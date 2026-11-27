La fiscalía pidió nuevas medidas de prueba sobre el patrimonio de Claudio Tapia

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La Justicia detectó una transferencia de $260 millones que salió de una cuenta de la AFA y habría sido destinada a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia en junio de 2023, como parte de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que se le abrió en su rol de funcionario público en el CEAMSE.

Ante esta situación, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba para determinar si el dinero fue acreditado en una cuenta del investigado y, en ese caso, establecer dónde se depositó y en concepto de qué lo percibió. El pedido fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la investigación.

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Al respecto, pidió que se requiera a la AFA que informe y remita “el concepto, la orden de pago, el acto que la autorizó, la imputación contable y el comprobante de rendición de la transferencia de $260.000.000 efectuada” desde su cuenta corriente del Banco Credicoop a “una cuenta que el extracto identifica con la CUIT” de Tapia.

Ese movimiento de dinero, fechado el 6 de junio de 2023, surgió de información llegada a Comodoro Py 2002 sobre las cuentas de la Asociación. La transferencia, advirtió la fiscalía, no ingresó a las cuentas del Banco Credicoop de Tapia ni figura en las declaraciones juradas que analiza la Justicia.

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Tarjetas y vuelos privados

En la documentación bancaria que se fue recibiendo en el juzgado se detectaron además 74 transferencias, por $10,4 millones desde AFA entre 2016 y 2026, respecto de las cuales también se pidió profundizar. El fiscal consideró que debe ahondarse en los motivos y pedir sus comprobantes.

Además, solicitó al juez que pida informes sobre límites de consumo y rendiciones de las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia y sus adicionales. También preguntar si la Asociación imputa los consumos como “remuneración, retribución en especie o anticipo”.

El día de la asunción de Tapia al frente del CEAMSE

Además, se pidió buscar un detalle de vuelos privados pagados por la entidad desde 2017 en los que haya viajado Tapia con identificación de la empresa que operó cada viaje, la matrícula de la aeronave, la fecha, el origen y el destino, el importe y la forma de pago, y si viajó también la ex esposa del dirigente, Paola María Isabel Moyano.

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Los USD 620.000 cash aún sin explicación

La fiscalía pidió además al juez que reitere pedidos de informes sobre un depósito en efectivo detectado por USD 620.000 en una cuenta de Tapia. En un primer pedido de prueba semanas atrás se había advertido y ahora se volvió a insistir en el tema. Se pidió librar un oficio al Banco Credicoop Cooperativo Limitado para que envíe copia de la boleta del depósito hecho el 12 de febrero de 2019 e identificación de quién lo hizo, incluida declaración del origen de los fondos y documentación que lo respalde.

Lo mismo se pidió sobre quién realizó una extracción en efectivo de USD 200.000 el 18 de agosto de 2020 y otro depósito en efectivo de USD 198.000 dos días más tarde, el 20 de agosto de ese año.

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El objetivo, explicó la fiscalía, es “establecer la composición patrimonial”, así como ”el modo de adquisición, las mejoras y el valor real del patrimonio inmobiliario” de Tapia.

Gerardo Pollicita, fiscal federal. Fotografía: Adrián Escandar

Sobre las propiedades, hasta el momento se recibió información sobre nueve inmuebles y se pidieron medidas sobre las circunstancias de compra, pago y obras realizadas, pagos de servicios y expensas. Están en ciudad y provincia de Buenos Aires y en San Juan.

La denuncia

Tapia es presidente de la AFA, un cargo ad honorem. Se integró al directorio del CEAMSE entre los años 2016 y 2025, inclusive, en cuyos períodos se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -hasta 2024- y como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires, a partir de enero de 2025.

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El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. Según la denuncia, Tapia declaró percibir ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación de 15 horas semanales al organismo.

La denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito fue presentada el 7 de abril pasado por el empresario Guillermo Tofoni que sostiene que Tapia habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1000% en ocho años.

Tofoni presentó esta acusación en el marco de otras denuncias que impulsó contra Tapia y dirigentes de la AFA, luego de que su empresa, World Eleven, perdió el contrato que tenía con la entidad deportiva para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.

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Tapia está ya procesado en otra causa penal por supuesta retención indebida de aportes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino calculada en 19.000 millones de pesos. Por esta investigación del juez en lo penal económico Diego Amarante ya tiene procesamiento firme en segunda instancia, la Cámara del fuero, y podría ser enviado a juicio oral.