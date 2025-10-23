Judiciales

Vialidad: la Fiscalía se opuso al pedido de Cristina Kirchner y Lázaro Báez para frenar el decomiso de sus bienes

La ex presidenta pretende que el expediente salga de Comodoro Py y pase al fuero Civil y Comercial, donde ya se declaró la caducidad del reclamo. Ahora debe resolver la Cámara Federal de Casación Penal

Iago Vieyra

Por Iago Vieyra

Guardar
Cristina Kirchner (REUTERS)
Cristina Kirchner (REUTERS)

El fiscal general Mario Villar, a cargo de la Fiscalía N° 1 ante la Cámara Federal de Casación Penal, dictaminó que corresponde rechazar las impugnaciones de Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner sobre el decomiso de los $684.990.350.139,86 que deben devolver entre los nueve condenados por corrupción en la causa “Vialidad”.

Las defensas de la ex presidenta de la Nación y del dueño del Grupo Austral cuestionaron, con distintos argumentos, la competencia del Tribunal Oral Federal N° 2 sobre la ejecución del decomiso. La Sala IV del máximo tribunal penal, que integran los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, se pronunciaría sobre el caso la próxima semana.

El TOF N° 2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dictó el 6 de diciembre de 2022 -junto con la sentencia- el recupero de los 84.835 millones de pesos que se sustrajeron de fondos de la obra pública y en perjuicio del Estado.

El TOF N° 2 porteño,
El TOF N° 2 porteño, que dictó las condenas en la causa "Vialidad" (Foto: Franco Fafasuli)

Cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena, en junio de este año, esa cifra se actualizó con el índice IPC y resultó en los casi 685 mil millones de pesos que los condenados tuvieron la oportunidad de devolver voluntariamente hasta el 13 de agosto pasado.

La Cámara Federal de Casación Penal ya rechazó las apelaciones con las que las defensas intentaron rebatir tanto el monto total del decomiso como la fórmula con la que se calculó su valor actual.

Ahora, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en representación de la exmandataria, reclaman que el TOF N° 2 decline su jurisdicción en favor de un Juzgado Civil y Comercial Federal. En ese fuero, el mes pasado, la Cámara confirmó la caducidad de la demanda civil que había iniciado la Dirección Nacional de Vialidad contra los condenados por corrupción con la obra pública, por lo que el expediente está cerrado.

Cristina Fernández de Kirchner cumple
Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena en prisión domiciliaria, en su departamento de San José 1111

Por su parte, la defensa del Lázaro Báez pidió que el trámite del decomiso pase al Tribunal Oral Federal N° 4. El argumento que elevaron sus abogados a la Casación es que su condena en Vialidad fue unificada con la sentencia previa que le habían dictado en la “Ruta del dinero K”, por lo que la ejecución de la pena le corresponde, a su entender, a este último Tribunal.

El dictamen fiscal

En un dictamen de 13 páginas firmado este miércoles, al que tuvo acceso Infobae, el fiscal Villar concluyó que los recursos de Casación presentados por las defensas debían ser rechazados.

La Fiscalía dejó en claro que el decomiso en este caso de corrupción es “una consecuencia jurídica independiente” a la pena, que incluso “puede ser ordenado sin condena previa” -según lo prevé el Código Penal- y que tampoco debe confundirse con la restitución de los daños que puedan reclamar terceros damnificados, como lo hizo Vialidad en la acción civil que caducó por inacción del organismo.

Además, el fiscal Villar hizo hincapié en que la finalidad de la recuperación debe ser “eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas antijurídicamente, que pueden inducir al autor a cometer nuevos delitos”.

En relación con el argumento de Báez, la Fiscalía contestó que, dado que el decomiso no constituye una pena, no puede estar incluido en el régimen de unificación.

Además, separar su situación del resto de los condenados podría implicar que la cuestión se resuelva de forma incoherente por dos tribunales diferentes, dictaminó Villar.

Mario Villar, fiscal general ante
Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal

Finalmente, la postura de la Fiscalía resaltó los compromisos asumidos por el Estado argentino en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, entre los que aparece la recuperación de los activos originados en actividades ilícitas.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción establecen la obligación de los Estados de decomisar bienes o derivados de la comisión de delitos vinculados con la corrupción.

