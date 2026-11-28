El vicario auxiliar del Opus Dei, Mariano Fazio (Gentileza: EFE/Giuseppe Lami)

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Tenía 16 años cuando llegó a la Argentina con la intención de continuar sus estudios secundarios. Viajó junto a su hermana y una mujer vinculada con el Opus Dei, que le ofreció la posibilidad de completar su formación. Según declaró ante la Justicia, aquella promesa derivó en una vida dedicada a las tareas domésticas en distintas residencias de la institución católica, de la que se desvinculó en marzo de 2015, después de tres décadas de pertenencia y de atravesar un progresivo deterioro de su salud física y psíquica.

Su testimonio constituye hoy el eje de la investigación penal por la que el juez federal Daniel Rafecas citó a prestar declaración indagatoria a tres sacerdotes que ocuparon cargos de gobierno en la prelatura: Mariano Rodolfo Fazio Fernández, actual vicario auxiliar y número dos de la organización a nivel mundial; Gabriel Dondo Lascano, quien estuvo a cargo de la sección de mujeres en la Argentina durante casi 26 años; y Víctor Oscar Urrestarazu Villarroel, sucesor de Fazio como vicario regional.

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En una resolución de 17 páginas, a la que tuvo acceso Infobae, el magistrado individualizó al detalle los hechos que serán objeto de las indagatorias previstas para febrero de 2027 y expuso los elementos de prueba que, a su criterio, permiten sospechar de la intervención de cada uno de los religiosos.

La decisión motivó un pronunciamiento de la prelatura, que calificó las acusaciones como infundadas, cuestionó su encuadre en el delito de trata de personas y aseguró que los sacerdotes convocados “no tuvieron una vinculación concreta con la denunciante”.

Precisamente, el grado de conocimiento que habrían tenido sobre las condiciones de vida de la mujer y su eventual intervención en las decisiones que la afectaban ocupan un lugar central en los fundamentos del juez Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3.

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Tres décadas como numeraria auxiliar: entre la vocación religiosa y la presunta explotación

Representada en el expediente por el abogado Sebastián Sal e identificada con las iniciales M.I.E., en virtud de las disposiciones legales que protegen la identidad de las presuntas víctimas de trata, la mujer ingresó a uno de los establecimientos del Opus Dei en el barrio porteño de Belgrano, conocido como Los Aleros. De acuerdo a su relato de los hechos, en esa sede le habían ofrecido la posibilidad de obtener un título de hotelería. Sin embargo, cuando insistió en comenzar las clases, le respondieron que había superado la edad de admisión.

Las jornadas, según recordó, comenzaban a las seis de la mañana y alternaban las prácticas religiosas con labores de limpieza, lavandería, cocina y planchado. Algunas actividades estaban cronometradas y debían ejecutarse conforme a requerimientos específicos.

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El abogado Sebastián Sal, representante de la querella en la causa penal que investiga presuntos casos de trata de personas y reducción a la servidumbre en el Opus Dei (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Posteriormente fue trasladada a una residencia denominada La Ciudadela, donde adquirió cierta independencia, aunque, de acuerdo con su relato, no podía disponer libremente de sus remuneraciones. “Pero la administradora no nos daba el sueldo, nos decía que ella nos lo guardaba porque nos podían robar”, declaró.

A lo largo de los años pasó por distintos centros de la institución, entre ellos Laya, Ailén y Torrealta. También residió en Roma, adonde fue destinada en 1993. Según declaró, aquel traslado le fue presentado como un privilegio por haber sido “elegida por el Prelado”.

La naturaleza de las actividades que desarrollaba M.I.E. está relacionada con una modalidad particular de pertenencia al Opus Dei: la de las numerarias auxiliares.

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Fundada en Madrid en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, canonizado en 2002, la institución adquirió su configuración jurídica como prelatura personal en 1982, durante el pontificado de Juan Pablo II. A diferencia de las órdenes religiosas, está integrada fundamentalmente por fieles laicos y promueve la búsqueda de la santidad a través del trabajo y las actividades de la vida cotidiana.

