaquinta comprada en 2025 por la misma sociedad dueña de la mansión de Villa Rosa y atribuida a supuestos testaferros de la dirigencia de la AFA.

Del otro lado del pasillo, en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, comenzaron a analizar si ordenan las nuevas medidas de prueba que pidió el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que se sigue a Tapia como funcionario público en el CEAMSE. Si bien su rol en la AFA no forma parte de la pesquisa, la información aparece entrecruzada y es inevitable que la Justicia ponga la mira también en los pagos, transferencias y gastos como presidente de la Asociación, un cargo ad honorem.

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De Campana a Py, el largo camino de un año

La Corte Suprema ya advirtió que la compra de la propiedad de Misiones 4097 en Villa Rosa, Pilar, fue el punto de partida de la denuncia que se presentó por supuesto uso de testaferros para lavado de activos por parte de dirigentes de la AFA, pero no el único hecho bajo análisis. De su sentencia se interpreta en los tribunales de Retiro que se les encomendó investigar una presunta y más amplia maniobra de lavado mediante sociedades, transferencias, modificaciones societarias y adquisiciones de bienes.

El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la megacausa por la mansión de Pilar vinculada a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA

En base a una sucesión de dictámenes fiscales que se fueron incorporando al expediente en reclamo de la vuelta del caso al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y que también ampliaron sucesivamente el objeto de la investigación, la Corte vinculó esa hipótesis con un supuesto delito precedente de administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, atribuida en la denuncia a directivos de la entidad.

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El fiscal federal Ramiro González interviene desde ahora en la causa por la mansión de Pilar (Adrián Escandar)

El máximo tribunal también mencionó hechos que podrían incluir desvío y ocultamiento de fondos, administración infiel, desbaratamiento de derechos acordados y posibles irregularidades en balances. Ese es el norte que. según se leyó esta semana en Comodoro Py 2002. marcó la Corte para esta investigación.

Las propiedades vinculadas a Tapia

En la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Tapia, el fiscal Pollicita pidió informes a organismos registrales, bancos, municipios, empresas de servicios, escribanos y a la propia AFA. El objetivo es establecer el modo de adquisición, las mejoras y el valor real de bienes inmuebles relacionados con Tapia en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y San Juan.

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La presentación toma como referencia declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante la Ciudad de Buenos Aires entre 2022 y 2025, una declaración ante la provincia bonaerense en 2025, informes de registros inmobiliarios y documentación bancaria incorporada al expediente.

El juez federal Ariel Lijo lleva la causa por supuesto enriquecimiento ilícito de Claudio Tapia (RSFotos)

El pedido fiscal individualiza nueve inmuebles vinculados con Tapia. En la Ciudad de Buenos Aires figuran un departamento de 291,91 metros cuadrados en avenida Juan B. Alberdi 1059/61/63, adquirido en mayo de 2019 por USD 380.000, y una propiedad en Tomás Antonio Valle 143, vendida en febrero de ese año a Valle 143 S.A. por USD 950.000.

También se investigan una casa en El Lazo 1943, Beccar, partido de San Isidro; una parcela en Estación Río Luján, partido de Campana; otra parcela en la misma zona; y un predio sobre avenida Cañada de la Cruz, en Exaltación de la Cruz.

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En San Juan, las medidas abarcan terrenos ubicados en Chimbas —en De la Vega y Necochea, y en Necochea sin número— y una propiedad de 334,25 metros cuadrados en Falucho 313 Oeste, en la capital provincial.

Respecto de esos activos, el fiscal pidió información histórica sobre titulares, precios de compraventa, hipotecas, embargos, valuaciones fiscales, planos, obras declaradas, ampliaciones, pagos de impuestos y tasas municipales. También solicitó que se determine quién abonó servicios, expensas y gravámenes inmobiliarios.

Uno de los movimientos que la fiscalía pretende verificar está relacionado con la venta del inmueble de Tomás Antonio Valle 143. El escrito señala que Tapia vendió esa propiedad a Valle 143 S.A. el 12 de febrero de 2019 por USD 950.000.

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Gerardo Pollicita, fiscal federal. Fotografía: Adrián Escandar

Ese mismo día, según la documentación reunida en la causa, se depositaron en efectivo USD 620.000 en una cuenta en dólares del dirigente. La fiscalía pidió al escribano que intervino en la operación que informe cómo, dónde y por quién fue pagado el precio, además de precisar si hubo entrega de efectivo. Al Banco Credicoop, en tanto, le requirió la boleta del depósito, el horario, la identificación de la persona que realizó la operación, la declaración de origen de los fondos y el perfil transaccional del titular de la cuenta.

La presentación también solicita información por una extracción en efectivo de USD 200.000, realizada el 18 de agosto de 2020, y por un depósito de USD 198.000 efectuado dos días después. La fiscalía busca establecer si esas operaciones involucraron los mismos fondos y cómo se vincularon con una transferencia de USD 470.000 realizada el 20 de agosto de ese año.

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