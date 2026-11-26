Federico Beligoy (AFA)

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El juez federal Daniel Rafecas resolvió que una denuncia contra el árbitro Federico Beligoy, por presunto lavado de activos, tramite junto a la que investiga la compra de una casaquinta en Pilar por parte de supuestos testaferros de dirigentes de la AFA.

El magistrado, quien acaba de recibir este último expediente por orden de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que ambas denuncias podrían estar vinculadas a un mismo hecho delictivo: la sospecha de un desvio de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

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“No puede descartarse la existencia de un hilo conector entre ambas investigaciones” agregó y explicó que los hechos por los que se denunció a Beligoy podrían constituir “un eslabón más de la operatoria que se investiga como sospechosa” en la causa por la mansión de Pilar, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La causa por la mansión de Pilar tuvo su puntapié inicial en la dudosa compra de la casaquinta valuada en 17 millones de dólares y otros bienes por parte de la sociedad Real Central, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, vinculados al titular de la AFA y a su tesorero Pablo Toviggino.

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Recursos desviados de la AFA

El posible origen ilícito de los fondos empleados por el árbitro denunciado “podría remontarse a aquellos recursos presuntamente desviados de la Asociación del Fútbol Argentino”, agregó el magistrado.

Beligoy fue denunciado por el legislador porteño Facundo Del Gaiso en base a publicaciones periodísticas que dieron cuenta de un presunto aumento de su patrimonio que no sería proporcional a sus ingresos.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia (@AFA)

Ese crecimiento, según la denuncia, se habría dado a través de la adquisición de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata y en un barrio privado de Esteban Echeverría, de rodados de alta gama y de participaciones societarias, enumeró la resolución judicial.

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Además, se sostuvo que Beligoy habría percibido de la AFA, desde 2020, “más de $420.000.000 en efectivo y mediante transferencias”. Las dos investigaciones quedarán desde ahora a cargo de Rafecas y del fiscal federal Ramiro González.

La sospecha de “un mismo fenómeno criminal”

En su resolución, Rafecas explicó que uno de los ejes centrales de la denuncia contra Beligoy, como Director Nacional de Arbitraje, apunta a dinero que “habría recibido desde 2020 de la propia Asociación del Fútbol Argentino, en efectivo y mediante transferencias desde cuentas de la entidad”.

El juez federal Daniel Rafecas investigará a la dirigencia de la AFA (Matias Arbotto)

“Es justamente la reintroducción de fondos que habrían sido desviados de AFA en el circuito económico formal” lo que es el objeto de la causa por la mansión de Pilar. “A ello se suma que la mecánica atribuida en estas actuaciones coincidiría con la que se investiga en aquel expediente: el uso de estructuras societarias; la adquisición de inmuebles y rodados de alto valor, en parte registrados a nombre de terceros; la eventual utilización de dinero no declarado”, enumeró.

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En ese contexto, “no puede descartarse la existencia de un hilo conector entre ambas investigaciones”. El posible origen ilícito de los fondos empleados por el denunciado “podría remontarse a aquellos recursos presuntamente desviados de la Asociación del Fútbol Argentino”.

Investigar de manera aislada “podría importar una visión fragmentada de un mismo fenómeno criminal”, advirtió el juez y además dificultaría la reconstrucción integral de los circuitos económicos y financieros involucrados y, con ello, la determinación de la eventual ilicitud de los bienes y de su procedencia.

Rafecas aludió a cuestiones de economía procesal y de una mejor y más eficaz administración de justicia como motivo para declarar conexas -investigar juntas- ambas pesquisas.

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La Corte Suprema de Justicia ordenó que la causa por la mansión de Pilar salga del juzgado federal de Campana y pase al porteño de Rafecas, quien a su vez había sido sorteado días antes para investigar la denuncia que se presentó contra Beligoy. Ahora el juez resolvió que ambos expedientes tramiten juntos.