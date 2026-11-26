El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 5 de Lomas de Zamora condenó a una aseguradora a pagar $6.974.000 más intereses por un vehículo sustraído. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Justicia bonaerense condenó a una aseguradora a pagar $6.974.000 más intereses a un cliente cuyo automóvil fue robado en abril de 2023. La empresa había rechazado la cobertura al sostener que el vehículo, asegurado para uso particular, estaba destinado a una actividad comercial. El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 5 de Lomas de Zamora entendió que la compañía no probó que ese uso hubiera modificado de manera concreta el riesgo asumido al celebrar la póliza.

La demanda había sido iniciada por dos personas contra la firma aseguradora por incumplimiento contractual y daños y perjuicios. Los reclamantes solicitaron inicialmente $2.394.000, con intereses y costas, por el valor del vehículo sustraído, la privación de uso, el daño moral y una multa civil. Sin embargo, la sentencia admitió la pretensión solo respecto del tomador del seguro, ya que no se acreditó que el otro demandante tuviera un vínculo contractual con la compañía.

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El caso se originó a partir del robo de un Renault Scenic ocurrido el 17 de abril de 2023. Según la presentación judicial, el vehículo había quedado estacionado cerca del acceso a una empresa de transporte de pasajeros, donde el titular de la póliza cumplía tareas laborales, en la Zona Sur del Gran Buenos Aires. Cuando terminó su jornada, cerca de las 14.30, constató que el automóvil ya no estaba en el lugar.

El robo del automóvil ocurrió en abril de 2023 mientras permanecía estacionado cerca del lugar de trabajo del titular de la póliza. (Imagen de archivo: IStock)

Después del hallazgo, el titular del vehículo radicó la denuncia policial y notificó el siniestro a la aseguradora. La póliza incluía cobertura ante robo o hurto total y tenía una suma asegurada de $1.974.000. La empresa, no obstante, informó semanas más tarde que no asumiría el pago de la indemnización por considerar que existía una declaración inexacta sobre el destino del automóvil.

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La aseguradora sostuvo que había tomado conocimiento de que el vehículo se encontraba afectado a una actividad comercial. Sobre esa base, entendió que el uso real era diferente del informado al contratar la póliza, que contemplaba un destino particular. La firma invocó las reglas de la Ley de Seguros sobre reticencia, declaración falsa y agravación del riesgo para rechazar la cobertura.

El demandante cuestionó esa posición y sostuvo que el día del robo no utilizaba el vehículo para trasladar pasajeros ni para ninguna actividad comercial. Argumentó que el automóvil estaba estacionado mientras cumplía su turno laboral en una unidad de transporte público. También afirmó que el rechazo se apoyaba en una suposición errónea de la aseguradora sobre un eventual uso del vehículo mediante una aplicación de viajes.

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La aseguradora rechazó la cobertura del siniestro con el argumento de que la unidad prestaba servicios en una aplicación de transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el juicio se acreditó que el robo ocurrió en las inmediaciones del lugar de trabajo del titular de la póliza. La sentencia valoró testimonios, un informe de la empresa de transporte y las constancias de la investigación penal. De acuerdo con esas pruebas, el demandante había trabajado ese día entre las 6 y las 14.33, y realizó la denuncia penal poco después de advertir la sustracción.

El expediente también incorporó una declaración realizada durante una investigación posterior al siniestro encargada por la aseguradora. Allí surgía que el vehículo había sido utilizado en una aplicación de transporte de pasajeros. Un peritaje caligráfico confirmó que la firma inserta en ese documento pertenecía al titular de la póliza, por lo que el juzgado tuvo por probado que existió una declaración falsa al contratar o un cambio posterior en el destino del automóvil.

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Pese a ese elemento, el juez consideró que no alcanzaba para liberar a la compañía de su obligación. Según explicó, la aseguradora debía demostrar no solo que hubo una diferencia entre el uso declarado y el uso efectivo del vehículo, sino también que conocer esa circunstancia le habría impedido celebrar el contrato o la habría llevado a imponer otras condiciones.

El fallo judicial estableció que la compañía no aportó dictámenes actuariales para probar una agravación concreta del riesgo asegurado. (Imagen de archivo: iStock)

La resolución señaló que esa cuestión debía ser acreditada mediante una evaluación técnica especializada. El juzgado remarcó que la aseguradora no aportó un dictamen actuarial previo ni promovió una pericia durante el proceso para establecer que el uso vinculado a una aplicación de transporte elevaba el riesgo de robo o alteraba las condiciones de contratación.

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El magistrado también evaluó que el automóvil fue sustraído mientras permanecía estacionado en el lugar donde el asegurado trabajaba, una circunstancia que consideró ajena a un uso comercial al momento del hecho. Para el juez, la firma debía acreditar además que un eventual uso ocasional en una aplicación modificaba de forma efectiva el riesgo cubierto por la póliza.

La sentencia recordó que los contratos de seguros suelen ser de adhesión, con cláusulas elaboradas por la empresa, y que en este caso también existía una relación de consumo. Bajo ese criterio, las dudas sobre el alcance de la cobertura deben interpretarse de la manera más favorable para el consumidor. El fallo concluyó que la declinación de cobertura fue injustificada.

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La resolución encuadró el litigio en una relación de consumo y aplicó el criterio de interpretación más favorable al usuario. (Imagen de archivo: iStock)

Por el valor del vehículo, el juez reconoció $1.974.000, equivalentes a la suma asegurada por robo total. Ese importe devengará intereses desde el 9 de mayo de 2023, fecha en que la empresa comunicó el rechazo de la cobertura. Para ese rubro, los intereses se calcularán según la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el pago efectivo.

El juzgado rechazó, en cambio, el reclamo por privación de uso. Entendió que ese perjuicio derivó de la sustracción del vehículo y no de forma directa del incumplimiento contractual de la aseguradora. Según la sentencia, la cobertura contratada comprendía el valor de reposición del automóvil, pero no las restantes consecuencias que el robo pudiera generar en la vida cotidiana del asegurado.

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El fallo sí admitió una indemnización de $5 millones por daño moral. La decisión tuvo en cuenta una pericia psicológica que describió sentimientos de desesperanza, molestias físicas, retraimiento social, sensación persistente de peligro y alteraciones en las relaciones personales. El juez vinculó ese cuadro con la falta de respuesta de la aseguradora y la demora en percibir la indemnización.

La pretensión por daño punitivo fue rechazada. El magistrado sostuvo que, aunque la compañía incurrió en un incumplimiento contractual, no se acreditó una conducta deliberada, dolosa o gravemente negligente que justificara la aplicación de una multa civil. Las costas del proceso fueron impuestas a la demandada, mientras que los honorarios profesionales serán regulados una vez que quede firme la liquidación.

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