Y, particularmente, ambas tienen un mandato de optimización que llama a descartar cualquier solución procesal que pretenda demorar, entorpecer o menoscabar la ejecución del desapoderamiento de los bienes.

En el mismo sentido que Villar, los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola ya habían reclamado la semana pasada -con un dictamen propio- mayor celeridad para que se lleve adelante el decomiso.

La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años, además de mostrar su falta de arrepentimiento, constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley (art. 16, CN). Esto obliga al tribunal a activar los mecanismos necesarios para ejecutar los bienes embargados, hasta cubrir la suma de la defraudación”, postularon.

Temas Relacionados

Cristina KirchnerCausa VialidadLázaro BáezCorrupciónMario VillarCámara Federal de Casación Penalúltimas noticias

Últimas Noticias

Renunciaron los abogados de Fabiola Yañez en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Marcelo D’Alessandro presentó este jueves su renuncia en los tribunales de Comodoro Py. La ex primera dama ya había dado un giro en su estrategia en otros expedientes

Renunciaron los abogados de Fabiola

Prorrogan hasta enero la detención domiciliaria del financista Fernando Whpei, vinculado al exjuez Marcelo Bailaque

El juez de Garantías N° 3 de Rosario extendió por 84 días la prisión preventiva del empresario arrepentido, acusado de haber pagado sobornos al exmagistrado federal

Prorrogan hasta enero la detención

Piden juzgar por abuso de autoridad y lesiones al policía que gaseó a una nena de 9 años en una manifestación

El agente de la Policía Federal Argentina, Cristian Rivaldi, fue acusado formalmente por su accionar durante una protesta de jubilados. La víctima es Fabrizia Pegoraro, quien estaba en la protesta junto a su mamá

Piden juzgar por abuso de

Casación condenó por lavado de activos a una red que blanqueaba dinero con propiedades y autos en Mendoza

La Sala IV del máximo tribunal penal revocó la absolución dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 y halló culpables a cuatro acusados de integrar una organización que utilizó operaciones inmobiliarias y vehículos de alta gama para legitimar fondos provenientes de estafas reiteradas

Casación condenó por lavado de

Más de $73 millones de dólares: el saldo final de la plata de los cuadernos de las coimas

Tras un camino desde el remise de Oscar Centeno hasta Miami y New York, las propiedades ligadas a testaferros del secretario de Néstor Kirchner fueron vendidas tras su muerte y el escándalo de los Panama Papers para una última ganancia

Más de $73 millones de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Suspendieron por tiempo indefinido el

Suspendieron por tiempo indefinido el servicio de trenes que unía Buenos Aires con Bahía Blanca

Trágico choque en Panamericana entre dos camiones y dos autos: hay al menos tres muertos

Se entregó un adolescente de 16 años señalado como autor de la balacera al hospital de Rosario

Presentaron un libro en la UBA que estudia los desafíos estructurales de la economía argentina

La Cámara Electoral envió a la Corte la apelación de Fuerza Patria contra el reemplazo de Espert por Santilli

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio reveló que los

Un estudio reveló que los dinosaurios mantenían alta diversidad hasta el impacto de un asteroide

Dos bombarderos estadounidenses B-1B sobrevolaron el mar Caribe a pocos kilómetros de las costas de Venezuela

La Conaie suspendió el paro sin diálogo ni concesiones: un hecho inédito en la historia democrática de Ecuador

Expertos advierten que limpiar Gaza de artefactos explosivos sin detonar llevará entre 20 y 30 años

Pakistán prohibió al partido islamista TLP tras violentas protestas

TELESHOW
La aventura de Celeste Cid

La aventura de Celeste Cid y Santiago Korovsky en Puerto Madryn: pingüinos, guanacos y paisajes increíbles

La nueva actividad que comenzó la China Suárez en Turquía: “Desayuno con vista”

Lissa Vera se descompensó luego de su denuncia contra el exnovio de Lourdes Fernández

Un flechazo de verano y un divorcio que casi arruina todo: la increíble historia de amor de Matías Alé y Martina Vignolo

El emotivo video de Maru Botana por el cumpleaños de su hija Lucía: “Gracias por tus palabras cuando me viste caída”