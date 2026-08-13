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Permisos de trabajo para salvadoreños con TPS se extienden hasta el 9 de septiembre de 2026, informa USCIS

El gobierno estadounidense autoriza la validez de los documentos de empleo para quienes están bajo el Estatus de Protección Temporal, mientras asociaciones insisten en la importancia de no caer en alarmismo y buscar asesoría individual

Manos sostienen un cartel blanco con el mapa de El Salvador en colores, el texto "EL SALVADOR" arriba y "NEW TPS" abajo.
Los salvadoreños con TPS podrán seguir trabajando de forma legal en Estados Unidos si presentan la notificación de extensión junto con el EAD vencido. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) notificó este miércoles que los permisos de trabajo para salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) se extenderán automáticamente hasta el 9 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el aviso oficial de la USCIS, por medio del sitio web E-Verify, la designación de TPS y sus beneficios asociados finalizarán el 9 de septiembre de 2026. La agencia comenzó a enviar notificaciones tanto por correo postal como electrónicamente a los beneficiarios de TPS El Salvador que siguen siendo elegibles, pero que aún no han recibido sus nuevos Documentos de Autorización de Empleo (EAD) o tienen una solicitud de renovación pendiente.

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Estos migrantes, con EAD vencidos en fechas como el 9 de marzo de 2025, 30 de junio de 2024, 31 de diciembre de 2022, 4 de octubre de 2021, 4 de enero de 2021, 2 de enero de 2020, 9 de septiembre de 2019 o 9 de marzo de 2018, podrán seguir trabajando de forma legal hasta la fecha límite de septiembre de 2026, utilizando la notificación de extensión enviada por la autoridad migratoria.

La USCIS precisó que para completar el Formulario I-9, quienes tengan una solicitud pendiente de renovación de EAD pueden presentar el documento vencido junto a la notificación de extensión automática del permiso de trabajo. Los empleadores deben ingresar como fecha de caducidad el “9 de septiembre de 2026” en las secciones correspondientes del formulario, e incluir una anotación adicional que especifique la extensión. Además, la autoridad recomienda descargar y adjuntar la alerta oficial y la página web de extensiones automáticas al Formulario I-9, junto con la carta de notificación, para mantener la documentación en regla.

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Una mano entrega un documento de permiso de trabajo con un escudo a cinco personas que miran un calendario que muestra "SEPTIEMBRE 2026" y el número 9.
La USCIS extendió hasta el 9 de septiembre de 2026 los permisos de trabajo de salvadoreños amparados por el TPS en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asociación pide evitar el pánico

En paralelo, la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES) comunicó que “no es momento de generar pánico”, al aclarar que la terminación de TPS no implica deportaciones masivas automáticas tras el vencimiento del programa. La situación migratoria de cada persona debe analizarse de manera individual, ya que existen alternativas legales que requieren asesoría jurídica especializada.

La AAMES sostiene también que “todavía existe un espacio fundamental para actuar”, instando a la comunidad salvadoreña a identificar alternativas migratorias individuales. El comunicado recomienda intensificar la gestión diplomática y preparar a El Salvador para distintos escenarios, con base en información precisa y planificación responsable. Así, la organización reiteró su compromiso de informar con responsabilidad y acompañar a la población migrante, defendiendo soluciones que protejan los derechos, la dignidad y el bienestar de las familias salvadoreñas.

AAMES afirmó que el fin del TPS para El Salvador no implica deportaciones masivas automáticas y pidió analizar cada situación migratoria de forma individual. (Cortesía: Redes sociales)
AAMES afirmó que el fin del TPS para El Salvador no implica deportaciones masivas automáticas y pidió analizar cada situación migratoria de forma individual. (Cortesía: Redes sociales)

Para quienes necesiten información adicional o actualizaciones, la USCIS exhortó a consultar regularmente sus páginas web oficiales, incluyendo la sección específica sobre TPS de El Salvador. También existe la posibilidad de suscribirse a actualizaciones del Formulario I-9 y del sistema E-Verify a través de los canales oficiales.

La fecha límite del 9 de septiembre de 2026 marca el horizonte para quienes dependen del TPS y sus permisos de trabajo en Estados Unidos, en un contexto donde organizaciones como la AAMES insisten en evitar alarmismo y promover la información precisa y la preparación responsable ante cualquier escenario migratorio futuro.

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