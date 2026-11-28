La Cámara de Apelación de La Plata confirmó la responsabilidad de una plataforma de viajes por omitir información sobre la franquicia del seguro vehicular. (Imagen de archivo: Shutterstock)

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La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata confirmó la responsabilidad de una plataforma de viajes por no informar con precisión las condiciones de la cobertura de un vehículo alquilado en Brasil. El tribunal sostuvo que la empresa debía detallar, antes de la contratación, la existencia y el alcance de la franquicia que el consumidor debía afrontar ante un siniestro.

El caso se originó a partir de un alquiler contratado el 7 de noviembre de 2017 para un viaje a Río de Janeiro. El demandante reservó, mediante una plataforma digital, un vehículo que debía retirar el 19 de enero de 2018 en el aeropuerto internacional de Galeão y devolver 12 días más tarde en el aeropuerto Santos Dumont.

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La reserva incluía un seguro descrito como “cobertura parcial por daños y/o robo”. Según la demanda, esa información no indicaba que existía una franquicia ni detallaba el monto que debía pagar el conductor en caso de accidente. El reclamo también cuestionó que el contrato de alquiler estuviera redactado en inglés y que la liquidación final se entregara en portugués.

El contrato de alquiler fue entregado en inglés y la liquidación final en portugués sin explicaciones en español para el cliente. (Imagen de archivo: Shutterstock)

Durante la estadía, el vehículo sufrió un choque en su parte trasera. El demandante —de 52 años actualmente— sostuvo que, tras el incidente, tuvo que trasladarse desde Búzios hasta Río de Janeiro para cumplir con exigencias de la rentadora y obtener la documentación requerida para devolver el automóvil. También afirmó que esa situación le hizo perder parte de sus vacaciones.

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Al entregar el vehículo, la firma rentadora debitó USD 603,52 de la tarjeta de crédito del reclamante. La suma correspondió a daños que, según informó luego la empresa, quedaban dentro de una franquicia de USD 1.333,33. El monto fue cobrado en reales brasileños y convertido a dólares en el resumen bancario.

La empresa demandada sostuvo que había actuado como intermediaria entre el viajero y la rentadora extranjera. Argumentó que había emitido correctamente la reserva, que la cobertura parcial estaba informada en el voucher y que no podía responder por las condiciones de los contratos que se firmaban directamente en Brasil.

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La empresa rentadora debitó 603,52 dólares de la tarjeta de crédito del demandante tras un choque ocurrido durante su estadía en Brasil. (Imagen de archivo: Freepik)

También señaló que, luego del accidente, abrió un reclamo por el cargo aplicado y mantuvo intercambios con la empresa rentadora. De acuerdo con esa postura, las consultas permitieron determinar que la franquicia era aplicable al caso y que el cobro de USD 603,52 no había sido arbitrario.

En noviembre de 2025, el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 21 de La Plata rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva. Consideró que la plataforma integraba la cadena de comercialización del servicio porque ofreció el alquiler, cobró el precio y luego lo liquidó a la rentadora.

El juez de primera instancia concluyó que la mención a una cobertura parcial no resultaba suficiente para que el consumidor conociera el riesgo económico que asumía. También remarcó que el contrato y la liquidación final estaban en idiomas distintos del español, sin que se hubiera acreditado una explicación clara de sus cláusulas.

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La plataforma digital alegó que actuó como intermediaria y que las cláusulas del seguro correspondían exclusivamente a la rentadora extranjera. (Imagen de archivo: Freepik)

La sentencia rechazó el pedido de devolución del precio del alquiler, debido a que el vehículo fue utilizado durante todo el período contratado. Sin embargo, ordenó restituir los USD 603,52 cobrados por la franquicia, fijó una indemnización de $1.500.000 por daño moral y estableció una multa civil de 2.000.000 pesos.

La decisión también tuvo en cuenta que el conflicto había dado lugar a una sanción administrativa por el mismo hecho. Para el juzgado, la falta de información previa y la respuesta brindada al consumidor después del siniestro configuraban un incumplimiento de los deberes de información y trato digno previstos en la normativa de defensa del consumidor.

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La empresa apeló y cuestionó, entre otros puntos, su responsabilidad, el monto del daño moral, la aplicación de una condena en dólares y la procedencia de la multa civil. La Sala I de la Cámara descartó que la firma pudiera desligarse por haber actuado como intermediaria y señaló que un proveedor profesional debe conocer las condiciones esenciales de los servicios que comercializa.

La justicia determinó que la empresa intermediaria integra la cadena de comercialización y debe informar las condiciones de los servicios que ofrece. (Imagen de archivo: Freepik)

Los jueces de segunda instancia consideraron que informar una “cobertura parcial” no permite conocer qué daños están cubiertos, cuál es el deducible aplicable ni cuál puede ser el desembolso del usuario. Destacaron que la franquicia superaba el precio del alquiler informado en el voucher, por lo que constituía una condición central para decidir si convenía contratar o ampliar la cobertura.

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El tribunal confirmó además el daño moral de $1.500.000. Valoró que el reclamante enfrentó un accidente en el exterior sin conocer el alcance de la cobertura, recibió documentación en idiomas extranjeros, afrontó un débito imprevisto y realizó gestiones durante más de tres meses hasta recibir una respuesta negativa.

Respecto de los USD 603,52, la Cámara sostuvo que la devolución debía respetar la moneda en la que se produjo el perjuicio. Aclaró que la obligación puede cumplirse mediante la entrega de dólares estadounidenses o con los pesos necesarios para adquirir esa suma al tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al momento del pago.

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La Cámara redujo la multa civil aplicada a la plataforma de $2.000.000 a $1.000.000. Consideró que la empresa realizó algunas gestiones posteriores al reclamo y que no se acreditó que hubiera recibido directamente el dinero de la franquicia, aunque mantuvo la sanción por la omisión de información y su alcance sobre otros consumidores. La multa de $2.000.000 contra la firma rentadora quedó firme, mientras que las costas de ambas instancias fueron impuestas a la demandada.