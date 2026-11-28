La entrada de la finca allanada esta noche, propiedad de supuestos testaferros de dirigentes de la AFA

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El juez federal Daniel Rafecas allanó esta noche una finca en la localidad de La Lonja, Pilar, propiedad de la firma “Real Central SRL”, de los mismos sospechados de ser testaferros de dirigentes de la AFA en la compra de la casaquinta valuada en US$ 17 millones de dólares en ese mismo partido del norte bonaerense.

Se trata de una segunda propiedad adquirida a mediados de 2025, atribuida presuntamente a dirigentes de AFA, y que había sido objeto de tareas de inteligencia policial en diciembre de ese año por orden de uno de los jueces que intervino en la investigación, el penal económico Marcelo Aguinsky.

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En ese momento, según detallaron fuentes del caso, no se verificaron inversiones ni mejoras pero ahora nuevas imágenes aéreas difundidas por la prensa dieron cuenta de construcciones que se habrían efectuado durante 2026 en el lugar. El allanamiento se ordenó luego de una presentación de los legisladores porteños Matías Yofe y Facundo Del Gaiso.

Rafecas quedó a cargo de la investigación que apunta a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con sospechas sobre el tesorero Pablo Toviggino. El juez ordenó el allanamiento para registrar con fotos y videos la propiedad y secuestrar elementos que resulten de interés para la pesquisa.

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El reclamo de allanamiento

Al reclamar el allanamiento, los legisladores pidieron que se disponga la custodia y preservación de todo lo que se halle en el interior y se preserven registros audiovisuales de las inmediaciones, particularmente de una fábrica ubicada frente a la propiedad, para identificar los vehículos y las personas que hubieran ingresado o egresado del lugar.

Esta propiedad es una de las compradas por “Real Central” del monotributista Luciano Pantano y su madre Ana Conte, ambos imputados en esta investigación como supuestos testaferros en la que ya es una megacausa por presunto “lavado de dinero” que se habría desviado de la Asociación del Fútbol Argentino. Cuando Rafecas allanó en diciembre pasado la casaquinta que desató el escándalo, en Villa Rosa, encontró pertenencias del tesorero Pablo Toviggino, además de una flota de 54 vehículos de alta gama y colección.

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La casaquinta de Villa Rosa, en Pilar, que dio origen a la investigación (foto Gaston Taylor)

La historia de la segunda quinta

La segunda propiedad allanada este viernes había sido inspeccionada en diciembre de 2015 por un agente encubierto de la Policía Federal, cuando se determinó que al igual que otros inmuebles figuraba a nombre de “Real Central”.

En ese momento informó al juzgado que se trataba de un terreno de “grandes dimensiones” que parecía en remodelación. Reportó no haber visto gente en el interior y dio cuenta de lo que parecía ser un obrador hecho con chapas. Según refirió que le contaron los vecinos del lugar en ese momento, en la quinta que tiene dos ingresos habría funcionado una “especie de convento”. Luego en base a un relevamiento en redes sociales se encontraron publicaciones que daban cuenta de que allí habría funcionado la “Casa de Oración y Encuentros Virgen Gaucha”, hasta que fue vendida.

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Las imágenes conocidas ahora dan cuenta de nuevas edificaciones que se habrían hecho durante 2026. El lugar no tenía custodia policial.

“Entendemos que resulta necesario determinar fehacientemente la titularidad registral del inmueble, su efectiva utilización, las personas que lo administran u ocupan y la eventual existencia de documentación, bienes, dispositivos electrónicos u otros elementos que pudieran guardar relación con los hechos investigados”, sostuvieron ahora los denunciantes sobre esta segunda propiedad, que la Justicia ya constató el año pasado pertenece a Pantano y su madre al igual que dos inmuebles en un barrio privado de Pilar.

Se pidió al juez requerir las imágenes de las cámaras municipales de seguridad y del centro de monitoreo de Pilar, identificar las cámaras privadas de viviendas, comercios y establecimientos linderos que pudieran registrar los accesos y movimientos en el inmueble, medidas que se resolverán en las próximas horas. Se buscará determinar qué vehículos entraron al lugar.

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