Cuatro tenistas argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

Mariano Navone atraviesa la mejor temporada de su carrera (Crédito: Reuters)

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El tenis argentino tendrá una numerosa presencia en el Masters 1000 de Cincinnati, que comenzará este jueves sobre las canchas duras del Lindner Family Tennis Center, en Ohio. Ocho jugadores nacionales integran el cuadro principal. Los primeros en debutar serán Mariano Navone, Thiago Tirante, Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli.

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, los dos argentinos preclasificados, arrancarán directamente en la segunda ronda tras su participación en el dobles en el Masters 1000 de Montreal, donde dieron el batacazo frente a los número 1 en el ranking de duplas, el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara, antes de caer este miércoles en las semifinales ante los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos.

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La acción en Cincinnati comenzará este jueves a las 11 de la mañana, las 12 del mediodía de la Argentina. Todos los encuentros podrán verse en vivo por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Thiago Tirante vs. Jan Choinski

El platense, que figura 49° en el ranking ATP en vivo tras haber alcanzado los octavos de final en Montreal, enfrentará al británico, 77° del mundo.

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El encuentro corresponde al tercer turno del Tony Trabert Stadium 3, por lo que comenzará una vez finalizados los dos partidos anteriores de esa cancha.

Tirante llega a Cincinnati con el mejor impulso posible. En Canadá derrotó al estadounidense Taylor Fritz, número 8 del mundo, y luego venció al australiano Alexei Popyrin -campeón de la edición 2024- para meterse entre los 16 mejores de un Masters 1000 por primera vez en su carrera. Ese recorrido le permitió dar un salto significativo en la clasificación.

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Tirante y Choinski se enfrentaron tres veces en el circuito Challenger en 2022 y 2023 y el británico ganó dos de esos partidos, mientras que el argentino se impuso en el restante. Será el primer cruce entre ambos en el ATP Tour.

Thiago Tirante alcanzó los octavos de final en Montreal (Crédito: Reuters)

Mariano Navone vs. Raphael Collignon

La Nave, 44° del ranking ATP, se medirá con el belga (38°) en el cuarto turno del Court 10.

Navone llega a Cincinnati en buen nivel: logró dos triunfos convincentes ante el italiano Matteo Berrettini (40°) y el monegasco Valentin Vacherot (18°) en Montreal, y atraviesa la mejor temporada de su carrera.

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Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito mayor.

Román Burruchaga vs. Jan-Lennard Struff

Burru, 56° del ranking, tendrá un exigente estreno ante el alemán (41°) en el tercer turno del Court 4.

El único antecedente entre ambos se produjo en la primera ronda de Roland Garros 2024. En aquella oportunidad, Struff se impuso en sets corridos.

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Burruchaga buscará ahora tomarse revancha en una superficie completamente diferente y trasladar al cemento los buenos resultados que alcanzó este año en polvo de ladrillo.

Román Burruchaga también atraviesa su mejor temporada como profesional (Crédito: Reuters)

Camilo Ugo Carabelli vs. Miomir Kecmanovic

El otro argentino que saldrá a la cancha este jueves será Ugo Carabelli. El porteño, 76° del mundo, enfrentará al serbio Miomir Kecmanovic (62°) en el tercer turno del Court 7.

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El único antecedente entre ambos favorece al europeo: fue este año en el Challenger de Valencia, donde Kecmanovic consiguió una victoria contundente por 6-1 y 6-1. Será el primer cruce entre ambos en el circuito mayor.

En el cuadro masculino de Cincinnati también participarán Sebastián Báez (48°) y Juan Manuel Cerúndolo (52°). El primero debutará ante el búlgaro Grigor Dimitrov, ex número 3 del mundo -actualmente ocupa el 197° lugar de la clasificación - y entrenado por David Nalbandian, mientras que el segundo se verá las caras contra un jugador surgido de la clasificación.

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En cuanto a los argentinos mejor ubicados en el ranking, Francisco Cerúndolo (23°) espera por el ganador del duelo entre el portugués Nuno Borges (55°) y el australiano Thanasi Kokkinakis (434°), mientras que Etcheverry (30°) se enfrentará al vencedor del cruce entre el francés Terence Atmane (46°) y el húngaro Márton Fucsovics (83°).

El Masters 1000 de Cincinnati reparte 9.415.725 dólares en premios y representa la última gran estación de la gira norteamericana que desemboca en el US Open. Los argentinos buscarán aprovechar cada partido para llegar con ritmo y confianza al último Grand Slam de la temporada.

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Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry alcanzaron las semifinales de dobles en Montreal