Con sede central en Roma, el Opus Dei está encabezado desde 2017 por el sacerdote español Fernando Ocáriz, su máxima autoridad mundial. El segundo en la jerarquía de la institución es el argentino Mariano Fazio, designado vicario auxiliar en 2019 y ratificado en ese cargo en mayo de 2025.

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El Opus Dei cuenta con una estructura de gobierno vertical y jerarquizada, encabezada por el prelado y organizada territorialmente a través de vicarios regionales. Entre sus fieles laicos existen distintas modalidades de pertenencia: los supernumerarios pueden contraer matrimonio y formar una familia, mientras que los numerarios y los agregados asumen el compromiso del celibato. Los primeros residen habitualmente en centros de la Obra y los segundos suelen hacerlo en sus propios domicilios.

Dentro de la sección femenina existe, además, la figura de las numerarias auxiliares, cuya dedicación profesional está orientada principalmente a las tareas domésticas y al cuidado de los establecimientos de la prelatura. La institución sostiene que esa actividad responde a una elección voluntaria de carácter vocacional.

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Las circunstancias en las que se habría desarrollado esa labor y el grado de autonomía personal de las mujeres constituyen, en efecto, materia de investigación penal.

En el centro de la imagen, el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei en 1928 y canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II

El juez Rafecas delimitó los hechos a la presunta reducción y mantenimiento de M.I.E. en una condición de servidumbre desde su ingreso a Los Aleros, siendo todavía menor de edad, hasta su salida en 2015. A partir de mayo de 2008, con la entrada en vigor de la legislación sobre trata de personas, la imputación comprende también su presunto acogimiento y traslado entre los centros Torrealta y Laya con fines de explotación laboral.

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El Código Penal contempla actualmente penas de hasta 15 años de prisión por la reducción a la servidumbre, mientras que la trata de personas prevé un máximo de ocho años en su figura básica, que se eleva a 12 cuando se consuma la explotación de la víctima.

“Durante todo ese lapso, M.I.E. habría prestado tareas domésticas en forma permanente, en jornadas extensas y sin descanso efectivo, sin disponer de los ingresos que percibía, con sus comunicaciones y vínculos familiares restringidos y con su vida personal y su salud sujetas a decisiones ajenas”, escribió el juez.

Luego expuso: “Para ello se habría aprovechado su situación de vulnerabilidad, derivada -entre otras circunstancias- de su condición de migrante, de su situación de precariedad económica, de su ingreso a la institución siendo adolescente, de la falta de recursos y de formación propios y de su alejamiento de su familia”.

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Y detalló: “Todo ello habría continuado aun cuando M.I.E. padecía un progresivo deterioro de su salud física y psíquica, con un cuadro depresivo que habría sido abordado únicamente mediante medicación psiquiátrica, sin modificación alguna de sus condiciones de trabajo y de vida, y hasta su salida de la institución”.

La interpretación de la prelatura es sustancialmente distinta. Según su comunicado, la controversia comenzó en 2020 con un reclamo por inconsistencias en los aportes previsionales y laborales, derivó en una demanda civil por daños y perjuicios y adquirió carácter penal en 2022.

“Para construir esta denuncia se realizó una descontextualización completa de lo que significa una vocación dentro de la Iglesia Católica”, afirmó.

Los fundamentos de Rafecas para convocar a los tres sacerdotes

Para individualizar las posibles responsabilidades, el magistrado examinó los períodos durante los cuales los religiosos ejercieron sus cargos, sus lugares de residencia, los testimonios incorporados al expediente y la propia normativa interna del Opus Dei.

En particular, se remitió al artículo 157 del Código de Derecho Particular de la prelatura, que establece las atribuciones del vicario consiliario regional y del sacerdote secretario regional en el gobierno de la sección de mujeres, ejercido conjuntamente con un consejo denominado Asesoría Regional.

Dondo Lascano, cuya indagatoria fue fijada para el martes 16 de febrero de 2027, a las 10, se desempeñó como sacerdote secretario regional entre julio de 1991 y abril de 2017. La denunciante lo identificó como “el director espiritual de todas las mujeres” y aseguró que determinadas decisiones personales, incluso aquellas relacionadas con la posibilidad de destinar dinero a ayudar a su familia, requerían consultas con las autoridades superiores.

“Por otra parte, según M.I.E., Dondo tenía conocimiento de su situación personal por medio de las directoras y él era una de las instancias a las que éstas consultaban las decisiones sobre su vida”, consignó Rafecas.

El juez federal de primera instancia Daniel Rafecas (Matias Arbotto)

Fazio, en tanto, ejerció como vicario regional entre el 22 de abril de 2010 y el 20 de diciembre de 2014, según la documentación aportada por la propia prelatura. La mujer recordó sus visitas a los establecimientos donde trabajaba y declaró que tuvo a su cargo la limpieza de la habitación y del despacho del consiliario en la sede de la Comisión Regional, donde residían ambos sacerdotes.

“En consecuencia, la prueba ubica a Fazio ejerciendo la máxima autoridad de gobierno de la Prelatura en el país durante buena parte del período en que M.I.E. habría sido sometida a las condiciones descriptas, en contacto directo con el ámbito en que ella prestaba sus tareas (la propia sede de la Comisión Regional), con presunto conocimiento de su situación personal”, sostuvo el magistrado.

La situación de Urrestarazu presenta una particularidad. Su gestión comenzó en diciembre de 2014, pocos meses antes de que la mujer abandonara la institución. Según declaró, cuando comunicó desde Bolivia su decisión de no regresar, recibió llamadas de distintos sacerdotes que procuraban persuadirla para que volviera. Entre ellos identificó al entonces vicario regional.

Para Rafecas, esas circunstancias permiten tener por configurado el estado de sospecha requerido por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. Fazio deberá comparecer el viernes 19 de febrero, a las 10, y Urrestarazu, ese mismo día, a las 12.

La respuesta del Opus Dei y el alcance de la investigación

Tras conocerse la resolución judicial, el Opus Dei difundió un comunicado oficial en el que rechazó las acusaciones y se pronunció sobre la convocatoria a indagatoria de los tres sacerdotes.

“La prelatura del Opus Dei recibe este llamado con plena disposición a colaborar y, como lo viene expresando desde hace varios años, considera que constituye un paso necesario para esclarecer de forma definitiva una situación que ha estado marcada por acusaciones carentes de sustento fáctico y jurídico”, expresó la institución.

El vicario auxiliar Mariano Fazio junto al sacerdote español Fernando Ocáriz, prelado y máxima autoridad del Opus Dei desde 2017

El Opus Dei sostuvo que el llamado a indagatoria constituye una oportunidad para que los tres religiosos ejerzan su defensa, aporten documentación y contextualicen los hechos. También cuestionó la repercusión mediática de la investigación, al considerar que busca atribuir “culpabilidades automáticas” antes de que exista un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto.

“El Opus Dei mantiene su disposición plena a colaborar con las autoridades judiciales y confía en que, a través del proceso, la verdad prevalecerá”, expresó.

La causa se inició en septiembre de 2022 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), cuya investigación preliminar identificó al menos 44 mujeres que habrían atravesado situaciones de explotación. Los pedidos de indagatoria fueron impulsados por el fiscal federal Eduardo Taiano, los cotitulares de la procuraduría especializada, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, y el abogado de la querella, Sebastián Sal.

Sin embargo, los obstáculos derivados de la prescripción de la acción penal circunscribieron las imputaciones al caso de M.I.E. En otros tres casos, la extinción de la acción ya quedó firme. Rafecas ordenó, además, abrir un incidente para determinar si corresponde adoptar una decisión similar respecto de otros dos antiguos vicarios regionales: Carlos Nannei y Patricio Olmos.